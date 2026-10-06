AI 驱动的威胁本身通常并非全新的零日漏洞。然而，攻击者可以利用 AI 自动化开展侦察、定制个性化的社会工程学攻击、识别隐蔽漏洞，并发起能根据防御响应快速学习和动态调整的攻击。此外，从发现漏洞到发起利用的时间窗口已急剧缩短，由过去的数周、数月压缩至如今的数小时甚至数分钟。这才是 AI 时代真正面临的安全风险。
随着 AI 改变人类与智能体的协作方式，攻击者也在利用暴露出的风险更迅速地引发业务中断
如今，人们越来越多地使用 AI 智能体来传输数据、调用 API、触发工具，并在云端和本地环境中连接各项服务。与此同时，AI 也让攻击者能够更快地发现并利用漏洞。随着 AI 赋能的工作模式不断演进，具备韧性的安全机制必须贯穿每一次交互。
Akamai AI Security 通过实时自适应的智能技术，保护 AI 驱动的工作和数字交互。
Akamai 将可视性、从边缘到客户端的策略执行以及东西向流量隔离相结合，降低暴露面、管控人工和 AI 智能体活动、保护应用程序和 API，并在攻击扩散之前将其遏制。
借助比攻击者学习和适应更快的群体智能与行为智能，降低攻击面
AI 驱动的行为分析与人类安全专家能够快速识别新兴的攻击 TTP、业务逻辑滥用、API 威胁和机器人攻击。将这些洞察应用于应用程序、API、AI 系统、用户交互和基础设施，主动降低暴露面。
借助比攻击者学习和适应更快的群体智能与行为智能，降低攻击面
AI 驱动的行为分析与人类安全专家能够快速识别新兴的攻击 TTP、业务逻辑滥用、API 威胁和机器人攻击。将这些洞察应用于应用程序、API、AI 系统、用户交互和基础设施，主动降低暴露面。
限制横向移动，保护每一次人与 AI 智能体的交互。
通过在分布式环境中实施细粒度的安全控制，限制横向移动并将攻击影响范围降至最低。
通过持续验证意图、身份和行为，在用户、应用程序、API 和 AI 代理之间实施自适应治理。
随着 AI 环境的快速变化与演进，持续验证并强化您的安全控制措施
确保安全策略和控制措施能够实时适应不断变化的 AI 驱动环境，并持续保持有效。安全防护零散碎裂，难以抵御 AI 驱动的高级攻击。Akamai 助力验证安全控制措施，识别非预期的策略偏离，并快速修复您的安全姿态漏洞。
随着 AI 环境的快速变化与演进，持续验证并强化您的安全控制措施
确保安全策略和控制措施能够实时适应不断变化的 AI 驱动环境，并持续保持有效。安全防护零散碎裂，难以抵御 AI 驱动的高级攻击。Akamai 助力验证安全控制措施，识别非预期的策略偏离，并快速修复您的安全姿态漏洞。
随着 AI 驱动型工作模式的不断演进，通过减少暴露面、遏制攻击并维持有效的控制措施，全面构建网络弹性
预防依然至关重要，但仅靠预防已远远不够。企业必须假设部分攻击终将突破防线——因此在构建安全体系时，必须具备自适应能力，能够有效遏制破坏、快速恢复，并最大限度地减少对业务的影响。Akamai 凭借分布式架构的规模优势、情报能力、自动化技术以及丰富的解决方案组合，为 AI 时代下的网络弹性（Cyber Resilience）奠定了坚实基础。
保护 AI 交互、应用程序、API 和关键基础设施，全面防御自动化威胁
Akamai 的 AI 安全解决方案依托全球边缘平台与实时威胁情报，助力您：
- 规范并管理用户与智能体 AI 的交互行为
- 保护对业务至关重要的应用程序、API 和企业级 AI 模型
- 构建高韧性基础设施，高效驱动 AI 工作负载，同时将横向渗透的影响降至最低。
保护 AI 交互、应用程序、API 和关键基础设施，全面防御自动化威胁
Akamai 的 AI 安全解决方案依托全球边缘平台与实时威胁情报，助力您：
- 规范并管理用户与智能体 AI 的交互行为
- 保护对业务至关重要的应用程序、API 和企业级 AI 模型
- 构建高韧性基础设施，高效驱动 AI 工作负载，同时将横向渗透的影响降至最低。
探索 Akamai 解决方案，全面治理与保护您的 AI 交互、工作负载、应用程序及基础设施
AI 驱动的攻击能在数分钟内发现、武器化并利用安全漏洞。 Akamai 助力客户保护业务运营免受此类威胁侵扰。我们提供全面的解决方案组合、实时自适应情报以及专家团队，全力预防并遏制网络攻击。
保障网络安全，防止横向移动，并有效限制爆炸半径
借助 Zero Trust 控制措施阻断横向移动并最大程度减少业务中断，以此提升业务运营韧性，全面保护您的企业应用程序、混合网络及核心数据。
利用微分段来缩小受感染系统的攻击影响范围，并防止威胁在您的环境中扩散。贯彻最小权限原则，并在用户及智能体 AI 的交互行为，实施最低必要权限管控并持续验证信任边界。
保护应用程序、API 接口及 AI 应用的全方位安全
依托可视能力、安全测试与自适应防护，全方位识别并降低应用程序、API 及 AI 应用的安全风险。
利用 AI 驱动的检测、边缘防护和快速虚拟补丁，在安全团队调查并修复威胁的同时降低暴露面。
保护关键基础设施免受 AI 驱动攻击
通过智能防护强化分布式和混合基础设施的安全态势，检测风险与安全漏洞，并在本地、云端和边缘环境中实施一致的安全策略。
如果您的 DNS 发生故障，那么您的在线业务也会受到影响。监控 DNS 活动、识别配置错误并保护多云 DNS 环境，同时抵御更快速、更具适应性的 AI 驱动 DDoS 攻击。
阻止爬虫程序、智能体及自动化滥用行为
在滥用行为升级之前，识别并管理来自用户、爬虫程序、脚本、无头浏览器和 AI 驱动智能体的请求。
依托可随威胁演进动态调优的智能控制措施，精准检测恶意自动化行为，保障数字体验，并有效降低自动化攻击的影响。
保护您的企业级 AI 系统免受入站攻击，并防止敏感数据泄露
企业级 AI 系统往往包含价值巨大的独家专有知识和敏感数据集，因而成为攻击者企图侵袭的首要目标。
通过为入站和出站交互设立安全护栏，全面保障您的 AI 系统安全。
防范提示词注入、越狱攻击、违规行为、敏感数据泄露及模型不安全行为。
保障人类与智能体 AI 的交互安全
AI 系统推动创新的同时，也引入了全新的企业风险面。
依托实时可视能力、集中化策略管理、云端智能以及交互层的自适应管控，全面控制跨 AI 系统、SaaS、Web 及桌面应用程序的提示词、响应内容、智能体行为和数据交换。
常见问题
常见问题
CISO 与企业安全领袖应当以“治理型采纳”的方式布局 AI，而非听之任之盲目尝试，或是简单粗暴地一禁了之。这需要制定覆盖整个企业的策略，明确获准使用的 AI 工具和使用场景；针对 AI 代理或 AI 驱动软件访问敏感数据的方式实施 Zero Trust 控制；确保企业 AI 模型免受恶意提示词投毒；并根据每个使用场景可能带来的业务和监管影响，对齐相应的安全控制措施。
以下是一些可能被 AI 驱动攻击利用的领域，包括：
- 保护不足的攻击面。例如，无意中发生的策略漂移，以及对 API、DNS、应用程序和网络子网保护不足，都可能暴露在 AI 驱动的攻击利用风险之下。
- 分段和 Zero Trust 策略不足，使 AI 代理能够通过调用 API、检索敏感数据或执行代码，以最高权限运行。此外，如果 AI 驱动的攻击者入侵组织的网络，这些策略也无法限制其横向移动。
- 员工使用未经授权的影子 AI。
AI 系统本身并不是攻击媒介。它们不会留下明显的攻击特征，而且通常充当推理层，加速发现潜在漏洞并发起自适应攻击。没有任何安全解决方案提供商能够声称可以防止所有 AI 驱动的网络攻击。
然而，Akamai 提供全面的 AI 安全解决方案，帮助组织主动发现漏洞、降低暴露面、限制横向移动、管控并保护 AI 智能体交互，以及构建稳健的安全态势。依托全球覆盖规模、分布式边缘能力、实时自适应智能以及由安全专家组成的全球团队，Akamai 为客户提供更强大的安全防护，有效抵御 AI 赋能的威胁。
Akamai 提供专属 LLM 防火墙，助力企业保护其 AI 系统免受入站攻击，并防止敏感数据泄露。Akamai 的解决方案可主动防御提示词注入、越狱攻击，并防止敏感信息或个人身份信息（PII）泄露。该解决方案还提供审计追踪以及模型治理能力，助力企业维持合规并满足行业标准框架要求。
一套高效的 AI 安全解决方案，应当能全面掌握 AI 的使用情况、保护 AI 应用与 API、管控模型与数据的访问权限、检测恶意或异常活动，并防范 AI 系统执行未经授权的操作。
AI 安全解决方案应能与企业现有的安全架构相融合，而非构建一个孤立的控制平面。这些解决方案必须与模型无关，并且必须保护整个数字资产表面，包括混合环境和本地部署系统。
最后，影响力最大的 AI 安全解决方案应依托全球分布式基础设施，实时在边缘收集威胁情报、实时在边缘执行安全策略，并结合人类安全专家的专业能力，对自动化检测信号进行补充和增强。
资源
为 AI 驱动的风险做好防御准备
高级 AI 能力使威胁分子能够在安全团队做出响应之前，大幅加快发现、探测与漏洞利用的进程。联系 Akamai，了解我们如何协助您：
- 发现暴露的应用程序、API 及攻击路径
- 阻断横向移动，极小化攻击爆炸半径
- 阻止爬虫程序、智能体及自动侦察行为
- 在修复进行期间保护应用程序和 API
- 强化分层防御，以应对 AI 加速型威胁