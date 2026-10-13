Akamai
メインコンテンツにスキップ
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

CPU

アプリケーションのニーズに合わせて、適切なコンピューティングプランとリソース（Shared CPU、Dedicated CPU、またはHigh Memory）をお選びください

アカウントを作成する
お問い合わせ

コンピューティング・インフラのための予測可能な価格体系とネイティブなプライベートネットワーク

ステートフルなアプリケーションインフラから軽量のエフェメラルワークロードまで、あらゆる用途に適したサイズのコンピューティングインスタンスを、Shared CPU、Dedicated CPU、High Memoryからお選びいただけます。Cloud Manager UI、API、CLI、サポートされている開発者ツールを使用して展開し、アプリケーションの規模に応じて簡単にサイズを変更できます。すべてのプランには、99.99% の保証アップタイムとバンドルエグレス（出方向の通信）が含まれます。

ドキュメントを表示する

適切な規模のコンピューティング

価格と性能の最適なバランスを実現

ワークロードに適切なプランをお選びください。Shared CPU、Dedicated CPU、High Memoryの価格設定ラインアップにより、さまざまなユースケースに対応した競争力のあるプランを提供します。

エグレスコストを最大90%削減

コンピューティングプランには余裕のあるデータ転送量が含まれており、1 GB Shared CPUインスタンスで1 TBから提供されます。Akamai Cloud提供リージョンの大半において、エグレス追加料金は1 GBあたり0.005ドルです。

ネイティブのプライベートネットワークでインフラを保護

Akamai Cloudは、アプリの保護を維持するためのネイティブなセキュア・ネットワーク・ツールを提供します。カスタム・ファイアウォール・ルールを設定し、VPCですべてのコンピューティングリソースの保護を実現します。

プライベートネットワークの詳細

ニーズとワークロードに適したコンピューティングを実現

 

特長
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
世界中の25以上のコアリージョンで、コンピューティングプランを展開。Dedicated CPUインスタンスは、高性能でリソース集約型のワークロードで、一貫した中断のないコンピューティングを実現します。Shared CPUインスタンスは、コスト効率の高い共有コンピューティングリソースへのアクセスを1か月あたり5ドルから提供します。High Memoryプランでは、専用CPU上により多くのRAMを搭載し、追加のストレージやvCPUなしでメモリ集約型アプリケーションを実行します。
毎日、毎週、隔週の自動スナップショットでデータを保持するよう、Backupsを設定可能他のユーザーと計算リソースを共有する必要がなく、集中したリソースを有効に活用することで、計算負荷が高く、パフォーマンスに敏感なアプリケーションを実行できます。性能要件の低い開発環境や汎用ワークロードを実行できます。システムメモリに保存するデータ量を増やすことで、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。キャッシングや高速データ取得に最適です。
LKEを使用して、Managed Kubernetesクラスターにコンピューティングノードを追加CPU割り当て：専用CPU割り当て：共有CPU割り当て：専用
アプリケーションに必要なコンピューティングリソースの増減に応じて、サイズを簡単に変更できますCPUコア：2 – 64コアCPUコア：1 – 32コアCPUコア：2 – 16コア
インフラの管理方法を、UI、API、CLI、開発者ツールの統合から選択しますメモリ：4 – 512 GBメモリ：1 – 192 GBメモリ：24 – 300 GB
Akamai Cloudのプールされたネットワーク転送システムにより、エグレスコストをさらに削減できますバンドル転送：4 – 12 TBバンドル転送：1 – 20 TBバンドル転送：5 – 9 TB
すべてのお客様が、年中無休24時間体制のEメールと電話によるサポートをご利用いただけます開始価格：36ドル／月開始価格：5ドル／月開始価格：60ドル／月

* プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください

他のAkamai Cloudコンピューティングプランをご覧ください

GPU

機械学習、科学計算、動画処理などの並行処理ワークロードです。

製品の詳細を見る

Accelerated Compute

メディアトランスコーディングを高速化するために、ASICおよびNETINT VPUを活用してパフォーマンスを最適化します。

製品の詳細を見る

お客様事例

Social Media Platform Logo

ソーシャル・メディア・プラットフォーム

大手ソーシャル・メディア・プラットフォーム、クラウドコンピューティングの長期戦略パートナーとしてAkamaiを選択。

お客様事例を読む
Grupo Nuveto Logo

Grupo Nuveto

Akamaiは、Nuvetoが厳格なデータローカリゼーション法を適用しているクライアントに対し、需要の高い期間でもシームレスな顧客体験を提供できるようにします。

お客様事例を読む
Fresh to Home Logo

FreshToHome

インドの大手食料品プラットフォームFreshToHomeは、事業を未来へ進めるための適切なクラウド・コンピューティング・パートナーを見つけました。

お客様事例を読む

次のステップ

最大5,000米ドルのクラウドクレジットの条件を満たしているか、申請を確認いたします

最大5,000米ドルのクラウドクレジットの条件を満たしているか、申請を確認いたします

大規模な導入、移行、アプリの最適化、アーキテクチャ評価、セキュリティと信頼性の監査など、さまざまなサポートをご提供いたします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。