KI als Bedrohungsmultiplikator: Warum Architekturfehler die neue Frontlinie sind

Um sicherzustellen, dass diese Forschung weiterhin uneingeschränkt vertretbar bleibt, trennen wir bewusst das, was wir direkt beobachtet haben, von dem, was zusätzliche Laufzeitinstrumentierung erfordern würde.

Zielmetadaten

Ziel: openssl (macOS Mach-O Universal Binary)

SHA-256: 5a7d226a379afa156ea96068abd51da74f5f86cd2eb5b6b17ac45ee002d340b4

Bestätigte statische Beweise

Veraltete TLS-Funktionalität: Die Symbolanalyse bestätigt das Vorhandensein von _TLSv1_client_method(). Asynchron nicht sichere Primitive: Die Symbolanalyse bestätigt die Existenz von _signal(), _fprintf() und _free(). Produktionshaltung: Codesignierung, Hash-Ausgaben und Dateimetadaten bestätigen, dass es sich um ein echtes, signiertes macOS-Artefakt handelt und nicht um synthetischen Testcode

Durch diese drei Punkte wird ein sehr glaubwürdiges Muster für eine Wiedereintrittsschwachstelle erstellt, wodurch sich dieser Sachverhalt von einer allgemeinen statischen Analyse-Warnung zu einem validierten Architekturproblem wandelt.

Vorläufige Bewertung (basierend auf den aktuellen Erkenntnissen): CVSS v3.1 = 5.1 (mittel)

Vorgeschlagener Basisvektor für die heute vertretbare Behauptung: