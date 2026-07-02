RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
计算
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
GPU 方案
配备 NVIDIA GPU 的专用虚拟机，专为加速复杂计算任务而设计。
|方案
|时费
|内存
|GPU
|VRAM
|vCPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|$3.00
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|申请权限
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|$6.00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|申请权限
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|$12.00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|申请权限
|RTX PRO 6000 Blackwell x1 - 新加坡
|$4.50
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|申请权限
|RTX PRO 6000 Blackwell x2 - 新加坡
|$9.00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|申请权限
|RTX PRO 6000 Blackwell x4 - 新加坡
|$18.00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|申请权限
RTX™ 4000 Ada Generation
|方案
|时费
|内存
|GPU
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|$0.52
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|$0.67
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|$0.96
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|$1.53
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|$1.05
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|$1.34
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|$1.49
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|$2.96
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|$3.57
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
RTX 6000 Quadro
|方案
|时费
|内存
|GPU
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1
|$1.50
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2
|$3.00
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3
|$4.50
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4
|$6.00
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
Dedicated CPU 方案
专为 CPU 密集型应用设计的专用虚拟机。
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 4x2
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|注册
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 8x2
|$0.11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|$0.21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|$0.42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|$0.84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|$1.26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|$1.68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|$3.36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|$6.84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|月费
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G7 Dedicated 4 GB
|$43.00
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|$86.00
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|$173.00
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|$346.00
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|$691.00
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|$1,037.00
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|$1,382.00
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|$2,765.00
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|$5,530.00
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G6 Dedicated 4 GB
|$36.00
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|$72.00
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|$144.00
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|$288.00
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|$576.00
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|$864.00
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|$1,152.00
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|$2,304.00
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|$4,608.00
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
Shared CPU 方案
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|Nanode 1 GB
|$5.00
|$0.0075
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|注册
|Linode 2 GB
|$12.00
|$0.0180
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|注册
|Linode 4 GB
|$24.00
|$0.0360
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|Linode 8 GB
|$48.00
|$0.0720
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|Linode 16 GB
|$96.00
|$0.1440
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|注册
|Linode 32 GB
|$192.00
|$0.2880
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|注册
|Linode 64 GB
|$384.00
|$0.5760
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|注册
|Linode 96 GB
|$576.00
|$0.8640
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Linode 128 GB
|$768.00
|$1.1520
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|注册
|Linode 192 GB
|$1,152.00
|$1.7280
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|注册
High Memory 方案
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|Linode 24 GB
|$60.00
|$0.09
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|Linode 48 GB
|$120.00
|$0.18
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|Linode 90 GB
|$240.00
|$0.36
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|Linode 150 GB
|$480.00
|$0.72
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|Linode 300 GB
|$960.00
|$1.44
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
Accelerated Compute 方案
为专业工作负载提供对云端 ASIC 的专用访问，包括使用 NETINT VPU 进行媒体转码。
LKE：Managed Kubernetes Engine 方案
LKE 的计费仅包含您所用资源的费用：计算实例、NodeBalancers 和卷。升级到我们的高可用性 (HA) 控制平面，费用为每个集群每月 60 美元。
LKE-Enterprise 具备 LKE 的全部功能，并包含高可用性（HA）及专用控制平面，价格为每个集群每月 300 美元。
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|节点数
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|注册
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|节点数
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$0.11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$0.21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$0.42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$0.84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$1.26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$1.68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$3.36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$6.84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|注册
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|$129.00
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|$258.00
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|$519.00
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|$1,038.00
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|$2,073.00
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|$3,111.00
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|$4,146.00
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|$8,295.00
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|$16,590.00
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|注册
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|$108.00
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|$216.00
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|$432.00
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|$864.00
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|$1,728.00
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|$2,592.00
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|$3,456.00
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|$6,912.00
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|$13,824.00
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|注册
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|
|Shared 2 GB
|3
|$36.00
|$0.054
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|注册
|Shared 4 GB
|3
|$72.00
|$0.108
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|注册
|Shared 8 GB
|3
|$144.00
|$0.216
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|注册
|Shared 16 GB
|3
|$288.00
|$0.432
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|注册
|Shared 32 GB
|3
|$576.00
|$0.864
|96 GB
|24
|1920 GB
|48 TB
|注册
|Shared 64 GB
|3
|$1,152.00
|$1.728
|192 GB
|48
|3840 GB
|60 TB
|注册
|Shared 96 GB
|3
|$1,728.00
|$2.592
|288 GB
|60
|5760 GB
|60 TB
|注册
|Shared 128 GB
|3
|$2,304.00
|$3.456
|384 GB
|72
|7680 GB
|60 TB
|注册
|Shared 192 GB
|3
|$3,456.00
|$5.184
|576 GB
|96
|11520 GB
|60 TB
|注册
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|
|High Memory 24 GB
|3
|$180.00
|$0.27
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|注册
|High Memory 48 GB
|3
|$360.00
|$0.54
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|注册
|High Memory 90 GB
|3
|$720.00
|$1.08
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|注册
|High Memory 150 GB
|3
|$1,440.00
|$2.16
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|注册
|High Memory 300 GB
|3
|$2,880.00
|$4.32
|900 GB
|48
|1020 GB
|27 TB
|注册
存储
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
Backups
提供即时备份，确保您的技术栈独立运行，不受干扰。选择要备份的实例类型。
配备 NVIDIA GPU 的专用虚拟机，专为加速复杂计算任务而设计。
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 4x2
|$0.00369
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|$0.00738
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|$0.01476
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|$0.02952
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|$0.05895
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|$0.08847
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|$0.11799
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|$0.23589
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|$0.47187
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|注册
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 8x2
|$0.00738
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|$0.01476
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|$0.02952
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|$0.05895
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|$0.08847
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|$0.11799
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|$0.23589
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|$0.47187
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G7 Dedicated 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|$200.00
|$0.300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|$240.00
|$0.360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G6 Dedicated 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|$200.00
|$0.300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|$240.00
|$0.360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|Linode 1 GB
|$2.00
|$0.003
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|注册
|Linode 2 GB
|$2.50
|$0.004
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|注册
|Linode 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|Linode 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|Linode 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|注册
|Linode 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|注册
|Linode 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|注册
|Linode 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Linode 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|注册
|Linode 192 GB
|$240.00
|$0.360
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|注册
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|High Memory 24 GB
|$5.00
|$0.0075
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|High Memory 48 GB
|$10.00
|$0.0150
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|High Memory 90 GB
|$20.00
|$0.0300
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|High Memory 150 GB
|$40.00
|$0.0600
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|High Memory 300 GB
|$80.00
|$0.1200
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
数据库
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
MySQL 方案
全托管式 MySQL 数据库集群。定价显示为月度费用。
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|核心
|内存
|存储
|1 个节点
|2 个节点
|3 个节点
|G7 Dedicated 4 GB, node
|2
|4
|80
|$81.60
|$171.60
|$246.00
|注册
|G7 Dedicated 8 GB, node
|4
|8
|160
|$163.20
|$342.00
|$492.00
|注册
|G7 Dedicated 16 GB, node
|8
|16
|320
|$327.60
|$708.00
|$982.80
|注册
|G7 Dedicated 32 GB, node
|16
|32
|640
|$655.20
|$1,401.60
|$1,965.60
|注册
|G7 Dedicated 64 GB, node
|32
|64
|1280
|$1,407.60
|$2,838.00
|$4,150.80
|注册
|G7 Dedicated 96 GB, node
|48
|96
|1920
|$2,110.86
|$4,358.40
|$6,234.00
|注册
|G7 Dedicated 128 GB, node
|50
|128
|2500
|$2,809.14
|$5,706.00
|$8,086.80
|注册
|G7 Dedicated 256 GB, node
|56
|256
|5000
|$5,625.60
|$10,941.60
|$16,263.60
|注册
|G7 Dedicated 512 GB, node
|64
|512
|7200
|$11,073.60
|$22,147.20
|$33,220.80
|注册
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|核心
|内存
|存储
|1 个节点
|2 个节点
|3 个节点
|G6 Dedicated 4 GB, node
|2
|4
|80
|$68.00
|$143.00
|$206.00
|注册
|G6 Dedicated 8 GB, node
|4
|8
|160
|$136.00
|$285.00
|$410.00
|注册
|G6 Dedicated 16 GB, node
|8
|16
|320
|$273.00
|$590.00
|$819.00
|注册
|G6 Dedicated 32 GB, node
|16
|32
|640
|$546.00
|$1,168.00
|$1,638.00
|注册
|G6 Dedicated 64 GB, node
|32
|64
|1280
|$1,173.00
|$2,365.00
|$3,459.00
|注册
|G6 Dedicated 96 GB, node
|48
|96
|1920
|$1,759.00
|$3,632.00
|$5,195.00
|注册
|G6 Dedicated 128 GB, node
|50
|128
|2500
|$2,341.00
|$4,755.00
|$6,739.00
|注册
|G6 Dedicated 256 GB, node
|56
|256
|5000
|$4,684.00
|$9,118.00
|$13,553.00
|注册
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|核心
|内存
|存储
|1 个节点
|3 个节点
|Shared 1 GB, node
|1
|1
|25
|$16.00
|$37.00
|注册
|Shared 2 GB, node
|1
|2
|50
|$32.00
|$74.00
|注册
|Shared 4 GB, node
|2
|4
|80
|$63.00
|$147.00
|注册
|Shared 8 GB, node
|4
|8
|160
|$126.00
|$294.00
|注册
|Shared 16 GB, node
|6
|16
|320
|$252.00
|$588.00
|注册
|Shared 32 GB, node
|8
|32
|640
|$504.00
|$1,176.00
|注册
|Shared 64 GB, node
|16
|64
|1280
|$1,008.00
|$2,352.00
|注册
|Shared 96 GB, node
|20
|96
|1920
|$1,512.00
|$3,545.00
|注册
|Shared 128 GB, node
|24
|128
|2560
|$2,016.00
|$4,726.00
|注册
|Shared 192 GB, node
|32
|192
|3840
|$3,025.00
|$7,090.00
|注册
PostgreSQL 方案
全托管式 PostgreSQL 数据库集群。定价显示为月度费用。
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|核心
|内存
|存储
|1 个节点
|2 个节点
|3 个节点
|G7 Dedicated 4 GB, node
|2
|4
|80
|$81.60
|$171.60
|$246.00
|注册
|G7 Dedicated 8 GB, node
|4
|8
|160
|$163.20
|$342.00
|$492.00
|注册
|G7 Dedicated 16 GB, node
|8
|16
|320
|$327.60
|$708.00
|$982.80
|注册
|G7 Dedicated 32 GB, node
|16
|32
|640
|$655.20
|$1,401.60
|$1,965.60
|注册
|G7 Dedicated 64 GB, node
|32
|64
|1280
|$1,407.60
|$2,838.00
|$4,150.80
|注册
|G7 Dedicated 96 GB, node
|48
|96
|1920
|$2,110.86
|$4,358.40
|$6,234.00
|注册
|G7 Dedicated 128 GB, node
|50
|128
|2500
|$2,809.14
|$5,706.00
|$8,086.80
|注册
|G7 Dedicated 256 GB, node
|56
|256
|5000
|$5,625.60
|$10,941.60
|$16,263.60
|注册
|G7 Dedicated 512 GB, node
|64
|512
|7200
|$11,073.60
|$22,147.20
|$33,220.80
|注册
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|核心
|内存
|存储
|1 个节点
|2 个节点
|3 个节点
|G6 Dedicated 4 GB, node
|2
|4
|80
|$68.00
|$143.00
|$206.00
|注册
|G6 Dedicated 8 GB, node
|4
|8
|160
|$136.00
|$285.00
|$410.00
|注册
|G6 Dedicated 16 GB, node
|8
|16
|320
|$273.00
|$590.00
|$819.00
|注册
|G6 Dedicated 32 GB, node
|16
|32
|640
|$546.00
|$1,168.00
|$1,638.00
|注册
|G6 Dedicated 64 GB, node
|32
|64
|1280
|$1,173.00
|$2,365.00
|$3,459.00
|注册
|G6 Dedicated 96 GB, node
|48
|96
|1920
|$1,759.00
|$3,632.00
|$5,195.00
|注册
|G6 Dedicated 128 GB, node
|50
|128
|2500
|$2,341.00
|$4,755.00
|$6,739.00
|注册
|G6 Dedicated 256 GB, node
|56
|256
|5000
|$4,684.00
|$9,118.00
|$13,553.00
|注册
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|核心
|内存
|存储
|1 个节点
|3 个节点
|Shared 1 GB, node
|1
|1
|25
|$16.00
|$37.00
|注册
|Shared 2 GB, node
|1
|2
|50
|$32.00
|$74.00
|注册
|Shared 4 GB, node
|2
|4
|80
|$63.00
|$147.00
|注册
|Shared 8 GB, node
|4
|8
|160
|$126.00
|$294.00
|注册
|Shared 16 GB, node
|6
|16
|320
|$252.00
|$588.00
|注册
|Shared 32 GB, node
|8
|32
|640
|$504.00
|$1,176.00
|注册
|Shared 64 GB, node
|16
|64
|1280
|$1,008.00
|$2,352.00
|注册
|Shared 96 GB, node
|20
|96
|1920
|$1,512.00
|$3,545.00
|注册
|Shared 128 GB, node
|24
|128
|2560
|$2,016.00
|$4,726.00
|注册
|Shared 192 GB, node
|32
|192
|3840
|$3,025.00
|$7,090.00
|注册
网络
出站流量超额费用 = 0.015 美元/GB
服务
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常见问题
常见问题
服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了一台 1 GB 的虚拟机（VM），并在使用 24 小时后将其删除，您需要支付的账单金额为 0.18 美元（24 小时 x 0.0075 美元/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后，系统将自动进行扣款。阅读本指南，了解计费机制。
在您的促销抵扣额度用完或者促销抵扣额度期限到期后，我们将开始从您的信用卡中扣款。例如，如果您获得了 100 美元为期 60 天的额度，则该 100 美元的额度会自动应用于您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元，则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内花费了 150 美元，则 100 美元的额度已全部用完，并且您的信用卡将被收取 50 美元的费用。在促销抵扣额度期限到期后，任何已启用的服务所产生的费用将从您的信用卡中收取。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。从 PayPal 进行转账时，您仍然需要使用信用卡注册。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制。
是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您希望停止接收某项服务的账单，您需要将其从您的账户中彻底彻底删除。
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