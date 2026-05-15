オンライン上のあらゆる場所で発生するブランド悪用に対し、包括的な保護を提供。
ブランド、顧客、そして自社の評判を守る
Brand Guardian は、偽の Web サイト、フィッシングキャンペーン、ソーシャルメディアでのなりすまし、不正なアプリなどのブランドなりすまし攻撃から組織とその顧客を守ります。AI 駆動型の検知とエキスパート主導の緩和を組み合わせることで、認証情報の収集や不正行為を迅速に特定して遮断します。これにより、甚大な被害が生じる前に脅威を排除し、セキュリティチームを強力に支援します。Brand Guardian は、インテリジェンス、検知、可視性、緩和の 4 ステップのアプローチで、これらの脅威に対処します。
ブランドなりすましを迅速に検知・防止
Brand Guardian の仕組み
特長
継続的なブランド悪用の探索：類似ドメイン、フィッシングサイト、偽の Web プロパティ全体のなりすましを自動的に検知します
AI ファーストの脅威検知：高度な AI を使用して、フォールス・ポジティブ（誤検知）を最小限に抑えながら、ブランドの悪用をミリ秒単位で検知します
自動化された調査とテイクダウン：自動化および半自動化されたワークフローにより、さまざまなプラットフォーム間で不正コンテンツを迅速に削除します
リスクベースの脅威の優先順位付け：脅威は、顧客への損害、不正行為の可能性、評判への影響によってスコア付けされるため、チームは最も重要な箇所に対処できます
広範なマルチチャネルの可視化：ドメイン、ソーシャルメディア、アプリストア、検索エンジン、ダーク Web 全体を単一のプラットフォームで監視します
統合された SOC 専門知識：Akamai のセキュリティアナリストが複雑なテイクダウンをサポートし、自動化だけでは不十分な場合に人間による判断を提供します
- 統合されたブランドとセキュリティポスチャ：ブランド脅威インテリジェンスを Akamai の広範なセキュリティおよび DNS 機能と統合し、包括的な保護を提供します
- リアルタイムのアラートとレポート：即時の通知とエグゼクティブ向けのダッシュボードにより、チームに最新情報を提供し、測定可能なリスク削減を実証します
- グローバルなテイクダウンネットワーク：レジストラ、ホスティングプロバイダー、各プラットフォームとの関係を確立することで、グローバル規模での適用を加速させます
Brand Guardian のユースケース
Web ドメインの保護
Web ドメインの保護
サイバー犯罪者は、正当なブランド名のわずかなバリエーションを使用して類似ドメインを大規模に登録し、フィッシングページをホストし、認証情報を収集し、顧客を不正な店舗に誘導します。偽のサイトが手動で発見される頃には、多くの場合、すでに被害が発生しています。
Brand Guardian は、AI 駆動型の分析を使用して、新たなドメイン登録やライブの Web プロパティを継続的に監視し、不審な類似ドメインが出現した瞬間に特定します。自動化された調査ワークフローでは、各脅威のリスクを評価し、コンテンツ、ホスティングインフラ、ふるまい信号を分析した上で、確立されたレジストラやホスティングプロバイダーとの関係を通じてテイクダウンのアクションを開始します。セキュリティチームは、手作業によるオーバーヘッドなしでドメインの脅威の状況を完全に可視化できるため、自動化が残りの処理を行う間に、最も重要なケースに集中できるようになります。
ソーシャルメディアの保護
ソーシャルメディアの保護
ソーシャルプラットフォームは、ブランドなりすましの主要な標的です。偽のアカウント、不正なページ、ハイジャックされたハンドル名は、顧客をだまし、詐欺を助長し、組織が長年かけて築き上げた信頼を損ないます。ソーシャルメディアのオープンで膨大な情報の性質上、大規模な手動監視は効果的ではありません。
Brand Guardian は、AI を活用した検知（ロゴ認識や自然言語処理など）を使用して主要なソーシャルプラットフォームを継続的にスキャンし、なりすましの試み、ブランドの不正使用、不正なキャンペーンが出現した際にそれらを特定します。脅威が確認されると、自動化されたワークフローがプラットフォームプロバイダーに対して直接テイクダウンリクエストを開始し、探索から削除までの時間を短縮します。チームは、脅威の深刻度に基づいた優先順位の高いアラートを受け取り、顧客への損害や評判の低下を引き起こす可能性が最も高いアカウントから、確実に対処できるようになります。
ダーク Web 監視
ダーク Web 監視
脅威アクターは、ダーク Web フォーラム、マーケットプレイス、暗号化されたチャネルを使用して、盗まれた認証情報を取引し、偽造製品を販売し、ブランドを標的とした詐欺キャンペーンを調整します。これらは多くの場合、アタックサーフェスがオープン Web に出現するかなり前に行われます。これらの環境を可視化できなければ、セキュリティチームは常に予測ではなく事後の対応に追われることになります。
Brand Guardian は、監視の範囲をダーク Web の深部まで拡張し、ブランドを標的とした脅威の初期の兆候を特定し、それらをオープン Web やソーシャルデータとともに単一のプラットフォーム上に可視化します。盗まれた認証情報と個人情報は、攻撃者がそれらを悪用する前にアンダーグラウンドフォーラムや市場で特定されます。一方、流出した決済カードデータは、カーディングショップや犯罪取引所でフラグが立てられ、財務上の不正防止に役立てられます。ハッカーグループやランサムウェアに関する情報をリアルタイムで追跡することで、セキュリティチームに対して潜在的な侵害の事前警告が行われ、より迅速かつ情報に基づいた対応が可能になります。
ライフサイクルのより早い段階で脅威を検知することで、組織は事後対応型からプロアクティブへと移行します。つまり、不正行為が顧客に到達する前に阻止し、予想される攻撃に先んじて防御を強化し、全体的な露出時間を短縮します。
よくある質問（FAQ）
従来のブランド監視ツールは、言及にフラグを立ててチームに通知しますが、調査と対応はユーザーに委ねられます。Brand Guardian はさらに一歩進んで、AI 駆動型の検知と自動化された調査、リスクベースの優先順位付け、直接的なテイクダウンアクションを組み合わせています。Brand Guardian は、チームが手動で確認して対処するための潜在的な脅威のリストを生成するのではなく、本物の脅威を特定し、顧客やビジネスへの影響度によってランク付けし、適用を開始することで、社内チームの負担を軽減しながら対応を迅速化します。
誤検知の削減は、Brand Guardian の設計原則の中核です。実際のブランドの悪用パターンに基づいてトレーニングされた AI モデルは、アラートをチームに表示する前に、正規の再販業者、パートナー、ファンコミュニティなどの正当なブランドの利用と、本物の脅威を判別します。リスクベースのスコアリングは、顧客に損害や財務的損失をもたらす可能性が最も高い脅威を優先することで、ノイズをさらにフィルタリングします。これにより、チームは無害な結果を追跡するのではなく、重要なことに時間を費やすことができます。
Brand Guardian は、ドメイン登録、ライブ Web プロパティ、フィッシングインフラ、主要なソーシャルメディアプラットフォーム、アプリストア、検索エンジン、ダーク Web フォーラムやマーケットプレイス全体で、広範なマルチチャネルの可視化を提供します。これらすべてのソースの脅威インテリジェンスが単一のプラットフォームに統合されているため、セキュリティチームや不正行為対策チームは、複数のポイントソリューションを管理することなく、ブランドリスクを統一的に把握できます。
Brand Guardian は、既存のセキュリティインフラを置き換えるのではなく、それを補完するように設計されています。Akamai の広範なセキュリティ機能や DNS 機能と統合され、完全自動化と半自動化の両方のテイクダウンワークフローをサポートし、さまざまなチーム構造や承認プロセスに対応します。インシデント対応ツールや SIEM ツールをすでに導入している組織の場合、Brand Guardian は既存のワークフローに適合する方法で脅威インテリジェンスを可視化できます。これにより、ブランド保護を孤立した機能ではなく包括的なセキュリティポスチャの一部にすることができます。
AI 駆動型のブランド悪用を顧客に到達する前に阻止
AI を活用した検知とテイクダウンがブランドをどのように保護するか確認するには、Brand Guardian のデモにお申し込みください。
AI 駆動型のフィッシング、なりすまし、ブランドの悪用を早期に検知
顧客に影響が及ぶ前に、悪性インフラを分断
不正なサイトやアカウントを迅速かつ確実にテイクダウン
パーソナライズされたデモのスケジュールは、2 ステップで簡単に行えます。
- フォームを送信する
- 弊社チームと時間を調整する