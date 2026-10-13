- 標準化された本番環境に対応した展開パスを定義する厳選されたHelmチャートとテンプレートを使用してアプリケーションを起動します
- 統合されたCI／CDパイプラインとプライベートレジストリを使用して、OCI準拠のコンテナイメージを自動的に構築および管理します
- GitOpsワークフローとオペレーターを使用して構成と状態の管理を自動化し、展開の一貫性と更新を維持します
- 組み込みのNGINX Ingress、ネットワークポリシー、設定可能なヘッダーまたはCNAMEを使用して、アプリを自動的に公開してセキュリティを確保します
- 統合されたログ、メトリクス、トレースにより、ビルド、展開、ランタイムサービスを完全に可視化します
- 完全なAPIアクセス、オープンスタンダード、ポータブルマニフェストにより、プラットフォームの動作を拡張およびカスタマイズできます
- ガバナンスと一貫性を維持しながら、チームがマルチテナント環境に個別に展開できるようにします
- 統合されたボルトとアクセス制御により、セキュリティとコンプライアンスを確保し、脆弱性をスキャンし、シークレットを管理します
- 30以上の統合オープン・ソース・ツールのライフサイクル管理を自動化することで、運用を簡素化します
事前構築済みのオープン・ソース・プラットフォーム：統合済み、本番環境に対応
App Platform for LKEは事前に構築されているため、コードから実行中のコンテナ化されたアプリにすばやく移行できます。オープンソースのテンプレートを使用し、自由にカスタマイズして、配線作業なしでスタックをポータブルに保つことができます。スタックはお客様のものです。オーバーヘッドの削減を支援します。
拡張可能なプラットフォームで統合にかかる時間を数か月短縮
App Platform for LKEの仕組み
30以上のCNCFツールが事前に統合されているため、本番環境に対応したKubernetesスタックを即座にスピンアップできます。セットアップ、手動設定、YAML配線は必要ありません。
App Platform for LKEの仕組み
30以上のCNCFツールが事前に統合されているため、本番環境に対応したKubernetesスタックを即座にスピンアップできます。セットアップ、手動設定、YAML配線は必要ありません。
コア機能
統合されたオープンソース
App Platform for LKEは、Kubernetesの運用、セキュリティ、展開をシンプル化するために事前構成された、信頼できるオープン・ソース・ツールのスイートを統合します。
App Platform for LKEとDIYの比較
独自の開発者プラットフォームを構築するためには何年もかかります。App Platform for LKEを使用すれば、手間のかかる作業を省き、より迅速に立ち上げ、価値を提供することに集中できます。
|機能
|App Platform for LKE
|DIY Kubernetes
|セットアップ時間
|20分
|週／月／年
|組込みCNCFツール
|30都市以上
|0（DIY）
|マルチテナンシ／RBAC
|完全な自動化
|手動設定
|GitOps統合
|Argo CD + Tekton
|自分で構築
|セキュリティスキャン
|Harbor、Falco、Kyverno、Trivy
|アドオン
|可観測性
|フルスタックを含む
|スタックを構築
|サービスカタログ
|PostgreSQL、Redis、RabbitMQ
|なし
|総所有コスト
|LKEリソースのみ — ライセンス不要、メンテナンス不要、より迅速なリリース
|複数のエンジニア、ライセンス、メンテナンス、機能時間の損失
|Kubernetesアクセス
|段階的な開示
|完全な複雑さ
App Platform for LKEのユースケース
新しい分散型アプリを構築する際に、データベース、メッセージキュー、サービスメッシュ、可観測性の設定に数か月もかけるべきではありません。App Platform for LKEなら、初日から作業環境を設定できます。Istioはすでに設定されており、PostgreSQLとRedisはワンクリックで追加でき、Tempoはサービス全体のリクエストを追跡します。
インフラの配線は不要で、コードの記述と機能のリリースに集中できます。データベース、キャッシュ、メッセージキュー、トレースを必要とするSaaSやリアルタイムのアプリに最適です。YAMLやベンダー固有のツールの山を管理する必要はありません。
複数のチームがクラスターを共有している場合、互いの作業に干渉し合うことがよくあります。あるチームの展開が他のチームの展開を妨げる可能性があり、権限の管理はすぐに頭痛の種になります。
App Platform for LKEは、各チームを独自の名前空間に分離し、RBACを自動的に設定します。フロントエンド、バックエンド、データの各チームは、互いの邪魔をすることなく独自のテンプレートを使用して展開できます。一方、プラットフォームエンジニアは、ポリシーとガバナンスを一か所で管理し続けることができます。煩雑な手続きを追加することなく物事を整理します。
IDPの構築は見た目以上に困難です。CI／CD、セキュリティ、および可観測性ツールの接続には数か月、場合によっては数年かかります。
App Platform for LKEは、すでに連携している30以上のCNCFツールの基盤を提供します。独自のゴールデンパスとAPIを使用して拡張することで、セルフサービス環境を迅速に実現します。何か月もかけてすべてを自分で配線する必要はありません。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
決してそうではありません。App Platform for LKEは、必要なときにシンプルで合理化された体験を提供しますが、Kubectlへのフルアクセスと、その下で実行されているすべてのものに対する完全な可視性を引き続き得ることができます。何も隠されていません。
もちろんです。30以上の統合済みCNCFツールをすぐに使用でき、HelmまたはOperatorsを使用して独自のCNCFツールを簡単に追加できます。このプラットフォームは、制限ではなく柔軟性を提供します。
ロックインはありません。すべてが標準のKubernetesリソースとして展開されるため、マニフェストは準拠しているクラスターならどこでも動作します。オープンソースのCNCFプロジェクトのみを使用しており、プロプライエタリなものは使用していません。
難しい部分は当社が担当します。当社のチームは、30以上のツールのアップデートを管理およびテストし、安全にステージングしてから展開します。混乱なく最新の状態を維持できます。
もちろんです。GitHub Actions、GitLab CI、またはすでに使用しているパイプラインをプラグインできます。また、ArgoCDやTektonも搭載しているので、組込みオプションをお求めの場合に便利です。
ほとんど必要ありません。開発者は簡単なインターフェースを使用して構築と展開を行うことができ、プラットフォームエンジニアはKubernetesにフルアクセスして高度な設定を行うことができます。
App Platform for LKEには自動ロールバックの機能が含まれており、失敗した更新を検知して元に戻すことができます。迅速な展開を維持しながら、ダウンタイムから保護されます。