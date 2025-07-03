探索适合您需求的方案与定价——从小型项目到全球规模部署。
立即注册，解锁专为您的业务打造的云计算、边缘计算和 AI 工具。
全方位保护助力业务发展的应用程序— 随时随地，风雨无阻。
依托 Akamai 的敏捷性与超大规模，助力您完美打造非凡的数字体验。
借助全球云基础架构，加速出海部署——无意外账单、无供应商锁定且所有数据中心均价格透明。
*详情请见促销兑换规则和条件
立即注册，解锁专为您的业务打造的云计算、边缘和 AI 工具。
携手 Akamai，推动创新、扩展规模、提升竞争优势
立即注册，解锁专为您的业务打造的 AI 计算、存储与托管 K8s 服务。
联系我们的销售团队，共同探讨您的业务需求并获取理想的解决方案。
Principal Technical Solutions Architect
Tim Vereecke 是全球大型在线比例模型平台 ScaleMates.com 的所有者兼运营商。凭借多领域的深厚技术积淀，他全力确保 ScaleMates.com 的顺畅运行与持续壮大。
阅读我们过去 12 个月的性能改进成果，了解我们如何让现代应用运行得更快——其效果不仅体现在纸面数据上，更能为真实用户所切身感知。