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出站流量超额费用 = 0.015 美元/GB

Dedicated CPU 方案

专为 CPU 密集型应用设计的专用虚拟机。查看产品详细信息

G8 dedicated compute

由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 时费 内存 vCPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G8 Dedicated 4x2 $0.08 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps 注册
G8 Dedicated 8x4 $0.17 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps 注册
G8 Dedicated 16x8 $0.32 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps 注册
G8 Dedicated 32x16 $0.65 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps 注册
G8 Dedicated 64x32 $1.30 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps 注册
G8 Dedicated 96x48 $1.94 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps 注册
G8 Dedicated 128x64 $2.59 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps 注册
G8 Dedicated 256x128 $5.18 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps 注册
G8 Dedicated 512x256 $10.37 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps 注册

G8 dedicated general

由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 时费 内存 vCPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G8 Dedicated 8x2 $0.13 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps 注册
G8 Dedicated 16x4 $0.25 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps 注册
G8 Dedicated 32x8 $0.50 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps 注册
G8 Dedicated 64x16 $1.01 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps 注册
G8 Dedicated 96x24 $1.51 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps 注册
G8 Dedicated 128x32 $2.02 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps 注册
G8 Dedicated 256x64 $4.03 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps 注册
G8 Dedicated 512x128 $8.21 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps 注册

G7 dedicated compute

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G7 Dedicated 4 GB $51.84 $0.078 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
G7 Dedicated 8 GB $103.68 $0.156 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
G7 Dedicated 16 GB $207.36 $0.311 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
G7 Dedicated 32 GB $414.72 $0.622 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
G7 Dedicated 64 GB $829.44 $1.244 64 GB 32 1,280 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
G7 Dedicated 96 GB $1,244.16 $1.866 96 GB 48 1,920 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册
G7 Dedicated 128 GB $1,658.88 $2.488 128 GB 50 2,500 GB 10 TB 40/10 Gbps 注册
G7 Dedicated 256 GB $3,317.76 $4.977 256 GB 56 5,000 GB 11 TB 40/11 Gbps 注册
G7 Dedicated 512 GB $6,635.52 $9.953 512 GB 64 7,200 GB 12 TB 40/12 Gbps  

G6 dedicated compute

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G6 Dedicated 4 GB $43.20 $0.065 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
G6 Dedicated 8 GB $86.40 $0.130 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
G6 Dedicated 16 GB $172.80 $0.259 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
G6 Dedicated 32 GB $345.60 $0.518 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
G6 Dedicated 64 GB $691.20 $1.037 64 GB 32 1,280 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
G6 Dedicated 96 GB $1,036.80 $1.555 96 GB 48 1,920 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册
G6 Dedicated 128 GB $1,382.40 $2.074 128 GB 50 2,500 GB 10 TB 40/10 Gbps 注册
G6 Dedicated 256 GB $2,764.80 $4.147 256 GB 56 5,000 GB 11 TB 40/11 Gbps 注册
G6 Dedicated 512 GB $5,529.60 $8.294 512 GB 64 7,200 GB 12 TB 40/12 Gbps 注册

Shared CPU 方案

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。查看产品详细信息

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
Nanode 1 GB $6.00 $0.009 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps 注册
Linode 2 GB $14.40 $0.022 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps 注册
Linode 4 GB $28.80 $0.043 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
Linode 8 GB $57.60 $0.086 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
Linode 16 GB $115.20 $0.173 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps 注册
Linode 32 GB $230.40 $0.346 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps 注册
Linode 64 GB $460.80 $0.691 64 GB 16 1,280 GB 20 TB 40/9 Gbps 注册
Linode 96 GB $691.20 $1.037 96 GB 20 1,920 GB 20 TB 40/10 Gbps 注册
Linode 128 GB $921.60 $1.382 128 GB 24 2,560 GB 20 TB 40/11 Gbps 注册
Linode 192 GB $1,382.40 $2.074 192 GB 32 3,840 GB 20 TB 40/12 Gbps 注册

High Memory 方案

专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。查看产品详细信息

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
Linode 24 GB $72.00 $0.108 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
Linode 48 GB $144.00 $0.216 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
Linode 90 GB $288.00 $0.432 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
Linode 150 GB $576.00 $0.864 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
Linode 300 GB $1,152.00 $1.728 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册

LKE：Managed Kubernetes Engine 方案

LKE 的计费仅包含您所用资源的费用：计算实例、NodeBalancers 和卷。升级到我们的高可用性 (HA) 控制平面，费用为每个集群每月 60 美元。

LKE-Enterprise 不仅包含 LKE 的所有功能，还提供了高可用性和专用控制平面，费用为每个集群每月 300 美元。查看产品详细信息

G8 dedicated compute

由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 节点数 时费 内存 vCPU 存储 流量
 
G8 Dedicated 4x2 3 $0.07 4 GB 2 40 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 8x4 3 $0.14 8 GB 4 80 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 16x8 3 $0.27 16 GB 8 160 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 32x16 3 $0.54 32 GB 16 320 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 64x32 3 $1.08 64 GB 32 640 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 96x48 3 $1.62 96 GB 48 960 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 128x64 3 $2.16 128 GB 64 1280 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 256x128 3 $4.32 256 GB 128 2560 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 512x256 3 $8.64 512 GB 256 5120 GB 0 TB 注册

G8 dedicated general

由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 节点数 时费 内存 vCPU 存储 流量
 
G8 Dedicated 8x2 3 $0.05 8 GB 2 80 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 16x4 3 $0.11 16 GB 4 160 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 32x8 3 $0.21 32 GB 8 320 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 64x16 3 $0.42 64 GB 16 640 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 96x24 3 $0.84 96 GB 24 960 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 128x32 3 $1.26 128 GB 32 1280 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 256x64 3 $1.68 256 GB 64 2560 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 512x128 3 $3.36 512 GB 128 5120 GB 0 TB 注册

G7 dedicated compute

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案 节点数 月费 时费 内存 vCPU 存储 流量  
G7 Dedicated 4 GB 3 $155.52 $0.06 4 GB 2 80 GB 4 TB 注册
G7 Dedicated 8 GB 3 $311.04 $0.13 8 GB 4 160 GB 5 TB 注册
G7 Dedicated 16 GB 3 $622.08 $0.26 16 GB 8 320 GB 6 TB 注册
G7 Dedicated 32 GB 3 $1,244.16 $0.52 32 GB 16 640 GB 7 TB 注册
G7 Dedicated 64 GB 3 $2,488.32 $1.04 64 GB 32 1280 GB 8 TB 注册
G7 Dedicated 96 GB 3 $3,732.48 $1.56 96 GB 48 1920 GB 9 TB 注册
G7 Dedicated 128 GB 3 $4,976.64 $2.07 128 GB 50 2500 GB 10 TB 注册
G7 Dedicated 256 GB 3 $9,953.28 $4.15 256 GB 56 5000 GB 11 TB 注册
G7 Dedicated 512 GB 3 $19,906.56 $8.29 512 GB 64 7200 GB 12 TB  

G6 dedicated compute

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案 节点数 月费 时费 内存 CPU 存储 流量  
G6 Dedicated 4 GB 3 $129.60 $0.054 4 GB 2 80 GB 4 TB 注册
G6 Dedicated 8 GB 3 $259.20 $0.108 8 GB 4 160 GB 5 TB 注册
G6 Dedicated 16 GB 3 $518.40 $0.216 16 GB 8 320 GB 6 TB 注册
G6 Dedicated 32 GB 3 $1,036.80 $0.432 32 GB 16 640 GB 7 TB 注册
G6 Dedicated 64 GB 3 $2,073.60 $0.864 64 GB 32 1280 GB 8 TB 注册
G6 Dedicated 96 GB 3 $3,110.40 $1.296 96 GB 48 1920 GB 9 TB 注册
G6 Dedicated 128 GB 3 $4,147.20 $1.728 128 GB 50 2500 GB 10 TB 注册
G6 Dedicated 256 GB 3 $8,294.40 $3.456 256 GB 56 5000 GB 11 TB 注册
G6 Dedicated 512 GB 3 $16,588.80 $6.912 512 GB 64 7200 GB 12 TB 注册

Shared CPU

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。

方案 节点数 月费 时费 内存 CPU 存储 流量  
Shared 2 GB 3 $43.20 $0.066 6 GB 3 150 GB 6 TB 注册
Shared 4 GB 3 $86.40 $0.129 12 GB 6 240 GB 12 TB 注册
Shared 8 GB 3 $172.80 $0.258 24 GB 12 480 GB 15 TB 注册
Shared 16 GB 3 $345.60 $0.519 48 GB 18 960 GB 24 TB 注册
Shared 32 GB 3 $691.20 $1.038 96 GB 24 1,920 GB 48 TB 注册
Shared 64 GB 3 $1,382.40 $2.073 192 GB 48 3,840 GB 60 TB 注册
Shared 96 GB 3 $2,073.60 $3.111 288 GB 60 5,760 GB 60 TB 注册
Shared 128 GB 3 $2,764.80 $4.146 384 GB 72 7,680 GB 60 TB 注册
Shared 192 GB 3 $4,147.20 $6.222 576 GB 96 11,520 GB 60 TB 注册

High Memory

专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。

方案 节点数 月费 时费 内存 CPU 存储 流量  
High Memory 24 GB 3 $216.00 $0.324 72 GB 6 60 GB 15 TB 注册
High Memory 48 GB 3 $432.00 $0.648 144 GB 6 120 GB 18 TB 注册
High Memory 90 GB 3 $864.00 $1.296 270 GB 12 270 GB 21 TB 注册
High Memory 150 GB 3 $1,728.00 $2.592 450 GB 24 600 GB 24 TB 注册
High Memory 300 GB 3 $3,456.00 $5.184 900 GB 48 1,020 GB 27 TB 注册

存储

出站流量超额费用 = 0.015 美元/GB

Block Storage 方案

通过附加高速卷来增加存储容量。 查看产品详细信息

存储 月费
 
10 GB $1.20 注册
20 GB $2.40 注册
40 GB $4.80 注册
80 GB $9.60 注册
160 GB $19.20 注册
320 GB $38.40 注册
640 GB $76.80 注册
1,280 GB $153.60 注册
2,560 GB $307.20 注册
5,120 GB $614.40 注册
10,240 GB $1,228.80 注册

Object Storage 方案

与 Amazon S3 兼容的存储，可满足备份、大数据和归档需求。总存储容量基于每个帐户每个存储桶的对象数。 查看产品详细信息

存储费用（美元/月） 出站流量费用（美元/月）
 
$0.024/GB 每月首 1TB 免费，后续按 $0.015/GB 计费。 注册

额外存储空间费用为 0.024 美元/GB，额外出站流量费用为 0.015 美元/GB 

*某些使用限制和规格因地区而异。若需处理更大工作负载或扩展容量，请联系我们

Images

在不同机器间上传、制作并部署自定义镜像。探索开发人员中心

存储 月费 Images/账户 最大容量
 
1 GB $0.10 25 150 GB 注册
25 GB $2.50 25 150 GB 注册
50 GB $5.00 25 150 GB 注册
75 GB $7.50 25 150 GB 注册
100 GB $10.00 25 150 GB 注册
125 GB $12.50 25 150 GB 注册
150 GB $15.00 25 150 GB 注册

Backups (备份)

提供即时备份，确保您的技术栈独立运行，不受干扰。选择要备份的实例类型。查看产品详细信息

G8 dedicated compute

由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 时费 内存 vCPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G8 Dedicated 4x2 $0.00443 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps 注册
G8 Dedicated 8x4 $0.0089 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps 注册
G8 Dedicated 16x8 $0.0177 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps 注册
G8 Dedicated 32x16 $0.0354 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps 注册
G8 Dedicated 64x32 $0.0707 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps 注册
G8 Dedicated 96x48 $0.1062 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps 注册
G8 Dedicated 128x64 $0.1416 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps 注册
G8 Dedicated 256x128 $0.2831 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps 注册
G8 Dedicated 512x256 $0.5662 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps 注册

G8 dedicated general

由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 时费 内存 vCPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G8 Dedicated 8x2 $0.0089 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps 注册
G8 Dedicated 16x4 $0.0177 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps 注册
G8 Dedicated 32x8 $0.0354 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps 注册
G8 Dedicated 64x16 $0.0707 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps 注册
G8 Dedicated 96x24 $0.1062 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps 注册
G8 Dedicated 128x32 $0.1416 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps 注册
G8 Dedicated 256x64 $0.2831 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps 注册
G8 Dedicated 512x128 $0.5662 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps 注册

G7 dedicated compute

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案 月费 时费 内存 vCPU 存储 流量 网络入站/出站速率  
G7 Dedicated 4 GB $6.00 $0.009 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
G7 Dedicated 8 GB $12.00 $0.018 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
G7 Dedicated 16 GB $24.00 $0.036 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
G7 Dedicated 32 GB $48.00 $0.072 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
G7 Dedicated 64 GB $96.00 $0.144 64 GB 32 1,280 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
G7 Dedicated 96 GB $144.00 $0.216 96 GB 48 1,920 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册
G7 Dedicated 128 GB $192.00 $0.288 128 GB 50 2,500 GB 10 TB 40/10 Gbps 注册
G7 Dedicated 256 GB $240.00 $0.360 256 GB 56 5,000 GB 11 TB 40/11 Gbps 注册
G7 Dedicated 512 GB $288.00 $0.432 512 GB 64 7,200 GB 12 TB 40/12 Gbps 注册

G6 dedicated general

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案 月费 时费 内存 vCPU 存储 流量 网络入站/出站速率  
G6 Dedicated 4 GB $6.00 $0.009 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
G6 Dedicated 8 GB $12.00 $0.018 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
G6 Dedicated 16 GB $24.00 $0.036 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
G6 Dedicated 32 GB $48.00 $0.072 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
G6 Dedicated 64 GB $96.00 $0.144 64 GB 32 1,280 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
G6 Dedicated 96 GB $144.00 $0.216 96 GB 48 1,920 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册
G6 Dedicated 128 GB $192.00 $0.288 128 GB 50 2,500 GB 10 TB 40/10 Gbps 注册
G6 Dedicated 256 GB $240.00 $0.360 256 GB 56 5,000 GB 11 TB 40/11 Gbps 注册
G6 Dedicated 512 GB $288.00 $0.432 512 GB 64 7,200 GB 12 TB 40/12 Gbps 注册

Shared CPU

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率  
Linode 1 GB $2.40 $0.0036 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps 注册
Linode 2 GB $3.00 $0.0045 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps 注册
Linode 4 GB $6.00 $0.0090 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
Linode 8 GB $12.00 $0.0180 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
Linode 16 GB $24.00 $0.0360 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps 注册
Linode 32 GB $48.00 $0.0720 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps 注册
Linode 64 GB $96.00 $0.1440 64 GB 16 1,280 GB 20 TB 40/9 Gbps 注册
Linode 96 GB $144.00 $0.2160 96 GB 20 1,920 GB 20 TB 40/10 Gbps 注册
Linode 128 GB $192.00 $0.2880 128 GB 24 2,560 GB 20 TB 40/11 Gbps 注册
Linode 192 GB $288.00 $0.4320 192 GB 32 3,840 GB 20 TB 40/12 Gbps 注册

High Memory

专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率  
High Memory 24 GB $6.00 $0.009 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
High Memory 48 GB $12.00 $0.018 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
High Memory 90 GB $24.00 $0.036 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
High Memory 150 GB $48.00 $0.072 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
High Memory 300 GB $96.00 $0.144 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册

网络

出站流量超额费用 = 0.015 美元/GB

NodeBalancers

保障业务持续在线，进行高效扩展，并以可预测的成本精准管理流量。查看产品详细信息

方案 月费 时费
 
10 GB $12 $0.18 注册

服务

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基础架构管理

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常见问题

服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了一台 1 GB 的虚拟机，并在使用 24 小时后将其删除，您需要支付的账单金额为 $0.18（24 小时 x $.0075/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后将自动进行付款扣款。请阅读本指南以了解账单运作方式

较旧的计划所包含的流量会根据计划系列和规模进行扩展，每月从 0 TB 到 20 TB 不等。G8 和 GPU 加速方案不包含随方案附带的传输流量或出口流量。了解更多关于网络流量使用及费用的信息

在您的促销抵扣额度用完或者促销抵扣额度期限到期后，我们将开始从您的信用卡中扣款。例如，如果您获得了 100 美元为期 60 天的额度，则该 100 美元的额度会自动应用于您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元，则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内花费了 150 美元，则 100 美元的额度已全部用完，并且您的信用卡将被收取 50 美元的费用。在促销抵扣额度期限到期后，任何已启用的服务所产生的费用将从您的信用卡中收取。

我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。从 PayPal 进行转账时，您仍然需要使用信用卡注册。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制

如果您不确定该选择哪款计划，我们建议您从较小的计划开始，并随着需求的增长逐步扩展架构。您可以随时升级或降级您的虚拟机配置。您也可以通过阅读我们的《虚拟机计划选择指南》来了解更多信息。

是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。

是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您希望停止支付某项特定服务的账单，您需要将其从您的账户中完全删除

我们会对需要缴税的客户收取税费。您可以参阅我们的税费信息指南，以详细了解我们会对哪些国家或地区收取税费、相关税率，以及如何向帐户中添加您的企业税号。

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