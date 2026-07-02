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Akamai Application Protection Platform

借助统一平台为现代数字化体验提供全面保护，有效降低运营复杂性，提升可见性，助力全球企业应对日益严峻的安全威胁。

通过统一的安全智能，保护完整的现代应用资产

依托共享智能与自适应自动化赋能的一体化防护体系，降低运营摩擦，全面提升 Web 应用程序、API、爬虫程序及 AI 驱动型服务的全局可见性。

跨应用程序、API、爬虫程序与 AI 交互实现威胁关联

通过整合 WAF、API 安全、爬虫程序管理与 AI 防护模块的遥测数据，更快识别复杂恶意滥用行为。共享上下文可提升检测精准度，同时减少碎片化排查与人工分析成本。

Diagram showing four data inputs—Apps, APIs, Bots, and AI interactions—funneling via a dotted arrow into a green protective shield labeled "Unified context".
A security diagram demonstrating a web application firewall protecting backend systems.

护航全球规模化创新，性能表现不妥协

依托 Akamai 全球分布式平台构建的防护体系，可覆盖混合云与多云环境，助力开发与安全团队提效增速。为应用程序、API 及 AI 赋能的服务提供全面保护，同时确保性能与弹性。

自适应自动化，精准适配流量与安全需求

依托自适应基线与定制化防护建议，减少人工调优，简化运维流程，助力安全团队在应用程序与 API 环境中更自信地快速响应。

A continuous loop diagram showing an ongoing feedback cycle between three nodes: "Traffic", a central green "Risk score" meter, and "Current" status.

专为持续处于高压状态的安全团队打造

破解安全信号碎片化痛点，大幅缩减排查耗时

对跨应用程序、API、爬虫程序与 AI 交互的行为进行关联分析，助力团队精准识别真实威胁，无需疲于应对零散孤立的告警。

精准识别潜藏于合法流量中的复杂恶意滥用行为

依托行为分析与共享遥测数据，精准识别伪装成正常应用程序行为、绕过传统防护机制的各类攻击。

护航 AI 驱动创新，不新增运营风险

助力团队放心落地 AI 赋能型应用程序与自动化能力，同时保障可见性，合规管控与防护标准的一致性。

自适应协同防御，为安全运营减负提效

防护体系依托共享智能与自动化能力持续迭代优化，有效减少人工调优工作，降低运营复杂度。

Akamai Application Protection Platform 如何为现代应用程序、API 及 AI 系统提供安全保障

了解共享智能、协同防御与自适应防护如何在应用程序、API、爬虫程序、身份访问与 AI 交互全场景协同发力，降低风险与运营复杂度。

深度发掘应用程序、API 与 AI 环境中的潜藏暴露风险

现代环境瞬息万变，传统资产清单已难以跟上变化节奏。Akamai 可助力企业：

  • 从生产环境实时流量中直接识别暴露服务与影子 API
  • 实现对应用程序、自动化交互及新兴 AI 工作流的可见性
  • 清晰掌握用户、服务、爬虫程序与自主代理的实际资源访问逻辑

这种持续可见性有助于减少盲区、强化安全治理，并更有把握地确定风险优先级。

协同防御加持，全方位守护应用程序与 AI 工作流

现代攻击越来越多地融合凭证滥用、爬虫程序、API 滥用与 A 驱动技术，绕过孤立的防护措施。Akamai 可助力企业：

  • 在应用程序、API、身份、自动化交互与 AI 服务中实现更广泛的可见性
  • 通过统一平台与共享智能，实现防护策略的一致性部署
  • 简化安全运营流程，提升分布式环境下的业务弹性

这套协同防御体系助力企业筑牢安全防线，且无需牺牲性能表现、扩展能力与用户体验。

一致化管控体系，治理人类与自治交互行为

随着 AI 智能体、API 与机机交互深度融入日常运营，安全团队亟需覆盖用户、应用程序与服务的全链路可视能力与管控手段。Akamai 可助力企业：

  • 持续保障应用程序、API、AI 服务与用户交互全场景的可视能力与策略执行效力
  • 依托行为分析与自适应风险评估，精准识别可疑活动
  • 实施上下文感知防护，降低分布式环境中的非预期资产暴露风险

这套方案可助力企业平稳推进 AI 落地，同时守护敏感数据与核心系统，满足持续演进的合规要求。

紧跟 AI 级威胁演进节奏，实现防御体系持续自适应

攻击者越来越多地借助自动化与 AI 技术，以机器级速度探测并利用应用程序漏洞。Akamai 核心平台技术助力企业抢占攻防先机，核心支撑能力包括：

  • 机器学习与行为分析能力，持续迭代优化防护效果
  • 全球威胁情报与共享遥测数据，精准识别新兴威胁与恶意自动化手段
  • 防护规则快速迭代更新，有效应对新型攻击模式与零日攻击行为

这套协同防御方案可减少人工调优工作量，提升响应效率，并伴随应用程序、API 与 AI 赋能型服务的演进持续提供强效防护。

覆盖全域业务环境，应对应用程序安全挑战

应用程序和 API 安全

依托分层 WAAP 防护体系，为 Web 应用程序与 API 抵御漏洞利用、恶意滥用及各类新兴威胁。

探索解决方案

爬虫程序和智能体控制

精准检测并有效缓解针对数字体验的自动化威胁、账号滥用、数据爬取等各类恶意行为。

探索解决方案

DDoS 防护

依托可扩展防护能力抵御应用程序层与基础设施层 DDoS 攻击，保障业务持续可用。

探索解决方案

网络安全与合规

凭借全链路可视能力、多维度管控手段与风险消减能力，强化企业安全态势，满足各项监管合规要求。

探索解决方案

DNS 安全与交付

依托高可用 DNS 服务与 DNS 专项防护能力，提升业务弹性、系统可用性与安全防护水平。

探索解决方案

应用程序和 API 性能

在全球业务环境中加快应用程序与 API 访问速度，同时提升服务可靠性与用户体验。

探索解决方案

客户案例

常见问题

常见问题

依托共享遥测数据、集中式策略管理与自适应自动化能力，团队可减少人工调优工作量，同时提升全链路防护策略的一致性。

是的。我们的平台可助力企业治理并守护 AI 赋能型应用程序、API 与自动化交互，同时有效应对各类新兴的 AI 专属攻击媒介。

我们的平台整合了 WAF、API 安全、爬虫程序、DDoS 防御、凭证滥用防护与 AI 专项防护能力，覆盖分布式业务环境。

Akamai Application Protection Platform，一站式集齐全栈防护能力

要实现现代应用程序安全防护，不能依赖零散防护手段的简单堆砌。Akamai 助力企业构建覆盖应用程序、API、爬虫程序与 AI 系统的统一防护体系，依托自适应智能、一体化防御与全球级可视能力，全面适配当下分布式业务环境。