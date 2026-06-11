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荣获“卓越 IaaS 提供商”称号
常见问题
完成注册流程并同意我们的服务条款以后，您可以在我们的众多计算方案（GPU 方案不在本次促销之内）中以及 Object Storage、Block Storage 和 NodeBalancers 服务中使用您的抵扣额度。如果您在指定的试用期内使用了超出分配的抵扣额度，超额部分将按照定价页面的标准定价收费。
我们接受的付款方式有 Visa 卡、万事达卡、美国运通、Discover、PayPal 和 Google Pay（需绑定信用卡）。如需其它支付选项，包括电汇、采购订单和 ACH 支付，请联系我们。请注意，如果您添加了银行卡，我们可能会向发卡银行发送临时预授权请求。这笔预授权扣款会立即解除冻结，但是在您的银行卡中恢复这部分可用额度可能需要几天时间，具体取决于银行的处理流程。
AI 推理是将 AI 潜力转化为实际应用并带来真实世界影响的关键节点。Akamai Cloud 客户正在各行各业及各种应用场景中广泛应用 AI 推理。其中包括：
- 智慧城市：优化交通流量以减少拥堵并提高安全性；通过智能监控提升公共安全
- 无人驾驶汽车：实现瞬间决策，促进高效的车辆排队行驶
- 工业物联网 (IoT) 和制造业：实施预测性维护以避免停机；通过实时视频分析改进质量控制
- 智能零售：通过智能结账和库存管理，提供超个性化的购物体验并简化运营
- 医疗保健和远程医疗：实时监控患者情况，通过图像处理加快医疗诊断速度，并为先进的可穿戴设备提供支持
- 媒体和娱乐：策划个性化内容，实现实时视频转码和直播增强
这些示例仅仅揭示了客户通过 AI 推理所实现成果的冰山一角。随着边缘计算的继续发展，我们预计各个领域会涌现出更多创新应用。