Akamai Functions

Akamai Functionsは、デフォルトでWebAssembly関数をグローバルに実行するエッジネイティブのサーバーレスプラットフォームです。これを利用することで、チームはサーバー、リージョン、またはインフラを管理することなく、ユーザーから数ミリ秒以内にアプリケーションロジックとAIワークフローを実行できます。
スピードを生かして進化する最新のアプリとAI
Akamai Functionsは、世界で最も分散されたクラウド全体で超高速のWebAssembly関数を実行し、レイテンシーを削減し、コストを削減し、グローバルインフラの管理負担を軽減することで、最新のアプリケーションとAIワークロードの構築、展開、スケーリングを支援します。
Akamai Functionsを使用すべき理由
Akamai Functionsの仕組み
コア機能
WebAssembly関数向けのSpinとSpinKube
Spinを使用して、ポータブルWebAssembly関数を構築します。SpinKubeまたはAkamai Functionsにシームレスに展開します。
Akamai Functionsのユースケース
高いポータビリティ、プラットフォームの高度な統合、比類のない地理的密度を組み合わせて、コア・ユース・ケースを強化します。
一括リダイレクト
Webサイトを新たに立ち上げる、またはトラフィックを移行する場合、リダイレクトはすぐに手間のかかる問題になります。数十万または数百万ものルールを管理することで、レイテンシーが発生し、オリジンが過負荷になり、単純な変更が運用上の問題を引き起こす場合があります。各リダイレクトは、ユーザーの体験速度を低下させることなく、グローバル規模で即座に解決する必要があります。
その答えは、リダイレクトロジックをエッジに移動することです。Akamai Functionsを使用すると、リダイレクトは上流ではなく、ユーザーが接続するロケーションで直接実行されます。ルールはメモリと専用のKVストアに保存されるため、大規模な場合でも、わずか数マイクロ秒で瞬時に検索や応答が可能です。オリジンへの依存関係も、レイテンシーの増大も、管理するインフラもありません。
使いやすいリダイレクトビルダーを使用すると、大規模なリダイレクトセットを取り込んで検証し、更新を数秒でグローバルに展開できます。つまり、どこでもページ読み込みが高速化され、不要な上流のトラフィック削減によりコストが低減し、ルールセットの増加に応じて、シンプルで予測可能な開発者体験を維持します。
リダイレクトが起動や移行に不可欠な場合には、減速があってはなりません。エッジでの一括リダイレクトにより、高速でグローバルなスケーリングが可能になり、初日から一貫して高速な体験を提供できます。
トークン管理
プレミアムで価値の高いコンテンツを配信する場合、トークンは重要な防御線となります。ピーク時のトラフィックでは、海賊行為やトークンの不正使用が収益に直接影響を与える可能性があります。一方、一元化されたトークンサービスは、レイテンシーが発生するため、数百万人の同時視聴者へのスケーリングが困難になります。マルチCDN環境全体で失効を管理すると、管理がさらに複雑になります。
解決策は、エッジでトークンロジックを実行することです。Akamai Functionsを使うと、トークンの生成、検証、失効は、ユーザーの接続場所で直接実行されます。Functionsは、内蔵レプリケーションもコールドスタートもなしでグローバルに稼働するため、大規模な場合でも、瞬時に一貫したトークン判定が可能です。
このアプローチでは、正当なユーザーが中断なく移動できるようにしながら、どこでもトークンポリシーを適用します。トークンは有効な視聴者と攻撃者のいずれにも近い場所で検証されるため、レイテンシーを削減して、脆弱な集中管理システムに頼ることなく、グローバルかつ迅速に失効が適用されます。Akamai Functionsは既存のマルチCDNワークフローにも円滑に統合されるため、現在のアーキテクチャを置き換えることなく、拡張できます。
高速、スケーラブル、かつグローバルに一貫したトークンを適用する必要がある場合、エッジベースの実行によって違いが生まれます。エッジトークンの生成と検証は、プレミアムコンテンツの保護、パフォーマンスの維持、およびトラフィックの世界規模のスケーリングに応じた制御の維持に役立ちます。
ボット管理
最新のボットはもはやボットらしい挙動をしません。JavaScriptを実行し、通常のナビゲーションパスに従って、正当なトラフィックに紛れ込みます。そのため、検知が困難になり、リスクが高まります。レイテンシーの増大や実際のユーザーを中断させることなく、悪性の自動化をすばやく正確に検知することが求められます。同時に、ハードブロックやエラーページなどの明らかな緩和策は、攻撃者に防御への適応や回避を学ばせるための演習のようなものですから、思わぬ反撃につながることがあります。
Akamai Bot Managerは、悪性ボットや不要なボットを正確に特定することで、検知の問題を解決します。実際の課題は、検知後に何が起こるかです。Bot ManagerとAkamai Functionsを組み合わせることで、緩和がプログラム可能、かつ柔軟になります。トラフィックを完全にブロックするのではなく、特定されたボットは、ボット固有の応答を動的に生成する関数にルーティングできます。
これらの応答はクローラーに対しては正当なものであると同時に、機微な情報を静かに集計、削除、または難読化します。検知に気づかれずに、コンテンツとビジネスロジックを保護します。大規模に効率よく運用するには、生成された応答を専用のキーバリューストアに保存するか、AkamaiのCDNにキャッシュすることで、パフォーマンスに影響を与えることなく、繰り返しのボットリクエストを即座に処理できます。
そのため、正当なトラフィックを保護し、高速なパフォーマンスを維持し、ボットの挙動が変化するにつれて進化する、高度なボット検知と緩和が実現します。ボットの処理方法を、静的なルールや混乱を招くような課題に依存することなく、正確に制御できるようになります。
高度なパーソナライズ
汎用的な商品ページに依存すると、コンバージョン率や顧客エンゲージメントの向上の機会を逃すことになります。しかし、従来のパーソナライズのアプローチには代償が伴います。パーソナライズされたバリアントを事前に生成して保存すると、コストと運用オーバーヘッドが発生します。一方、一元化された推論ではレイテンシーが増大し、買い物客が期待する高速な体験が損なわれます。
そこで新たな選択肢になるのが、エッジでのリアルタイムのパーソナライズです。Akamai FunctionsにAkamai Cloud上で実行されるLLMを組み合わせることで、パーソナライズされたコンテンツをユーザーの近くで即座に生成できます。顧客が再購入して購入履歴が作成されると、場所や過去のふるまいなどのリアルタイムのコンテキストを使用して、商品ページを即座にカスタマイズできます。その際に、何千ものバリアントを事前に構築／管理する必要はありません。
推論は、Akamai Cloud上のGPUを使用してエッジで実行されるため、応答時間が短縮され、グローバル規模で一貫した体験を実現します。パーソナライズロジックは必要なときにのみ実行され、トラフィックに合わせて自動的にスケーリングされます。また、戦略に合わせて幅広いモデルからお選びいただけるため、ロックインを回避できます。
その結果、真にパーソナルなショッピング体験を実現し、どこでも高速な体験を維持します。推論ワークロードをエッジにオフロードし、現代のeコマースに求められるパフォーマンスを維持しながら、動的で関連性の高い製品体験でコンバージョン率を向上させることができます。
リソース
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
リージョンベースのサーバーレスプラットフォームとは異なり、Akamai FunctionsはAkamaiの分散されたエッジ上のどこでも実行されます。WebAssemblyランタイムを使用して、サブミリ秒で起動し、複数リージョンでの複雑さが生じることなく、予測可能な低レイテンシーを実現します。
いいえ。EdgeWorkersは、軽量なJavaScriptベースのCDNロジックに最適化されています。Akamai Functionsは、豊富なWebAssemblyランタイムを提供し、グローバルな負荷分散の実行を維持しながら、より広範なアプリケーションロジック、API、およびAIワークフローをサポートします。EdgeWorkersとAkamai Functionsは、互いに補完し合うサーバーレスソリューションを提供します。
Rust、Go、JavaScript、Pythonなど、WebAssemblyにコンパイルされる任意の言語を使用できます。そのため、チームは柔軟性を確保しながら、単一の言語やフレームワークに縛られるランタイムロックインを回避できます。
はい。Akamai Functionsは、API、マイクロサービス、イベント処理、AIの前処理／後処理などの実際のアプリケーションロジックをサポートしています。クラウドCPU、GPU、コンテナを置き換えるのではなく、補完するものです。
Functionsは一度展開すれば、Akamaiのエッジネットワーク全体でグローバルに実行されます。マイクロ秒単位で起動し、トラフィックに応じて自動的にスケーリングし、ユーザーの近くで実行することで、レイテンシーを最小限に抑え、出力コストを削減します。
Akamai Functionsは、オープンなWebAssemblyおよびWASI標準に基づいて構築されており、SpinやSpinKubeなどのオープン・ソース・フレームワークと連携しているため、環境間のポータビリティを維持できます。
どのような問題や課題でお困りですか？本オファーで対処または解決の支援をいたします。
Akamai Functionsのデモで、最新アプリやAIに適した、最速かつ最も分散されたサーバーレス・ファンクション・エンジンをご体験ください。