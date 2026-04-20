AI가 증폭시키는 위협: 아키텍처 결함이 새로운 공격 표면이 되는 이유

많은 개발자가 워치독 타이머와 함께 결함 있는 설계 패턴을 사용합니다. 타이머가 트리거되면 애플리케이션은 다음 세 가지 작업을 순서대로 수행하려고 합니다.

이벤트 기록 메모리 정리 프로그램 종료

개발자는 시그널 핸들러 안에 간단히 fprintf(stderr, "Timeout...")를 작성하고 이어서 free()를 호출합니다. 단위 테스트에서는 완벽하게 작동하는 것처럼 보입니다.

하지만 시그널 핸들러 안에서 fprintf나 free 같은 함수를 호출하는 것은 POSIX의 기본적인 비동기 시그널 안전성 룰을 위반하는 것입니다.

OpenSSL이 실패한 TLS 연결을 정리하는 것과 같은 복잡한 상태 전환을 처리할 때는 시스템 메모리 할당자에 크게 의존합니다. 시그널 핸들러는 일반적인 제어 흐름과 비동기적으로 실행됩니다. 공격자가 네트워크 패킷의 타이밍을 조정해 응답을 SIGALRM 워치독이 트리거될 만큼만 지연시킬 수 있다면, 시그널 핸들러가 OpenSSL의 정리 처리 도중 갑자기 실행을 가로채게 됩니다.

세션 정리 중 메인 스레드가 아직 libmalloc 힙 잠금을 보유한 상태에서 fprintf가 버퍼 공간을 동적으로 할당하려고 하면, 프로그램 상태가 손상될 수 있습니다. 이러한 요소가 맞물릴 때 실제로 확인된 보안 영향은 심각한 불안정성, 프로세스 중단, 비동기 DoS입니다.