依托共享遥测数据、集中式策略管理与自适应自动化能力，团队可减少人工调优工作量，同时提升全链路防护策略的一致性。
通过统一的安全智能，保护完整的现代应用资产
依托共享智能与自适应自动化赋能的一体化防护体系，降低运营摩擦，全面提升 Web 应用程序、API、爬虫程序及 AI 驱动型服务的全局可见性。
跨应用程序、API、爬虫程序与 AI 交互实现威胁关联
通过整合 WAF、API 安全、爬虫程序管理与 AI 防护模块的遥测数据，更快识别复杂恶意滥用行为。共享上下文可提升检测精准度，同时减少碎片化排查与人工分析成本。
护航全球规模化创新，性能表现不妥协
依托 Akamai 全球分布式平台构建的防护体系，可覆盖混合云与多云环境，助力开发与安全团队提效增速。为应用程序、API 及 AI 赋能的服务提供全面保护，同时确保性能与弹性。
自适应自动化，精准适配流量与安全需求
依托自适应基线与定制化防护建议，减少人工调优，简化运维流程，助力安全团队在应用程序与 API 环境中更自信地快速响应。
专为持续处于高压状态的安全团队打造
Akamai Application Protection Platform 如何为现代应用程序、API 及 AI 系统提供安全保障
了解共享智能、协同防御与自适应防护如何在应用程序、API、爬虫程序、身份访问与 AI 交互全场景协同发力，降低风险与运营复杂度。
深度发掘应用程序、API 与 AI 环境中的潜藏暴露风险
现代环境瞬息万变，传统资产清单已难以跟上变化节奏。Akamai 可助力企业：
- 从生产环境实时流量中直接识别暴露服务与影子 API
- 实现对应用程序、自动化交互及新兴 AI 工作流的可见性
- 清晰掌握用户、服务、爬虫程序与自主代理的实际资源访问逻辑
这种持续可见性有助于减少盲区、强化安全治理，并更有把握地确定风险优先级。
协同防御加持，全方位守护应用程序与 AI 工作流
现代攻击越来越多地融合凭证滥用、爬虫程序、API 滥用与 A 驱动技术，绕过孤立的防护措施。Akamai 可助力企业：
- 在应用程序、API、身份、自动化交互与 AI 服务中实现更广泛的可见性
- 通过统一平台与共享智能，实现防护策略的一致性部署
- 简化安全运营流程，提升分布式环境下的业务弹性
这套协同防御体系助力企业筑牢安全防线，且无需牺牲性能表现、扩展能力与用户体验。
一致化管控体系，治理人类与自治交互行为
随着 AI 智能体、API 与机机交互深度融入日常运营，安全团队亟需覆盖用户、应用程序与服务的全链路可视能力与管控手段。Akamai 可助力企业：
- 持续保障应用程序、API、AI 服务与用户交互全场景的可视能力与策略执行效力
- 依托行为分析与自适应风险评估，精准识别可疑活动
- 实施上下文感知防护，降低分布式环境中的非预期资产暴露风险
这套方案可助力企业平稳推进 AI 落地，同时守护敏感数据与核心系统，满足持续演进的合规要求。
紧跟 AI 级威胁演进节奏，实现防御体系持续自适应
攻击者越来越多地借助自动化与 AI 技术，以机器级速度探测并利用应用程序漏洞。Akamai 核心平台技术助力企业抢占攻防先机，核心支撑能力包括：
- 机器学习与行为分析能力，持续迭代优化防护效果
- 全球威胁情报与共享遥测数据，精准识别新兴威胁与恶意自动化手段
- 防护规则快速迭代更新，有效应对新型攻击模式与零日攻击行为
这套协同防御方案可减少人工调优工作量，提升响应效率，并伴随应用程序、API 与 AI 赋能型服务的演进持续提供强效防护。
覆盖全域业务环境，应对应用程序安全挑战
客户案例
常见问题
常见问题
依托共享遥测数据、集中式策略管理与自适应自动化能力，团队可减少人工调优工作量，同时提升全链路防护策略的一致性。
是的。我们的平台可助力企业治理并守护 AI 赋能型应用程序、API 与自动化交互，同时有效应对各类新兴的 AI 专属攻击媒介。
我们的平台整合了 WAF、API 安全、爬虫程序、DDoS 防御、凭证滥用防护与 AI 专项防护能力，覆盖分布式业务环境。
Akamai Application Protection Platform，一站式集齐全栈防护能力
要实现现代应用程序安全防护，不能依赖零散防护手段的简单堆砌。Akamai 助力企业构建覆盖应用程序、API、爬虫程序与 AI 系统的统一防护体系，依托自适应智能、一体化防御与全球级可视能力，全面适配当下分布式业务环境。