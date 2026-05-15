脅威アクターは、ダーク Web フォーラム、マーケットプレイス、暗号化されたチャネルを使用して、盗まれた認証情報を取引し、偽造製品を販売し、ブランドを標的とした詐欺キャンペーンを調整します。これらは多くの場合、アタックサーフェスがオープン Web に出現するかなり前に行われます。これらの環境を可視化できなければ、セキュリティチームは常に予測ではなく事後の対応に追われることになります。

Brand Guardian は、監視の範囲をダーク Web の深部まで拡張し、ブランドを標的とした脅威の初期の兆候を特定し、それらをオープン Web やソーシャルデータとともに単一のプラットフォーム上に可視化します。盗まれた認証情報と個人情報は、攻撃者がそれらを悪用する前にアンダーグラウンドフォーラムや市場で特定されます。一方、流出した決済カードデータは、カーディングショップや犯罪取引所でフラグが立てられ、財務上の不正防止に役立てられます。ハッカーグループやランサムウェアに関する情報をリアルタイムで追跡することで、セキュリティチームに対して潜在的な侵害の事前警告が行われ、より迅速かつ情報に基づいた対応が可能になります。

ライフサイクルのより早い段階で脅威を検知することで、組織は事後対応型からプロアクティブへと移行します。つまり、不正行為が顧客に到達する前に阻止し、予想される攻撃に先んじて防御を強化し、全体的な露出時間を短縮します。