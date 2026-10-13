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Akamai Partner Connect：成長を促進

Akamaiと提携して、イノベーションを起こし、拡張し、優位性を拡大する

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Akamaiがパートナーに選ばれているのは、イノベーションと拡張をより迅速かつより優れた形で実現できるからです

パートナー様と協力して作成したPartner Connectでは、エンゲージメントを容易にし、大規模に機会創出することが可能です。

動画を視聴する（1:07）

Akamaiがパートナーに選ばれているのは、イノベーションと拡張をより迅速かつより優れた形で実現できるからです

パートナー様と協力して作成したPartner Connectでは、エンゲージメントを容易にし、大規模に機会創出することが可能です。

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シンプルさ

エンゲージメントの合理化により、チャネル営業が促進され、案件の迅速な成約、収益の増加、インセンティブの獲得につなげます。

評価と報酬

Akamaiのパートナーシップにより、市場での存在感が高まり、高い専門知識で競合他社よりも信頼を獲得し、差別化を図ることができます。

成長イネーブルメント

Akamaiのグローバルエコシステムを通じたトレーニング、共同マーケティング、市場投入サポートにより、新たな機会の拡張に対応します。

Akamaiの信頼できるパートナーエコシステム

パートナーの種類

販売代理店／VAR

貴社独自のサービスによって強化されたハイパフォーマンスのセキュリティソリューションを販売することで、より大きな価値を顧客に提供します。

販売代理店

パートナーエコシステムに、ハイパフォーマンスのセキュリティソリューション、合理化されたイネーブルメント、拡張可能な成長を提供できます。

GSI／紹介パートナー

信頼を深め、より大きな顧客価値を提供するスケーラブルなセキュリティソリューションによってアドバイザリサービスを強化します。

サービスデリバリー

強力で測定可能な影響を顧客に与える、ハイパフォーマンスのセキュリティソリューションを設計および展開します。

パートナー様の成功促進の取り組みに対する評価

Akamaiのチャネル・パートナー・プログラムは、イノベーション、成長、市場におけるリーダーシップの提供によって業界全体で高い評価を獲得しています。

Channel Chiefs 2026

Channel Chiefs 2026

Partner Program Guide Winners 2026

Partner Program Guide Winners 2026

Security 100 2026

Security 100 2026

2025 Edge Computing 100

2025 Edge Computing 100

その他のリソース

パートナーブログ

Akamaiのグローバルエコシステム全体のチャネルパートナーが、SaaSとセキュリティに関する知見、各種事例、イノベーションをご紹介します。

ブログを読む

Akamai Partner Champions Podcast

Akamaiのチャネルパートナーが、クラウドとセキュリティの未来を形成する知見や戦略、事例などを共有します。

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パートナー様へのお知らせ

パートナー様がイノベーションと価値をどのように推進しているかを紹介するお知らせから、新たな機会開拓を実現してください。

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