随着 AI 智能体、API 与机机交互深度融入日常运营，安全团队亟需覆盖用户、应用程序与服务的全链路可视能力与管控手段。Akamai 可助力企业：

持续保障应用程序、API、AI 服务与用户交互全场景的可视能力与策略执行效力

依托行为分析与自适应风险评估，精准识别可疑活动

实施上下文感知防护，降低分布式环境中的非预期资产暴露风险

这套方案可助力企业平稳推进 AI 落地，同时守护敏感数据与核心系统，满足持续演进的合规要求。