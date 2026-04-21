CVE-2025-29635: D-Link 디바이스를 노리는 Mirai 캠페인

그림 3에 표시된 요청의 대부분은 그림 2의 PoC 익스플로잇과 일치하지만, 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 먼저, 이 시도에는 리퍼러(Referer)나 언어 수락(Accept-Language)과 같은 특정 헤더가 포함되어 있지 않습니다. 또한 헤더나 본문 어디에도 토큰 또는 세션 ID 형태의 인증 정보가 제공되지 않습니다.

그러나 펌웨어가 이러한 필드와 값의 존재 여부나 유효성을 제대로 검증하지 않는 것으로 보입니다. 이 취약점으로 인해 라우터는 요청 본문에서 command 버퍼로 들어가는 값을 추출하면서, 해당 값이 어떤 폼 필드에서 왔는지 확인하지 않습니다. 파서가 본문의 모든 키-값 쌍을 macaddr 필드 후보로 처리하거나, 본문 전체를 버퍼에 복사한다면, 공격자는 parameter와 같은 임의의 이름으로 악성 페이로드를 전달할 수 있습니다.

따라서 이 악용 시도는 PoC 익스플로잇과 몇 가지 중요한 차이가 있지만, 동일한 취약 코드 경로를 표적으로 삼고 동일한 system() 호출을 트리거해 제공된 셸 명령 체인을 실행합니다.