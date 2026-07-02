当下，各种前沿模型让攻击者能够快速发现暴露的系统，并挖掘其中隐藏的漏洞。攻击者可以将多个低危漏洞串联起来，以更快的速度生成攻击载荷，使安全团队无法及时修复这些漏洞。安全负责人需要在 AI 加速的攻击演变为影响业务的事件之前，缩小暴露面、遏制影响并增强防御。