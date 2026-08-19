Serverless Platform

Akamai Functionsは、WebAssembly上に構築されたイベント駆動型かつ、ファンクションベースのコンピューティングを提供します。ポータビリティ、迅速なスタートアップ、世界規模での展開が求められるアプリケーションロジック、API、および新たなワークロード向けに設計しました。

Akamai Functionsは次のような場面で活躍します。