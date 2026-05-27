Green Light ベータプログラム

そんなことはありません。Akamai Cloud を現在ご利用いただいているお客様と同じように、新規ユーザーの方もベータプログラムにご参加いただけます。こちらからアカウントを作成していただければ準備は完了です。ベータ版がリリースされると、プラットフォームを探索する際に使用できる 100 ドル分の無料クレジットが提供されます。