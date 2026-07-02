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为应对前沿 AI 驱动的攻击做好准备

了解如何缩小暴露面、遏制攻击，并全面保护应用程序、API 和数字基础架构免受 AI 加速的威胁所带来的侵扰。

前沿 AI 正在缩短漏洞从发现到利用的时间窗口

当下，各种前沿模型让攻击者能够快速发现暴露的系统，并挖掘其中隐藏的漏洞。攻击者可以将多个低危漏洞串联起来，以更快的速度生成攻击载荷，使安全团队无法及时修复这些漏洞。安全负责人需要在 AI 加速的攻击演变为影响业务的事件之前，缩小暴露面、遏制影响并增强防御。

实用防御策略：应对 AI 加速的攻击

当攻击者能更快地发现并利用漏洞时，仅靠预防并不足够。安全团队需要构建分层防御体系，以缩小暴露面、阻止探查和自动化攻击，并在威胁扩散前予以遏制。

在 AI 驱动的攻击扩散之前限制影响范围

假设初始入侵已然发生，全力收紧攻击者下一步可触及的范围。Akamai Guardicore Segmentation 可帮助您了解应用通信、实施分段策略，并在单点入侵演变为影响全公司的事件之前遏制横向移动。

A conceptual blueprint or floor plan representing segmentation or containment.
A conceptual illustration representing threat detection or vulnerability scanning.

赶在攻击者之前发现并封堵暴露的漏洞

前沿模型可加速发现暴露的漏洞、应用程序、API，以及较为薄弱的控制措施。Akamai 可帮助您识别并缩小攻击面，包括暴露的资产、API 风险及态势缺口。然后，您的安全团队便可优先处理并修复影响最大的问题。

阻止 AI 驱动的探查、爬虫程序及自动化滥用行为

AI 驱动的攻击通常表现为脚本、扫描器、无界面浏览器、爬虫程序或智能体驱动的流量。Akamai 可帮助检测可疑的自动化活动，评估意图和行为，并在侦察活动转化为实际攻击之前执行控制措施。

A technical diagram illustrating traffic filtering or a firewall function.
A central shield icon surrounded by three concentric blue protective rings, with two red bug icons kept on the outside of the layered defense.

在修复跟进期间保护应用程序和 API

安全团队修补漏洞的速度，往往赶不上 AI 发现和测试漏洞的速度。但 Akamai 可通过自适应防护、虚拟补丁、API 安全检测结果、主动测试和边缘执行，帮助企业在团队调查并解决根本原因的同时缩小暴露面。

探索 Akamai 应对前沿 AI 驱动的安全风险的解决方案

前沿模型本身并不构成威胁。风险在于攻击者如何利用这些模型加速漏洞发现、目标探查、自动化攻击及漏洞利用。Akamai 可帮助企业缩小暴露面、保护应用程序和 API、阻止自动化滥用行为，并遏制已渗透的威胁。 

保护网络免受横向移动的威胁

采用微分段技术限制影响范围、保护关键系统，并防止单点入侵扩散至整个环境。

查看 Akamai Guardicore Segmentation

保护应用程序和 API

在团队进行调查和修复的同时，采用自适应边缘防护、虚拟补丁和 AI 驱动的检测来缩小暴露面。

查看 Akamai App & API Protector

发现并防范 API 风险

发现 API 和 AI 攻击面，评估安全态势，上线前测试 API，并在实际攻击前检测侦察活动。

查看 Akamai API Security

阻止爬虫程序、智能体及自动化滥用行为

在滥用行为升级之前，识别并管理来自用户、爬虫程序、脚本、无界面浏览器和 AI 驱动的智能体的请求。

查看 Akamai Bot & Agent Control

为 AI 应用设置防护措施

检查 AI 应用程序交互，帮助防范提示注入、策略违规、敏感数据泄露及模型不安全行为。

查看 Akamai Firewall for AI

保护基础架构免遭 AI 驱动的 DDoS 攻击

保护面向互联网的基础架构，免受 AI 时代可能更快、更具适应性、更具针对性的 DDoS 攻击。

查看 Akamai Prolexic

常见问题

常见问题

前沿 AI 模型是一种高度先进的通用型 AI 系统，能够自主完成编码、数据分析、推理和任务自动化等复杂任务。虽然基于前沿 AI 模型的系统能显著加速业务流程，但也可能成为安全和治理风险的新来源。 

不会，模型本身并不会构成威胁。风险在于攻击者可能利用前沿模型加速漏洞发现、执行侦察、开发漏洞利用程序，并自动实施复杂攻击。对安全团队而言，真正的担忧在于漏洞从被发现到被利用之间的时间大幅缩短。

相比采用传统方法的人为攻击，AI 驱动的攻击速度更快、适应性更强，并会尝试更多攻击路径。它们能帮助攻击者发现暴露的系统、探测 API、串联低危漏洞，并以机器速度生成攻击尝试。

任何安全服务提供商都不应声称能直接阻止某个指定的前沿模型。这些模型通常充当推理层。企业看到的流量通常来自脚本、扫描器、工具、无界面浏览器、爬虫程序或智能体。Akamai 可帮助检测并缓解这些工具所产生的攻击行为。

Akamai 可帮助企业缩小暴露面、保护应用程序和 API、阻止自动化滥用行为，并遏制已渗透的威胁。具体包括边缘防护和虚拟补丁、API 发现和测试、爬虫和智能体控制、AI 应用程序安全防护、DDoS 防护，以及用于限制横向移动的微分段。

首先要假设，暴露的漏洞会被更快发现。找出暴露的攻击面，优先处理可达且可利用的风险，加强应用程序和 API 防护，阻止可疑自动化及侦察行为，并实施分段策略，防止入侵事件无限制扩散。

资源

漏洞利用的工业化：为何防御型 AI 必须超越攻击型 AI

在 AI 时代，漏洞的发现、关联与利用，已呈现传统安全流程难以企及的速度和规模。

阅读博客

Shields Up：化解前沿 LLM 威胁的实用方法

在这段短视频中，Akamai 安全战略副总裁兼首席技术官 Patrick Sullivan 探讨了如何防御前沿 AI 驱动的威胁。

观看网络研讨会

AI 威胁倍增器：为什么架构缺陷会成为新的前沿战场？

安全负责人在评估由遗留架构缺陷和技术债务引发的 AI 驱动的风险时，不应只盯着合规检查清单。

阅读博客

为防御前沿 AI 驱动的风险做好准备

前沿模型能够加速漏洞发现、目标探查和实际攻击，其速度之快往往让安全团队难以第一时间做出反应。联系 Akamai，了解我们如何协助您：

  • 发现暴露的应用程序、API 及攻击路径
  • 遏制横向移动，缩小影响范围
  • 阻止爬虫程序、智能体及自动侦察行为
  • 在修复进行期间保护应用程序和 API
  • 强化分层防御，以应对 AI 加速型威胁