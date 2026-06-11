Akamai Functions

最新のボットはもはやボットらしい挙動をしません。JavaScriptを実行し、通常のナビゲーションパスに従って、正当なトラフィックに紛れ込みます。そのため、検知が困難になり、リスクが高まります。レイテンシーの増大や実際のユーザーを中断させることなく、悪性の自動化をすばやく正確に検知することが求められます。同時に、ハードブロックやエラーページなどの明らかな緩和策は、攻撃者に防御への適応や回避を学ばせるための演習のようなものですから、思わぬ反撃につながることがあります。



Akamai Bot Managerは、悪性ボットや不要なボットを正確に特定することで、検知の問題を解決します。実際の課題は、検知後に何が起こるかです。Bot ManagerとAkamai Functionsを組み合わせることで、緩和がプログラム可能、かつ柔軟になります。トラフィックを完全にブロックするのではなく、特定されたボットは、ボット固有の応答を動的に生成する関数にルーティングできます。



これらの応答はクローラーに対しては正当なものであると同時に、機微な情報を静かに集計、削除、または難読化します。検知に気づかれずに、コンテンツとビジネスロジックを保護します。大規模に効率よく運用するには、生成された応答を専用のキーバリューストアに保存するか、AkamaiのCDNにキャッシュすることで、パフォーマンスに影響を与えることなく、繰り返しのボットリクエストを即座に処理できます。

そのため、正当なトラフィックを保護し、高速なパフォーマンスを維持し、ボットの挙動が変化するにつれて進化する、高度なボット検知と緩和が実現します。ボットの処理方法を、静的なルールや混乱を招くような課題に依存することなく、正確に制御できるようになります。