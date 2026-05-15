AIはトレーニングを通じて思考を学びますが、それを実際に役立たせるのは推論です。推論はモデルを、判断し、応答し、動作するリアルタイムアプリケーションに変換します。推論の提供する体験によって、AIの価値を実感することができます。

Akamai Inference CloudのAIアプリはユーザーの近くで稼働し、迅速な応答と制約のないスケーリングを実現します。