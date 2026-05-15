Mini Shai-Hulud: 돌아온 웜 그리고 공개 배포

이전의 모든 공격은 탈취된 인증정보에서 시작되었는데, 이 공격은 그렇지 않았습니다.

2026년 3월 Trivy 유출 사건과 이후 여러 공작을 주도한 공격자인 TeamPCP는 이 새로운 공격을 Mini Shai-Hulud라 명명하며 자신들이 배후에 있다고 주장했습니다.

새로운 공격 방식에서 공격자들은 TanStack의 GitHub Actions CI에서 pull 요청 워크플로 설정 오류를 악용했습니다. 포크의 pull 요청은 기본 리포지토리의 캐시에 대한 쓰기 권한을 가진 워크플로를 트리거했습니다. 공격자의 코드는 해당 캐시를 오염시키고 기다렸습니다.

8시간 후, 정상적인 관리자의 병합 작업이 표준 릴리스 워크플로를 트리거했고, 이로 인해 오염된 캐시가 로드되어 공격자의 코드가 실행되었습니다.