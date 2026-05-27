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クラウドリソースを管理する
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Green Light ベータプログラム

Akamai Cloud の機能と製品をいち早く使用し、フィードバックを共有し、クラウドの未来の形成をご支援ください

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Green Light プログラムについて

開発者たちが新しい製品をいち早くテストし、知識を Akamai Cloud コミュニティで共有し、活発な情報交換が行われるコミュニティです。Green Light の一員として、重要なフィードバックの提供、バグの発見、最終製品に活かされる破壊を起こしてください。

Green Light メンバーシップ

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Green Light Voice Logo

あなたの声をお聞かせください

新しい機能を真っ先に試し、製品の改善や改良に役立つフィードバックを Akamai Community にご提供ください。

Green Light Roadmap Logo

ロードマップを覗いてみる

Green Light のメンバーになれば、新しい製品にいち早くアクセスし、コミュニティが最も重視する点に基づく機能の形成に関わることができます。

Green Light Slack Logo

Slack でつながる

専用の Slack チャンネルにご招待します。Akamai の製品チームやマーケティングチームとつながり、リアルタイムで質問したり、Green Light のメンバー同士で交流したりできます。

Green Light Swag Logo

Green Light 限定グッズ

各ベータ版の終了後にアンケートにご回答いただいた方には、限定版の Green Light ギアとカスタムメイドの Nerd Merit Badge（オタクの勲章バッチ）を差し上げます。ぜひ、5 つのバッジのコンプリートを目指してください。

ベータ版のテスターになる

ベータ版を利用するためには、Cloud Manager に登録してください

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ステップ1

Cloud Manager にログイン（またはアカウントを作成）します。

ステップ2

ベータ版ページに移動します。

ステップ3

登録します。選択したベータ版が利用可能になった際に、ご連絡いたします。

よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）

そんなことはありません。Akamai Cloud を現在ご利用いただいているお客様と同じように、新規ユーザーの方もベータプログラムにご参加いただけます。こちらからアカウントを作成していただければ準備は完了です。ベータ版がリリースされると、プラットフォームを探索する際に使用できる 100 ドル分の無料クレジットが提供されます。

経験の程度は問いません。様々な経験の程度の方々から広くフィードバックを歓迎しますが、当社のプラットフォームやクラウドプラットフォーム全般に精通しているほうが、より始めやすいかと思います。

当社は、ベータ版のテスト中にお客様のコストをできるだけ低く抑えることを目指しておりますが、料金についてはベータ版のサポートに必要なクラウドリソースにより異なります。ベータ版のオンボーディングの前に、必ずお支払いに関する情報を開示いたします。

ベータ版の参加者には限定品などの特典が贈呈されますが、それ以外の報酬は発生しません。ベータプログラムへの参加はボランティアですので、最低限の参加時間は設けていません。

はい。各ベータ版には固有の情報と利用規約があるため、参加のたびにサインアップしていただく必要があります。

ページの上部に掲載されている各製品について、個別にベータ版を用意しております。これらのプログラムの開始日と終了日はそれぞれ異なりますが、重複している可能性があります。開始日が近いベータ版については、個別に E メールで通知されます。また、Cloud Manager で情報を確認していただくこともできます。

コミュニティとのつながりを維持する

クラウド開発者向けの Q&A

ぜひコミュニティにご参加ください。答えを見つけたり、質問したり、他のユーザーを助けたりできます。

コミュニティを探索

Green Light プログラムに参加する

Green Light ベータプログラムは、一般公開される前に新製品をいち早く手に入れ、テストを行うチャンスです。

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