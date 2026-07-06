무엇보다도 대니는 특유의 명석함으로 유명했습니다. 그는 유수의 컴퓨터공학 컨퍼런스에서 획기적인 논문을 발표했으며, MIT에서 개최한 Best Masterworks Thesis Presentation의 1998년도 Morris Joseph Lewin 상을 비롯한 여러 차례의 수상 경력이 있습니다. 그의 석사 학위 논문에는 Akamai 서비스의 핵심을 이루는 기본적인 알고리즘 중 몇 가지가 포함되어 있습니다. MIT의 컴퓨터공학연구소 알고리즘 그룹에서 박사 후보였습니다.



예전에는 이스라엘 하이파 소재 IBM 연구소에서 전임 연구원이자 프로젝트 책임자로 근무했으며, 이스라엘 최고의 공과 대학인 테크니온에서 두 개의 학사 학위 과정을 동시에 마치기도 했습니다. 1995년, 테크니온에서는 그를 올해의 탁월한 컴퓨터공학도로 선정했습니다. IBM에서는 IBM뿐 아니라 AMD 및 SGS Thompson과 같은 다른 기업에서도 널리 사용되는 프로세서 검증 도구인 Genesys 시스템 개발 및 지원 업무를 담당했습니다.



한편 대니는 스피드와 자유를 그 누구보다도 사랑하는 사람이었으며, 모터사이클, 스포츠카, 스키를 특히 즐겼습니다. 그를 아는 모든 이들은 대니가 매사에 의욕이 넘치고 지기 싫어하는 놀랄 만큼 승부욕 강한 사람이라고 불렀습니다. 그는 주변 사람들 역시 최선을 다하도록 이끄는 본보기와도 같은 인물이었으며, 절대 부정적인 생각을 하지 않았고, 자신을 방해하는 것은 입버릇처럼 "거 참 성가시네"라고 하며 의연히 대처했습니다.



콜로라도 덴버에서 태어나 예루살렘에서 자란 대니는 이스라엘 국방부 소속 장교로 4년 이상 복무했습니다. 테크니온을 최우등으로 졸업하며 문학사 및 이학사 학위를 받았고 MIT에서 석사 학위를 받았습니다.



대니는 31세로 우리 곁을 떠났으며, 유가족으로는 부인과 두 아들이 있습니다.