|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 8x2
|$0.13
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|$0.25
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|$0.50
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|$1.01
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|$1.51
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|$2.02
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|$4.03
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|$8.21
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
计算
出站流量超额费用 = 0.015 美元/GB
G8 dedicated compute
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 4x2
|$0.08
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|$0.17
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|$0.32
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|$0.65
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|$1.30
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|$1.94
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|$2.59
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|$5.18
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|$10.37
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|注册
G8 dedicated general
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
G7 dedicated compute
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G7 Dedicated 4 GB
|$51.84
|$0.078
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|$103.68
|$0.156
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|$207.36
|$0.311
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|$414.72
|$0.622
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|$829.44
|$1.244
|64 GB
|32
|1,280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|$1,244.16
|$1.866
|96 GB
|48
|1,920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|$1,658.88
|$2.488
|128 GB
|50
|2,500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|$3,317.76
|$4.977
|256 GB
|56
|5,000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|$6,635.52
|$9.953
|512 GB
|64
|7,200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
G6 dedicated compute
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G6 Dedicated 4 GB
|$43.20
|$0.065
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|$86.40
|$0.130
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|$172.80
|$0.259
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|$345.60
|$0.518
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|$691.20
|$1.037
|64 GB
|32
|1,280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|$1,036.80
|$1.555
|96 GB
|48
|1,920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|$1,382.40
|$2.074
|128 GB
|50
|2,500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|$2,764.80
|$4.147
|256 GB
|56
|5,000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|$5,529.60
|$8.294
|512 GB
|64
|7,200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
Shared CPU 方案
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。查看产品详细信息。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|Nanode 1 GB
|$6.00
|$0.009
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|注册
|Linode 2 GB
|$14.40
|$0.022
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|注册
|Linode 4 GB
|$28.80
|$0.043
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|Linode 8 GB
|$57.60
|$0.086
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|Linode 16 GB
|$115.20
|$0.173
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|注册
|Linode 32 GB
|$230.40
|$0.346
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|注册
|Linode 64 GB
|$460.80
|$0.691
|64 GB
|16
|1,280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|注册
|Linode 96 GB
|$691.20
|$1.037
|96 GB
|20
|1,920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Linode 128 GB
|$921.60
|$1.382
|128 GB
|24
|2,560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|注册
|Linode 192 GB
|$1,382.40
|$2.074
|192 GB
|32
|3,840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|注册
High Memory 方案
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。查看产品详细信息。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|Linode 24 GB
|$72.00
|$0.108
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|Linode 48 GB
|$144.00
|$0.216
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|Linode 90 GB
|$288.00
|$0.432
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|Linode 150 GB
|$576.00
|$0.864
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|Linode 300 GB
|$1,152.00
|$1.728
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
LKE：Managed Kubernetes Engine 方案
LKE 的计费仅包含您所用资源的费用：计算实例、NodeBalancers 和卷。升级到我们的高可用性 (HA) 控制平面，费用为每个集群每月 60 美元。
LKE-Enterprise 不仅包含 LKE 的所有功能，还提供了高可用性和专用控制平面，费用为每个集群每月 300 美元。查看产品详细信息。
G8 dedicated compute
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|节点数
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|注册
G8 dedicated general
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|节点数
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$0.05
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$0.11
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$0.21
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$0.42
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$0.84
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$1.26
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$1.68
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$3.36
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|注册
G7 dedicated compute
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|$155.52
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|$311.04
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|$622.08
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|$1,244.16
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|$2,488.32
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|$3,732.48
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|$4,976.64
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|$9,953.28
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|$19,906.56
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
G6 dedicated compute
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|$129.60
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|$259.20
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|$518.40
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|$1,036.80
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|$2,073.60
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|$3,110.40
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|$4,147.20
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|$8,294.40
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|$16,588.80
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|注册
Shared CPU
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|Shared 2 GB
|3
|$43.20
|$0.066
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|注册
|Shared 4 GB
|3
|$86.40
|$0.129
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|注册
|Shared 8 GB
|3
|$172.80
|$0.258
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|注册
|Shared 16 GB
|3
|$345.60
|$0.519
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|注册
|Shared 32 GB
|3
|$691.20
|$1.038
|96 GB
|24
|1,920 GB
|48 TB
|注册
|Shared 64 GB
|3
|$1,382.40
|$2.073
|192 GB
|48
|3,840 GB
|60 TB
|注册
|Shared 96 GB
|3
|$2,073.60
|$3.111
|288 GB
|60
|5,760 GB
|60 TB
|注册
|Shared 128 GB
|3
|$2,764.80
|$4.146
|384 GB
|72
|7,680 GB
|60 TB
|注册
|Shared 192 GB
|3
|$4,147.20
|$6.222
|576 GB
|96
|11,520 GB
|60 TB
|注册
High Memory
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|High Memory 24 GB
|3
|$216.00
|$0.324
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|注册
|High Memory 48 GB
|3
|$432.00
|$0.648
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|注册
|High Memory 90 GB
|3
|$864.00
|$1.296
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|注册
|High Memory 150 GB
|3
|$1,728.00
|$2.592
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|注册
|High Memory 300 GB
|3
|$3,456.00
|$5.184
|900 GB
|48
|1,020 GB
|27 TB
|注册
存储
出站流量超额费用 = 0.015 美元/GB
G8 dedicated compute
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 4x2
|$0.00443
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|$0.0089
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|$0.0177
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|$0.0354
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|$0.0707
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|$0.1062
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|$0.1416
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|$0.2831
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|$0.5662
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|注册
G8 dedicated general
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 8x2
|$0.0089
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|$0.0177
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|$0.0354
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|$0.0707
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|$0.1062
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|$0.1416
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|$0.2831
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|$0.5662
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
G7 dedicated compute
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|月费
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G7 Dedicated 4 GB
|$6.00
|$0.009
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|$12.00
|$0.018
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|$24.00
|$0.036
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|$48.00
|$0.072
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|$96.00
|$0.144
|64 GB
|32
|1,280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|$144.00
|$0.216
|96 GB
|48
|1,920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|$192.00
|$0.288
|128 GB
|50
|2,500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|$240.00
|$0.360
|256 GB
|56
|5,000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|$288.00
|$0.432
|512 GB
|64
|7,200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
G6 dedicated general
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|G6 Dedicated 4 GB
|$6.00
|$0.009
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|$12.00
|$0.018
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|$24.00
|$0.036
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|$48.00
|$0.072
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|$96.00
|$0.144
|64 GB
|32
|1,280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|$144.00
|$0.216
|96 GB
|48
|1,920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|$192.00
|$0.288
|128 GB
|50
|2,500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|$240.00
|$0.360
|256 GB
|56
|5,000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|$288.00
|$0.432
|512 GB
|64
|7,200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
Shared CPU
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|Linode 1 GB
|$2.40
|$0.0036
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|注册
|Linode 2 GB
|$3.00
|$0.0045
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|注册
|Linode 4 GB
|$6.00
|$0.0090
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|Linode 8 GB
|$12.00
|$0.0180
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|Linode 16 GB
|$24.00
|$0.0360
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|注册
|Linode 32 GB
|$48.00
|$0.0720
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|注册
|Linode 64 GB
|$96.00
|$0.1440
|64 GB
|16
|1,280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|注册
|Linode 96 GB
|$144.00
|$0.2160
|96 GB
|20
|1,920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Linode 128 GB
|$192.00
|$0.2880
|128 GB
|24
|2,560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|注册
|Linode 192 GB
|$288.00
|$0.4320
|192 GB
|32
|3,840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|注册
High Memory
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|流量
|网络入站/出站速率
|High Memory 24 GB
|$6.00
|$0.009
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|High Memory 48 GB
|$12.00
|$0.018
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|High Memory 90 GB
|$24.00
|$0.036
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|High Memory 150 GB
|$48.00
|$0.072
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|High Memory 300 GB
|$96.00
|$0.144
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
服务
来自认证云工程师的主动响应、亲力亲为的专业技术支持。
常见问题
服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了一台 1 GB 的虚拟机，并在使用 24 小时后将其删除，您需要支付的账单金额为 $0.18（24 小时 x $.0075/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后将自动进行付款扣款。请阅读本指南以了解账单运作方式。
在您的促销抵扣额度用完或者促销抵扣额度期限到期后，我们将开始从您的信用卡中扣款。例如，如果您获得了 100 美元为期 60 天的额度，则该 100 美元的额度会自动应用于您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元，则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内花费了 150 美元，则 100 美元的额度已全部用完，并且您的信用卡将被收取 50 美元的费用。在促销抵扣额度期限到期后，任何已启用的服务所产生的费用将从您的信用卡中收取。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。从 PayPal 进行转账时，您仍然需要使用信用卡注册。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制。
是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您希望停止支付某项特定服务的账单，您需要将其从您的账户中完全删除。
获取量身定制的云成本分析
与我们的销售团队联系，共同探讨您的目标、定制您的基础设施，并运用您所需的功能构建最适合您的云解决方案。