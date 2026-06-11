AI Brand Presence 可帮助您控制 AI 系统读取、解读和呈现您内容的方式，从而确保您的品牌在 AI 驱动的体验中能够得到有效的展示。
重要信息：
- AI 正逐渐成为触达您品牌的主入口点，甚至能够在用户访问您的网站之前重塑他们的交互体验。
- 仅依靠传统的 SEO 已无法再满足要求，因为 AI 系统读取、总结和处理内容的方式与人类不同。
- 在 AI 驱动的体验中，各品牌必须控制 AI 解读、优先处理以及呈现其内容的方式。
- 利用边缘的实时检测功能，您可以即时识别 AI 智能体，并将其与人工流量区分开来。
- 提供结构化的 AI 优化型内容，可确保关键信息得到准确理解与有效展现，并提高用户互动强度。
- 通过持续的可见性与业务表现洞察，您可以衡量 AI 影响力，对竞争对手进行对比分析，并随着时间推移进行不断优化。
常见问题
AI 系统的浏览方式不同于人类。它们会解析、总结和生成回复，这需要机器可读的结构化内容，而不是基于页面的传统优化。
它能够在边缘侧实时检测到 AI 智能体，并向其交付经过优化的结构化内容版本。整个过程既不会影响您的网站，也无需对 CMS 进行任何更改。
否。经 AI 优化的内容在边缘专门提供给 AI 智能体，而人工用户则继续按照原有设计体验您的网站。
它能够显示哪些 AI 智能体正在访问您的网站、它们与哪些内容进行了交互、您的品牌在 AI 回复中如何呈现，以及您与竞争对手相比的表现如何。
是的。AI Brand Presence 能够跟踪各大 AI 平台中的声量份额、引用趋势和引荐流量，以量化您的表现。
否。优化是在边缘完成的，因此您无需更改您的 CMS 即可改进 AI 使用您内容的方式。
通过改进 AI 展现和理解您内容的方式，您可以提高可见度，吸引更多精准流量，并在用户历程的早期阶段提升互动度与转化率。