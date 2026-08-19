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Plateforme de réseaux sociaux

Une plateforme de réseaux sociaux de premier plan trouve un partenaire stratégique à long terme pour le Cloud Computing avec Akamai

Logo de la plateforme de réseaux sociaux

Secteur

Médias

Principaux impacts

  • Exécute les charges de travail en bordure de l'Internet
  • Réduit les coûts de sortie
  • Permet une vision à long terme

Solution

Cloud Computing
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Leader du secteur à la recherche de nouvelles frontières à dépasser

Alors que de plus en plus d'entreprises de tous secteurs cherchent à satisfaire les attentes des internautes et des utilisateurs en matière de disponibilité et d'expériences en temps réel, elles continuent à faire évoluer leur utilisation du Cloud Computing pour optimiser leurs applications natives de la bordure de l'Internet, gourmandes en données. Aujourd'hui, les entreprises du secteur des médias et du divertissement vont plus loin dans la modernisation de leurs stratégies cloud en tirant parti des ressources de Cloud Computing en bordure de l'Internet, ce qui permet de fournir ces expériences, alimentées par des applications natives de la bordure de l'Internet, de manière encore plus efficace.

Comme le souligne l'étude de Forrester Consulting, « 98 % des médias interrogés s'attendent à ce que la majorité de leurs charges de travail soient natives du cloud au cours des 12 prochains mois, il est donc essentiel de trouver le bon partenaire pour une plateforme cloud distribuée. Et quelle est l'exigence principale de ces partenaires, selon les responsables informatiques ? La capacité de déploiement et d'exécution du cloud à la bordure de l'Internet. »

C'est le cas d'une grande plateforme de réseaux sociaux qui innove continuellement pour faire avancer le secteur. Avec ses milliards d'utilisateurs, elle améliore régulièrement ses capacités et son infrastructure afin d'optimiser la diffusion d'expériences digitales en temps réel. Face à la demande croissante de ses utilisateurs pour des expériences personnalisées et sans faille, Akamai a permis à ce fournisseur de plateforme d'étendre ses charges de Cloud Computing en bordure de l'Internet. Cela a ouvert la voie à la diffusion de la prochaine génération d'expériences sociales interactives.

Combiner les forces visionnaires du cloud

Pionnier des solutions natives du cloud, ce fournisseur de plateforme de réseaux sociaux repousse sans cesse les limites pour satisfaire la nouvelle génération d'utilisateurs. Dans sa quête pour atteindre et fidéliser davantage d'abonnés, il s'est tourné vers Akamai en tant que partenaire de confiance qui continue d'établir de nouvelles références en matière d'expériences digitales. Convaincu par notre vision d'extension du cloud en bordure de l'Internet, ce fournisseur savait qu'il avait trouvé le moyen d'effectuer sa prochaine évolution.

Rien d'étonnant à cela. Selon une étude de Forrester Consulting, la personnalisation est l'un des principaux défis en matière de charge de travail pour les fournisseurs de médias et de divertissements. En outre, notre étude a révélé que « quatre responsables informatiques sur cinq dans le secteur des médias et du divertissement ont déclaré que la capacité d'évoluer à l'échelle mondiale est importante ou critique, soulignant la nécessité pour les multinationales des médias d'être plus proches des spectateurs dans le monde entier ». Dans la même étude Forrester, 60 % des fournisseurs de médias et de divertissements affirment que l'Edge Computing améliore l'expérience des clients.

Pour concrétiser sa vision, l'entreprise de réseaux sociaux devait déplacer ses ressources cloud en bordure de l'Internet. Elle a fait appel à de nombreux fournisseurs de cloud capables de fournir une infrastructure informatique, mais la nature centralisée de sa plateforme a entraîné des défis dans différentes régions et des difficultés à atteindre des marchés émergents.

En évaluant ses options, l'entreprise a constaté qu'Akamai se distinguait comme le seul fournisseur offrant une solution pour les applications natives de la bordure de l'Internet. Akamai fournit une infrastructure dans plus de régions que d'autres fournisseurs et des ressources de Cloud Computing au cœur et à la bordure de l'Internet. Il permet également d'alimenter et de monter en charge à l'échelle mondiale les applications à faible latence et gourmandes en données, conçues pour répondre aux préférences régionales.

Migrer les charges de travail vers la bordure de l'Internet

Ce client d'Akamai a déjà compris la valeur stratégique d'une présence en bordure de l'Internet. Il a déplacé les charges de travail vers la bordure de l'Internet et construit sa propre plateforme pour gérer la capacité en bordure de l'Internet. Cela fait écho à notre propre étude sur les responsables informatiques dans le domaine des médias et du divertissement :

  • 88 % ont au moins six charges de travail qui doivent être exécutées dans plusieurs régions
  • 82 % comptent six charges de travail ou plus exécutées en bordure de l'Internet
  • 65 % comptent six charges de travail ou plus qui doivent être exécutées dans plusieurs juridictions

Le fournisseur de plateforme a gagné un partenaire doté d'une forte capacité en bordure de l'Internet et d'une vision ambitieuse. Il a également obtenu des capacités avancées allant au-delà des capacités de notre réseau de diffusion de contenu (CDN), ce qui permet de déplacer efficacement le trafic à travers notre plateforme mondiale en bordure de l'Internet à des coûts de sortie très compétitifs.

Nous avons démontré à ce client nos capacités en matière d'Edge Computing par le biais d'un programme pilote de trois mois qui s'est concentré sur deux cas d'utilisation :

  • Approche innovante de la diffusion en continu à faible latence à l'aide de technologies non prises en charge par les services CDN traditionnels
  • Transcodage en bordure de l'Internet pour permettre un traitement rapide du contenu généré par l'utilisateur (par exemple, lorsqu'un utilisateur télécharge une vidéo, le fournisseur peut transcoder plus rapidement et plus efficacement et renvoyer la vidéo à l'utilisateur)

Le programme pilote a démontré que les capacités de Cloud Computing d'Akamai offrent la résilience et l'évolutivité dont ce fournisseur mondial de plateforme de réseaux sociaux a besoin. Parallèlement, nous avons impressionné le client en lui fournissant un support prioritaire dédié et disponible 24 heures sur 24.

Poursuivre en toute confiance son parcours vers la bordure de l'Internet

Fort du succès de ce programme pilote et de notre partenariat, le fournisseur de plateforme de réseaux sociaux a lancé sa charge de travail WebRTC sur Akamai. Bien que WebRTC offre des capacités de vitesse et en temps réel, il n'a pas été conçu pour les plateformes de type « un à plusieurs » qui desservent des milliards d'utilisateurs. Akamai permet au fournisseur d'évoluer, tout en continuant à diffuser des vidéos de haute qualité et à faible latence aux utilisateurs du monde entier.

Aujourd'hui, le fournisseur de plateforme explore d'autres moyens de tirer parti de nos capacités de Cloud Computing et de nos nombreux sites en bordure de l'Internet. Compte tenu de la fréquence à laquelle cette entreprise de premier plan est approchée par les fournisseurs de cloud, et connaissant ses attentes élevées en matière de technologie, Akamai est fier d'être considéré comme un partenaire stratégique à long terme dans son parcours vers la bordure de l'Internet.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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