AI Brand Presence le ayuda a controlar cómo los sistemas de IA leen, interpretan y presentan su contenido, para garantizar que su marca aparezca de forma eficaz en las experiencias impulsadas por IA.
Puntos clave:
- La IA se está convirtiendo en el principal punto de entrada a su marca, ya que determina cómo interactúan los usuarios antes incluso de visitar su sitio web.
- El SEO tradicional por sí solo ya no es suficiente, puesto que los sistemas de IA leen, resumen y utilizan el contenido de forma distinta a los humanos.
- Las marcas deben tomar el control de cómo la IA interpreta, prioriza y representa su contenido en las experiencias impulsadas por IA.
- La detección en tiempo real en el Edge le permite identificar y diferenciar al instante los agentes de IA del tráfico humano.
- La entrega de contenido estructurado y optimizado para IA garantiza que los mensajes clave se comprendan, se muestren y generen una mayor interacción.
- La visibilidad continua y la información sobre el rendimiento le permiten medir el impacto de la IA, compararse con la competencia y perfeccionar su estrategia con el tiempo.
Preguntas frecuentes
Los sistemas de IA no navegan como los humanos. Analizan, resumen y generan respuestas, lo que requiere contenido estructurado y legible por máquinas, en lugar de la optimización tradicional basada en páginas.
Detecta agentes de IA en tiempo real en el Edge y les ofrece versiones optimizadas y estructuradas de su contenido sin afectar a su sitio web ni requerir cambios en el CMS.
No. El contenido optimizado para IA se entrega en el Edge específicamente para agentes de IA, mientras que los usuarios humanos siguen disfrutando de su sitio tal y como se ha diseñado.
Muestra qué agentes de IA acceden a su sitio, con qué contenido interactúan, cómo aparece su marca en las respuestas de IA y cómo se compara con la competencia.
Sí. AI Brand Presence realiza un seguimiento de la cuota de voz, las tendencias de citación y el tráfico de referencia procedente de plataformas de IA para cuantificar su rendimiento.
No. La optimización se gestiona en el Edge, de modo que puede mejorar la forma en que la IA consume su contenido sin realizar cambios en su CMS.
Al mejorar la forma en que la IA muestra y comprende su contenido, aumenta la visibilidad, atrae tráfico más cualificado e influye en la interacción y la conversión en una fase más temprana del recorrido.