Cloud Firewall が Akamai Cloud のリソースとの間のネットワークトラフィックの制御をシンプル化します。ファイアウォールルールセットをカスタマイズし、信頼できる IP アドレス、ポート、およびプロトコルに基づいてトラフィックのセキュリティを確保できます。