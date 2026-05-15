Akamai 将收购 LayerX，以便在任何浏览器上实现 AI 使用控制。 获取详情
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务
Background

爬虫程序和智能体控制

管控每一次交互以阻止滥用行为，并确保在爬虫程序、AI 智能体与用户之间建立信任。

保护核心资产，成就可信体验。

实现对爬虫程序、AI 智能体及用户的监测和控制，同时阻止欺诈和滥用行为。

了解、管理和保障每一次交互

实现统一监测能力

实时分析爬虫程序、AI 智能体及用户的身份、行为和意图。

抵御不断演进的威胁

通过在边缘执行安全策略，阻止规避性抓取、帐户滥用及 AI 驱动的威胁。

实现可信赖的 AI 体验

依托自适应信任与风险分析，为 AI 智能体及相关体验提供坚实的安全保障。

爬虫程序和智能体控制产品

Bot Manager

这款高级爬虫程序管理产品旨在检测并抵御复杂的恶意爬虫程序，同时允许良性爬虫程序进入。

查看产品详细信息

Content Protector

了解如何防范内容抓取爬虫程序窃取您的内容并造成您的转化率下降。

查看产品详细信息

AI Brand Presence

了解如何针对 AEO 和 GEO 进行优化，同时控制 AI 发现和使用您内容的方式。

查看产品详细信息

资源

Account Protector：产品简介

了解如何在整个生命周期内防止用户帐户免受爬虫程序和人类滥用。

阅读产品简介

Bot Manager：产品简介

了解如何检测、抵御和控制复杂的爬虫程序攻击，同时允许可信的爬虫程序和 AI 智能体访问您的应用程序。

阅读产品简介

Content Protector：产品简介

了解如何阻止网络爬虫窃取您的内容并降低您的转化率。

阅读产品简介