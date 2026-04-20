O multiplicador de ameaças de IA: por que as falhas arquitetônicas são o novo horizonte?

Muitos desenvolvedores utilizam um padrão de design falho com temporizadores de watchdog. Quando o temporizador é acionado, a aplicação tenta executar três ações em sequência:

Registrar o evento Limpar a memória Sair do programa

O desenvolvedor escreve rapidamente um fprintf(stderr, "Timeout...") seguido de um free() dentro do manipulador de sinal. Parece funcionar perfeitamente nos testes unitários.

No entanto, chamar funções como fprintf e free dentro de um manipulador de sinal viola as regras fundamentais de segurança assíncrona do POSIX.

Quando o OpenSSL lida com transições de estado complexas, como o encerramento de uma conexão TLS com falha, ele depende fortemente do alocador de memória do sistema. Os manipuladores de sinal são executados de forma assíncrona em relação ao fluxo de controle normal. Se um invasor conseguir temporizar um pacote de rede para atrasar uma resposta apenas o suficiente para acionar o watchdog SIGALRM, o manipulador de sinais interromperá abruptamente o encerramento do OpenSSL no meio da execução.

Se o fprintf tentar alocar dinamicamente espaço de buffer enquanto o thread principal ainda mantém o bloqueio do heap do libmalloc durante a limpeza de sessão, o estado do programa pode ser corrompido. O impacto de segurança prático e confirmado dessa interseção é uma instabilidade grave, travamentos de processo e uma negação de serviço assíncrona (DoS).