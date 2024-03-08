Quand Shan Kadavil, PDG de la société, a lancé FreshToHome, son objectif était de proposer à l'Inde un équivalent de Whole Foods, détaillant international spécialisé dans les aliments naturels et biologiques. Mais ce n'est pas tout : il voulait aussi proposer la viande et le poisson les plus frais et les plus sains.

Sur le marché conventionnel, les pêcheurs et les agriculteurs vendent généralement leurs produits à des courtiers, qui utilisent souvent des produits chimiques pour conserver le poisson et la viande. FreshToHome bouleverse ce modèle en éliminant les intermédiaires. Au lieu de recourir à des produits chimiques, l'entreprise transporte rapidement le poisson et la viande directement vers ses entrepôts, puis vers les centres de distribution, grâce à une chaîne du froid méticuleusement préservée. À l'issue de ce processus, les produits arrivent chez les clients dans les 24 à 36 heures suivant l'approvisionnement. Cette combinaison de livraison rapide et de réfrigération contrôlée, avec des températures comprises entre 0 et 4 °C, garantit une fraîcheur optimale.

Pour rendre possible ce modèle innovant et garantir des opérations fluides et un approvisionnement cohérent dans une zone étendue et géographiquement dispersée, FreshToHome s'appuie fortement sur la technologie. L'entreprise tire parti d'une technologie brevetée basée sur l'intelligence artificielle, connue sous le nom de Commodities Exchange, qui permet aux pêcheurs et aux agriculteurs de vendre leurs produits aux enchères par voie électronique à FreshToHome. En back-end, un système intelligent prédit la demande de produits et détermine le prix optimal. Chaque centre de distribution exploite son propre logiciel et ses propres terminaux IoT (Internet des objets), tous interconnectés au réseau central de l'entreprise. En outre, plus de 2 millions de clients effectuent des achats via l'application FreshToHome chaque mois.

Selon Saurabh Odhyan, directeur technique consommateurs chez FreshToHome, « Pour minimiser le gaspillage, il est important d'assurer une bonne traçabilité des stocks et de mettre en place le bon modèle de prédiction ». FreshToHome, une entreprise en pleine croissance dans laquelle les stocks jouent un rôle crucial, avait besoin de la bonne plateforme de Cloud Computing pour assurer la continuité de ses opérations.