Serverless Platform

ユースケース
Akamai Functions
EdgeWorkers
|リクエストパスのロジック
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|CDNおよびセキュリティのカスタマイズ
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|APIおよびバックエンドサービス
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|AIおよびデータワークロード
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|WebAssemblyランタイム
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|エッジでの超低レイテンシーの実行
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分散されたシステム向けに設計されたサーバーレス
インフラを管理せずにコードを迅速にデプロイできます。サーバーレス関数を記述するだけで、スケーリング、キャパシティ管理、および可用性確保はプラットフォームが担います。
Akamaiが超分散型のエッジとクラウド全体でサーバーレスのソリューションを稼働するため、ユーザー、データ、そして実際のトラフィックにより近い場所でロジックを実行できます。
利点
Akamaiのサーバーレス
Akamai Functionsは、サーバーレスの新たな形です。WebAssemblyを搭載したエンジンにより、世界で最も分散したクラウド上でアプリケーションロジックやAIワークロードを実行できます。EdgeWorkersと組み合わせることで、エッジ上で独自のコードを実行し、カスタマイズされた卓越したユーザー体験を実現します。
ワークロードに適したサーバーレスモデルを選択する
Akamaiのサーバーレスは、さまざまな補完的ソリューションを通じて提供されます。それぞれが、異なる実行パターンとユースケースに合わせて最適化されています。
最新のアプリケーションとAPI向けの分散型サーバーレス
Akamai Functionsは、WebAssembly上に構築されたイベント駆動型かつ、ファンクションベースのコンピューティングを提供します。ポータビリティ、迅速なスタートアップ、世界規模での展開が求められるアプリケーションロジック、API、および新たなワークロード向けに設計しました。
Akamai Functionsは次のような場面で活躍します。
- 瞬時に起動させたい
- コンテナやVMを使用せずにアプリケーションロジックを実行したい
- イベントとデータを大規模に処理したい
- AI推論や最新のワークロードをサポートしたい
- JavaScript以外の言語を使用したい
EdgeWorkers
EdgeWorkersは、リクエストパス上で直接JavaScriptの実行を可能にします。トラフィックと連動して実行する必要のある超低レイテンシーのロジック向けに設計しました。
EdgeWorkersは次のような場面で活躍します。
- 認証や認可のロジックを実装したい
- トラフィックを動的にルーティングしたい
- エッジでロジックやビジネスルールを適用したい
- カスタムロジックでCDNの動作を拡張したい
Akamai FunctionsとEdgeWorkersを組み合わせて活用
Wasmを利用してエッジ全体で実際のアプリケーションロジックを実行し、さらに即時性の高いJavaScript制御レイヤーを追加することで、トラフィックやユーザー体験をグローバルに最適化できます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
最新のアプリケーションやAIワークロードには、迅速なスケーリング、リアルタイムの応答、グローバルな運用が求められます。サーバーレスは、インフラに関する煩雑さを解消することによって、チームがサーバーを管理することなく、より迅速にリリースし、自動的にスケーリングできるようにします。
従来のサーバーレスは、中央集約型のリージョンで実行されることが多いため、グローバルユーザーに対してレイテンシーが増大する場合があります。また、コールドスタート、コンテナのオーバーヘッド、複雑なスケーリングモデルが、開発の遅れとコストの増加につながることがあります。
サーバーレスはインフラ管理を抽象化します。サーバー、コンテナ、あるいはキャパシティを管理することなくサービスを設定できるため、チームはコードの開発とデプロイに集中できます。
エッジ・ネイティブ・サーバーレスは、中央集約型のクラウドリージョンだけでなく、エンドユーザーの近くでコードを実行します。これにより、レイテンシーが低減され、応答性が向上し、グローバル規模でのリアルタイムな意思決定が可能になります。
コードが実行される場所は、パフォーマンスに直接影響します。サーバーレスをユーザーの近くで稼働することで、ネットワークホップを減らし、オリジンの負荷を軽減し、地理的に一貫したパフォーマンスを提供できます。
WebAssemblyは、迅速な起動と効率的なリソース利用を可能にする、軽量な実行モデルを提供しています。そのため、予測可能なパフォーマンスと低レイテンシーが求められるサーバーレスワークロードに最適です。
サーバーレスは、必要なときにのみコードを実行します。これにより、アイドル状態のインフラを排除し、需要に応じて自動的にスケーリングするとともに、コストは実際の使用量に応じたものになります。
Akamaiは、高度に分散されたエッジおよびクラウドプラットフォーム全体でサーバーレスを稼働しています。そのため、低レイテンシーの実行、グローバルで一貫したパフォーマンス、そして、ユーザー、デバイス、およびデータに近いリアルタイムロジックが可能になります。
リソース
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Akamai Functionsのデモで、最新アプリやAIに適した、最速かつ最も分散されたサーバーレス・ファンクション・エンジンをご体験ください。
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