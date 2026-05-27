Green Light ベータプログラム

そんなことはありません。Akamai Cloud を現在ご利用いただいているお客様と同じように、新規ユーザーの方もベータプログラムにご参加いただけます。こちらからアカウントを作成していただければ準備は完了です。ベータ版がリリースされると、プラットフォームを探索する際に使用できる 100 ドル分の無料クレジットが提供されます。
Green Light プログラムについて
開発者たちが新しい製品をいち早くテストし、知識を Akamai Cloud コミュニティで共有し、活発な情報交換が行われるコミュニティです。Green Light の一員として、重要なフィードバックの提供、バグの発見、最終製品に活かされる破壊を起こしてください。
Green Light メンバーシップ
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ベータ版を利用するためには、Cloud Manager に登録してください
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
経験の程度は問いません。様々な経験の程度の方々から広くフィードバックを歓迎しますが、当社のプラットフォームやクラウドプラットフォーム全般に精通しているほうが、より始めやすいかと思います。
当社は、ベータ版のテスト中にお客様のコストをできるだけ低く抑えることを目指しておりますが、料金についてはベータ版のサポートに必要なクラウドリソースにより異なります。ベータ版のオンボーディングの前に、必ずお支払いに関する情報を開示いたします。
ベータ版の参加者には限定品などの特典が贈呈されますが、それ以外の報酬は発生しません。ベータプログラムへの参加はボランティアですので、最低限の参加時間は設けていません。
はい。各ベータ版には固有の情報と利用規約があるため、参加のたびにサインアップしていただく必要があります。
ページの上部に掲載されている各製品について、個別にベータ版を用意しております。これらのプログラムの開始日と終了日はそれぞれ異なりますが、重複している可能性があります。開始日が近いベータ版については、個別に E メールで通知されます。また、Cloud Manager で情報を確認していただくこともできます。