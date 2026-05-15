|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 8x2
|$0.15
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|$0.29
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|$0.59
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|$1.18
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|$1.76
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|$2.35
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|$4.70
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|$9.58
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
计算
出站流量超额费用 = 0.007 美元/GB
G8 dedicated compute
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 4x2
|$0.10
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|$0.20
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|$0.38
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|$0.76
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|$1.51
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|$2.27
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|$3.02
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|$6.05
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|$12.10
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|注册
G8 dedicated general
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
G7 dedicated compute
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G7 Dedicated 4 GB
|$60.48
|$0.091
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|$120.96
|$0.181
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|$241.92
|$0.363
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|$483.84
|$0.726
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|$967.68
|$1.452
|64 GB
|32
|1,280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|$1,451.52
|$2.177
|96 GB
|48
|1,920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|$1,935.36
|$2.903
|128 GB
|50
|2,500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|$3,870.72
|$5.806
|256 GB
|56
|5,000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|$7,741.44
|$11.612
|512 GB
|64
|7,200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
G6 dedicated compute
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G6 Dedicated 4 GB
|$50.40
|$0.076
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|$100.80
|$0.151
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|$201.60
|$0.302
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|$403.20
|$0.605
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|$806.40
|$1.210
|64 GB
|32
|1,280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|$1,209.60
|$1.814
|96 GB
|48
|1,920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|$1,612.80
|$2.419
|128 GB
|50
|2,500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|$3,225.60
|$4.838
|256 GB
|56
|5,000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|$6,451.20
|$9.677
|512 GB
|64
|7,200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
Shared CPU 方案
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。查看产品详细信息。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|Nanode 1 GB
|$7.00
|$0.0105
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|注册
|Linode 2 GB
|$16.80
|$0.025
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|注册
|Linode 4 GB
|$33.60
|$0.05
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|Linode 8 GB
|$67.20
|$0.101
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|Linode 16 GB
|$134.40
|$0.202
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|注册
|Linode 32 GB
|$268.80
|$0.403
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|注册
|Linode 64 GB
|$537.60
|$0.806
|64 GB
|16
|1,280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|注册
|Linode 96 GB
|$806.40
|$1.210
|96 GB
|20
|1,920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Linode 128 GB
|$1,075.20
|$1.613
|128 GB
|24
|2,560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|注册
|Linode 192 GB
|$1,612.80
|$2.419
|192 GB
|32
|3,840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|注册
High Memory 方案
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。查看产品详细信息。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|Linode 24 GB
|$84.00
|$0.126
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|Linode 48 GB
|$168.00
|$0.252
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|Linode 90 GB
|$336.00
|$0.504
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|Linode 150 GB
|$672.00
|$1.008
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|Linode 300 GB
|$1,344.00
|$2.016
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
LKE：Managed Kubernetes Engine 方案
LKE 的计费仅包含您所用资源的费用：计算实例、NodeBalancers 和卷。升级到我们的高可用性 (HA) 控制平面，费用为每个集群每月 60 美元。
LKE-Enterprise 不仅包含 LKE 的所有功能，还提供了高可用性和专用控制平面，费用为每个集群每月 300 美元。查看产品详细信息。
G8 dedicated compute
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|节点数
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|注册
将您的控制平面升级到我们的高可用性 (HA) 控制平面，费用为每个集群每月 84 美元
G8 dedicated general
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|节点数
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$0.05
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$0.11
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$0.21
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$0.42
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$0.84
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$1.26
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$1.68
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$3.36
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|注册
G7 dedicated compute
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|$181.44
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|$362.88
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|$725.76
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|$1,451.52
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|$2,903.04
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|$4,354.56
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|$5,806.08
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|$11,612.16
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|$23,224.32
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|注册
G6 dedicated compute
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|$151.20
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|$302.40
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|$604.80
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|$1,209.60
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|$2,419.20
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|$3,628.80
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|$4,838.40
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|$9,676.80
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|$19,353.60
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|注册
Shared CPU
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|Shared 2 GB
|3
|$50.40
|$0.075
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|注册
|Shared 4 GB
|3
|$100.80
|$0.150
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|注册
|Shared 8 GB
|3
|$201.60
|$0.303
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|注册
|Shared 16 GB
|3
|$403.20
|$0.606
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|注册
|Shared 32 GB
|3
|$806.40
|$1.209
|96 GB
|24
|1,920 GB
|48 TB
|注册
|Shared 64 GB
|3
|$1,612.80
|$2.418
|192 GB
|48
|3,840 GB
|60 TB
|注册
|Shared 96 GB
|3
|$2,419.20
|$3.630
|288 GB
|60
|5,760 GB
|60 TB
|注册
|Shared 128 GB
|3
|$3,225.60
|$4.839
|384 GB
|72
|7,680 GB
|60 TB
|注册
|Shared 192 GB
|3
|$4,838.40
|$7.257
|576 GB
|96
|11,520 GB
|60 TB
|注册
High Memory
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|High Memory 24 GB
|3
|$252.00
|$0.378
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|注册
|High Memory 48 GB
|3
|$504.00
|$0.756
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|注册
|High Memory 90 GB
|3
|$1,008.00
|$1.512
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|注册
|High Memory 150 GB
|3
|$2,016.00
|$3.024
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|注册
|High Memory 300 GB
|3
|$4,032.00
|$6.048
|900 GB
|48
|1,020 GB
|27 TB
|注册
存储
出站流量超额费用 = 0.007 美元/GB
G8 dedicated compute
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 4x2
|$0.0052
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|$0.0103
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|$0.0207
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|$0.0413
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|$0.0825
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|$0.1239
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|$0.1652
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|$0.3302
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|$0.6606
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|注册
G8 dedicated general
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 8x2
|$0.0103
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|$0.0207
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|$0.0413
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|$0.0825
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|$0.1239
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|$0.1652
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|$0.3302
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|$0.6606
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
G7 dedicated compute
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G7 Dedicated 4 GB
|$7.00
|$0.010
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|$14.00
|$0.021
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|$28.00
|$0.042
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|$56.00
|$0.084
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|$112.00
|$0.168
|64 GB
|32
|1,280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|$168.00
|$0.252
|96 GB
|48
|1,920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|$224.00
|$0.336
|128 GB
|50
|2,500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|$280.00
|$0.420
|256 GB
|56
|5,000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|$336.00
|$0.504
|512 GB
|64
|7,200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
G6 dedicated general
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G6 Dedicated 4 GB
|$7.00
|$0.010
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|$14.00
|$0.021
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|$28.00
|$0.042
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|$56.00
|$0.084
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|$112.00
|$0.168
|64 GB
|32
|1,280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|$168.00
|$0.252
|96 GB
|48
|1,920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|$224.00
|$0.336
|128 GB
|50
|2,500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|$280.00
|$0.420
|256 GB
|56
|5,000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|$336.00
|$0.504
|512 GB
|64
|7,200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
|Linode 192 GB
|$336.00
|$0.504
|192 GB
|32
|3,840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|注册
Shared CPU
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|Linode 1 GB
|$2.80
|$0.004
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|注册
|Linode 2 GB
|$3.50
|$0.005
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|注册
|Linode 4 GB
|$7.00
|$0.010
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|Linode 8 GB
|$14.00
|$0.021
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|Linode 16 GB
|$28.00
|$0.042
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|注册
|Linode 32 GB
|$56.00
|$0.084
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|注册
|Linode 64 GB
|$112.00
|$0.168
|64 GB
|16
|1,280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|注册
|Linode 96 GB
|$168.00
|$0.252
|96 GB
|20
|1,920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Linode 128 GB
|$224.00
|$0.336
|128 GB
|24
|2,560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|注册
|Linode 192 GB
|$336.00
|$0.504
|192 GB
|32
|3,840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|注册
High Memory
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|High Memory 24 GB
|$7.00
|$0.0105
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|High Memory 48 GB
|$14.00
|$0.0210
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|High Memory 90 GB
|$28.00
|$0.0420
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|High Memory 150 GB
|$56.00
|$0.0840
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|High Memory 300 GB
|$112.00
|$0.1680
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
服务
来自认证云工程师的主动响应、亲力亲为的专业技术支持。
常见问题
服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了一台 1 GB 的虚拟机，并在使用 24 小时后将其删除，您需要支付的账单金额为 $0.18（24 小时 x $.0075/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后，系统将自动进行扣款。阅读本指南，了解计费机制。
在您的促销抵扣额度用完或者促销抵扣额度期限到期后，我们将开始从您的信用卡中扣款。例如，如果您获得了 100 美元为期 60 天的额度，则该 100 美元的额度会自动应用于您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元，则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内花费了 150 美元，则 100 美元的额度已全部用完，并且您的信用卡将被收取 50 美元的费用。在促销抵扣额度期限到期后，任何已启用的服务所产生的费用将从您的信用卡中收取。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制。
是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您希望停止支付某项特定服务的账单，您需要将其从您的账户中完全删除。
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