特長
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
|世界中の25以上のコアリージョンで、コンピューティングプランを展開。
|Dedicated CPUインスタンスは、高性能でリソース集約型のワークロードで、一貫した中断のないコンピューティングを実現します。
|Shared CPUインスタンスは、コスト効率の高い共有コンピューティングリソースへのアクセスを1か月あたり5ドルから提供します。
|High Memoryプランでは、専用CPU上により多くのRAMを搭載し、追加のストレージやvCPUなしでメモリ集約型アプリケーションを実行します。
|毎日、毎週、隔週の自動スナップショットでデータを保持するよう、Backupsを設定可能
|他のユーザーと計算リソースを共有する必要がなく、集中したリソースを有効に活用することで、計算負荷が高く、パフォーマンスに敏感なアプリケーションを実行できます。
|性能要件の低い開発環境や汎用ワークロードを実行できます。
|システムメモリに保存するデータ量を増やすことで、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。キャッシングや高速データ取得に最適です。
|LKEを使用して、Managed Kubernetesクラスターにコンピューティングノードを追加
|CPU割り当て：専用
|CPU割り当て：共有
|CPU割り当て：専用
|アプリケーションに必要なコンピューティングリソースの増減に応じて、サイズを簡単に変更できます
|CPUコア：2 – 64コア
|CPUコア：1 – 32コア
|CPUコア：2 – 16コア
|インフラの管理方法を、UI、API、CLI、開発者ツールの統合から選択します
|メモリ：4 – 512 GB
|メモリ：1 – 192 GB
|メモリ：24 – 300 GB
|Akamai Cloudのプールされたネットワーク転送システムにより、エグレスコストをさらに削減できます
|バンドル転送：4 – 12 TB
|バンドル転送：1 – 20 TB
|バンドル転送：5 – 9 TB
|すべてのお客様が、年中無休24時間体制のEメールと電話によるサポートをご利用いただけます
|開始価格：36ドル／月
|開始価格：5ドル／月
|開始価格：60ドル／月