- 追加料金なしで利用できる堅牢なクラウドベースのファイアウォールソリューション（制限と考慮事項をご確認ください）
- Linode API または Cloud Manager インターフェースを使用して、ファイアウォールルールの容易な管理を実現
- ネットワーク層の特定の IP 範囲に基づいてトラフィックをフィルタリング
- トラフィックを許可または拒否するためのカスタマイズ可能なファイアウォールルール
- 複数の Akamai クラウドリソースに同じルールセットを簡単に適用可能
Cloud Firewall を使用して、ネットワーク環境のセキュリティを確保
Cloud Firewall が Akamai Cloud のリソースとの間のネットワークトラフィックの制御をシンプル化します。ファイアウォールルールセットをカスタマイズし、信頼できる IP アドレス、ポート、およびプロトコルに基づいてトラフィックのセキュリティを確保できます。
ネットワークトラフィックの管理が簡単に
特長
次のステップ
最大5,000米ドルのクラウドクレジットの条件を満たしているか、申請を確認いたします
大規模な導入、移行、アプリの最適化、アーキテクチャ評価、セキュリティと信頼性の監査など、さまざまなサポートをご提供いたします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。