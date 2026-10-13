新しい分散型アプリを構築する際に、データベース、メッセージキュー、サービスメッシュ、可観測性の設定に数か月もかけるべきではありません。App Platform for LKEなら、初日から作業環境を設定できます。Istioはすでに設定されており、PostgreSQLとRedisはワンクリックで追加でき、Tempoはサービス全体のリクエストを追跡します。

インフラの配線は不要で、コードの記述と機能のリリースに集中できます。データベース、キャッシュ、メッセージキュー、トレースを必要とするSaaSやリアルタイムのアプリに最適です。YAMLやベンダー固有のツールの山を管理する必要はありません。