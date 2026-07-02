- 实时监测提示词、响应和 AI 交互
- 在敏感数据到达 AI 应用程序之前对其进行保护
- 监控浏览器扩展程序，降低这些扩展程序带来的风险
- 发现 Web 应用程序、浏览器及桌面工具中的影子 AI
- 在不改变用户工作流的前提下，保障受管和非受管设备的安全
- 无需代理、网络重构或更换浏览器，即可实现快速部署
- 通过自适应的情境感知策略，治理 AI 的应用
- 跨 Chrome、Edge、Firefox 和 Safari 应用控制措施
面向用户与智能体的 AI 治理与交互安全
控制 AI、SaaS、Web 和桌面应用程序中的提示词、回复、智能体操作及数据交换。可在交互层实现实时监测与自适应执行，而无需改变浏览器、工作流或网络架构。
尽享企业级浏览器控制，无需部署企业级浏览器。
Akamai Workforce Protector 的无障碍扩展程序能够将任何浏览器转变为安全的工作空间。您可以获得端到端安全防护与实时 AI 使用控制权，无需强制用户更换浏览器或中断其操作。
Workforce Protector 如何保障交互安全
通过监测能力、情境感知和自适应执行，实现 AI 技术的安全采用。Workforce Protector 能够监控工作场景活动，并在交互点直接实施控制措施。
专为最后一公里交互安全而打造
在正确的交互点实施恰当的控制措施。Workforce Protector 集浏览器原生防护、桌面监测能力、集中式策略管理和云端智能于一体，能够确保用户和 AI 智能体的工作方式安全无虞。
特性
常见的交互安全应用场景
保障用户与 AI 智能体开展工作的交互渠道安全。Workforce Protector 能够在正确的交互点实施恰当的控制措施，以治理 AI 应用、保护数据并降低风险。
快速部署
加速实现价值，无需更改基础架构。
部署 Workforce Protector 时无需：
- 网络重构
- 代理部署
- 浏览器更换项目
- 复杂的流量路由
在保留原生用户体验的同时，快速实现交互安全。
轻松集成
通过交互安全，扩展现有投资的价值。
可与以下对象轻松集成：
- IAM 和身份提供程序
- SIEM 平台
- 文件标签解决方案
- 工单系统
- MDM 平台
在交互层增加监测和控制能力，同时充分利用现有的工作流与投资。
为什么交互层安全与众不同
|方法
|核心防护场景
|未能覆盖的方面
|为什么 Workforce Protector 与众不同
|SASE/SSE
|网络流量、应用程序访问和连接
|提示词、用户操作、AI 交互及会话中的数据交换
|Workforce Protector 不仅可以保护与应用程序的连接，还可以保障交互过程本身的安全
|本地代理
|路由流量检查与策略执行
|完整的交互情境与简洁的用户体验
|Workforce Protector 可直接在交互层实施控制措施，而无需重定向流量，也不会对性能造成影响
|端点 DLP/EDR/XDR
|文件、进程、设备和端点活动
|提示词输入、文本输入、复制/粘贴以及 AI 使用行为等无文件操作
|Workforce Protector 能够在应用程序中对用户与 AI 的交互方式实施企业治理
常见问题
常见问题
交互安全平台致力于保障用户与 AI 智能体在应用程序内各项操作（包括提示词输入、数据交换、上传、下载、文本录入以及其他会话中活动）的安全。它不再仅仅局限于流量或文件，而是保障交互过程本身的安全。
SSE 解决方案可保障访问权限和网络流量的安全。Workforce Protector 能够帮助保障用户和 AI 智能体交换数据、输入提示词以及在应用程序内执行操作的交互层的安全。
许多 AI 安全解决方案都侧重于 AI 流量或模型交互。Workforce Protector 能够帮助保障更广泛的交互层的安全，提供对提示词、响应、用户操作、应用程序、浏览器及 AI 智能体的监测和控制。
端点 DLP 通常侧重于文件和流量。Workforce Protector 能够保障情境中交互（包括基于文件的活动以及无文件活动，例如文本输入、复制/粘贴和 AI 应用）的安全。
Workforce Protector 旨在保留原生用户体验，同时在最后一公里实施监控、检测、拦截与治理控制措施。
Workforce Protector 无需进行网络或架构更改。其部署方式取决于所保护的交互渠道。
是的。Workforce Protector 专为与现有的 IAM/IdP、访问管理、SIEM、文件标签、工单以及 MDM 系统协同工作而设计。
您之所以需要交互安全平台，是因为传统的控制措施无法有效保障交互层的安全，而 AI 应用、无文件数据传输、非受管身份以及最后一公里用户行为都发生在该层。
探索 AI 和 SaaS 的交互安全
获取免费演示，了解 Workforce Protector 如何帮助安全团队：
- 发现影子 AI 和非受管的使用情况
- 防止敏感数据泄露
- 实时治理 AI 交互
- 在各种浏览器和设备上保护用户安全
- 自信从容地加速 AI 技术的应用
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