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Cloud Firewall

クラウドベースのファイアウォールを使用してネットワークトラフィックを制御し、堅牢な保護を実現

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Cloud Firewall を使用して、ネットワーク環境のセキュリティを確保

Cloud Firewall が Akamai Cloud のリソースとの間のネットワークトラフィックの制御をシンプル化します。ファイアウォールルールセットをカスタマイズし、信頼できる IP アドレス、ポート、およびプロトコルに基づいてトラフィックのセキュリティを確保できます。

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ネットワークトラフィックの管理が簡単に

セキュリティ強化を推進

サーバーに到達する前に不要なトラフィックを阻止する強力なファイアウォールで、クラウドインフラを保護します。

シンプルな管理を、コストをかけずに実現

使いやすいインターフェースでネットワークアクセスを設定および制御できるため、追加料金なしで、セキュリティ管理にかかる時間を節約できます。

使いやすさ

Linode のネットワークトラフィックを安全に管理することができます。コマンドラインの知識やアクセスは必要ありません。

特長

  • 追加料金なしで利用できる堅牢なクラウドベースのファイアウォールソリューション（制限と考慮事項をご確認ください
  • Linode API または Cloud Manager インターフェースを使用して、ファイアウォールルールの容易な管理を実現
  • ネットワーク層の特定の IP 範囲に基づいてトラフィックをフィルタリング
  • トラフィックを許可または拒否するためのカスタマイズ可能なファイアウォールルール
  • 複数の Akamai クラウドリソースに同じルールセットを簡単に適用可能

* プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください

次のステップ

最大5,000米ドルのクラウドクレジットの条件を満たしているか、申請を確認いたします

最大5,000米ドルのクラウドクレジットの条件を満たしているか、申請を確認いたします

大規模な導入、移行、アプリの最適化、アーキテクチャ評価、セキュリティと信頼性の監査など、さまざまなサポートをご提供いたします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。