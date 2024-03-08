Fondée en 2015 avec seulement huit employés, FreshToHome s'est transformée en une plateforme d'épicerie omnicanal de confiance avec un effectif de 5 000 personnes. Initialement axée sur la vente de viande et de poisson frais, la réussite de l'entreprise est ancrée dans son engagement envers la promesse de la marque : 100 % frais, 0 % produits chimiques. Présente dans 160 villes, dont 154 en Inde et d'autres au Moyen-Orient, FreshToHome a élargi son offre à la volaille, au mouton, aux légumes et aux produits laitiers. L'entreprise s'est également lancée dans le commerce de détail omnicanal par l'intermédiaire de magasins physiques. Au fur et à mesure de sa croissance, elle a fait appel au Cloud Computing d'Akamai pour assurer la rentabilité et la fiabilité de ses opérations.
Un guichet unique pour l'épicerie
Des opérations fluides et ininterrompues
Quand Shan Kadavil, PDG de la société, a lancé FreshToHome, son objectif était de proposer à l'Inde un équivalent de Whole Foods, détaillant international spécialisé dans les aliments naturels et biologiques. Mais ce n'est pas tout : il voulait aussi proposer la viande et le poisson les plus frais et les plus sains.
Sur le marché conventionnel, les pêcheurs et les agriculteurs vendent généralement leurs produits à des courtiers, qui utilisent souvent des produits chimiques pour conserver le poisson et la viande. FreshToHome bouleverse ce modèle en éliminant les intermédiaires. Au lieu de recourir à des produits chimiques, l'entreprise transporte rapidement le poisson et la viande directement vers ses entrepôts, puis vers les centres de distribution, grâce à une chaîne du froid méticuleusement préservée. À l'issue de ce processus, les produits arrivent chez les clients dans les 24 à 36 heures suivant l'approvisionnement. Cette combinaison de livraison rapide et de réfrigération contrôlée, avec des températures comprises entre 0 et 4 °C, garantit une fraîcheur optimale.
Pour rendre possible ce modèle innovant et garantir des opérations fluides et un approvisionnement cohérent dans une zone étendue et géographiquement dispersée, FreshToHome s'appuie fortement sur la technologie. L'entreprise tire parti d'une technologie brevetée basée sur l'intelligence artificielle, connue sous le nom de Commodities Exchange, qui permet aux pêcheurs et aux agriculteurs de vendre leurs produits aux enchères par voie électronique à FreshToHome. En back-end, un système intelligent prédit la demande de produits et détermine le prix optimal. Chaque centre de distribution exploite son propre logiciel et ses propres terminaux IoT (Internet des objets), tous interconnectés au réseau central de l'entreprise. En outre, plus de 2 millions de clients effectuent des achats via l'application FreshToHome chaque mois.
Selon Saurabh Odhyan, directeur technique consommateurs chez FreshToHome, « Pour minimiser le gaspillage, il est important d'assurer une bonne traçabilité des stocks et de mettre en place le bon modèle de prédiction ». FreshToHome, une entreprise en pleine croissance dans laquelle les stocks jouent un rôle crucial, avait besoin de la bonne plateforme de Cloud Computing pour assurer la continuité de ses opérations.
Le Cloud Computing ouvre la voie à l'avenir
Ayant presque quadruplé sa croissance au cours de la dernière décennie, FreshToHome recherchait une plateforme capable de la propulser vers l'avenir. Pour prendre en charge ses systèmes massivement distribués répartis sur de nombreux sites, l'entreprise a choisi la plateforme de Cloud Computing d'Akamai. M. Odhyan explique sa décision : « La plateforme Akamai s'est avérée très rentable, car la clarté de sa tarification a permis d'éliminer les frais cachés liés à l'utilisation. Cela nous a permis de connaître précisément nos dépenses lors du déploiement de plusieurs instances. »
Utilisation du cloud sans contraintes
Désormais, toute l'infrastructure de FreshToHome est hébergée via le Cloud Computing d'Akamai. Selon M. Odhyan, la plateforme Akamai fournit l'architecture portable dont l'entreprise a besoin. À titre d'exemple, il cite le pipeline de données personnalisé que FreshToHome a construit pour collecter des données à partir de ses applications et de divers systèmes opérationnels. L'entreprise agrège et traite ces données pour générer des informations précieuses qui aident FreshToHome à optimiser et à développer ses activités.
« Sans la plateforme distribuée et agnostique d'Akamai, il n'aurait peut-être pas été possible d'accéder rapidement et en toute simplicité aux données brutes et d'obtenir des informations à partir des données réparties dans nos systèmes propriétaires », poursuit-il.
Une entreprise prospère qui continue à se développer
Déjà rentable sur le plan opérationnel, FreshToHome cherche continuellement à étendre sa présence sur le marché. Grâce à son dernier tour de financement, elle espère développer ses opérations omnicanal tout en continuant d'accroître ses activités sur 160 marchés.
Pour garantir une expérience client cohérente sur tous les canaux, l'entreprise normalise son mode de fonctionnement et connecte ses systèmes opérationnels dans le cloud. À l'avenir, FreshToHome prévoit d'autres façons de tirer parti de la plateforme Akamai. « Nous sommes impatients d'utiliser la plateforme de Cloud Computing distribué d'Akamai pour optimiser davantage nos processus de back-end », conclut M. Odhyan.
À propos de FreshToHome
Fondé en 2015, FreshToHome est le premier détaillant indien basé sur une application pour la volaille, la viande et les fruits de mer frais et sans produits chimiques, livrés à domicile. Sa gamme complète de produits comprend le poulet, le blanc de poulet, le canard, l'œuf de canard, le canard Vigova, le mouton, l'agneau, les côtelettes d'agneau, la chèvre et le hachis de chèvre. Elle comprend également des poissons d'eau douce, des poissons marins, des chutneys et des pâtes à frire. L'entreprise dispose également d'une application pour mobile téléchargeable sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.