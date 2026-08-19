Alors que de plus en plus d'entreprises de tous secteurs cherchent à satisfaire les attentes des internautes et des utilisateurs en matière de disponibilité et d'expériences en temps réel, elles continuent à faire évoluer leur utilisation du Cloud Computing pour optimiser leurs applications natives de la bordure de l'Internet, gourmandes en données. Aujourd'hui, les entreprises du secteur des médias et du divertissement vont plus loin dans la modernisation de leurs stratégies cloud en tirant parti des ressources de Cloud Computing en bordure de l'Internet, ce qui permet de fournir ces expériences, alimentées par des applications natives de la bordure de l'Internet, de manière encore plus efficace.

Comme le souligne l'étude de Forrester Consulting, « 98 % des médias interrogés s'attendent à ce que la majorité de leurs charges de travail soient natives du cloud au cours des 12 prochains mois, il est donc essentiel de trouver le bon partenaire pour une plateforme cloud distribuée. Et quelle est l'exigence principale de ces partenaires, selon les responsables informatiques ? La capacité de déploiement et d'exécution du cloud à la bordure de l'Internet. »

C'est le cas d'une grande plateforme de réseaux sociaux qui innove continuellement pour faire avancer le secteur. Avec ses milliards d'utilisateurs, elle améliore régulièrement ses capacités et son infrastructure afin d'optimiser la diffusion d'expériences digitales en temps réel. Face à la demande croissante de ses utilisateurs pour des expériences personnalisées et sans faille, Akamai a permis à ce fournisseur de plateforme d'étendre ses charges de Cloud Computing en bordure de l'Internet. Cela a ouvert la voie à la diffusion de la prochaine génération d'expériences sociales interactives.