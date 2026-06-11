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운영위원회

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존 알렉산더(Jon Alexander)

클라우드 기술 담당 수석 부사장

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알렉스 캐로 박사(Alex Caro)

클라우드 기술 아키텍처 및 엔지니어링 담당 수석 부사장

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노암 프리드먼(Noam Freedman)

전략 자문 겸 수석 부사장

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보아즈 겔보드 박사(Dr. Boaz Gelbord)

SVP 겸 최고 보안 책임자 (CSO)

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로라 하웰(Laura Howell)

최고 회계 책임자 겸 수석 부사장

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제임스 크레치마(James Kretchmar)

클라우드 기술 그룹 수석 부사장 겸 CTO

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스콧 레너(Scott Lerner)

글로벌 서비스 담당 부사장

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Sean Lyons headshot

션 라이언스(Sean Lyons)

애플리케이션 및 인프라 보안 담당 수석 부사장 겸 총괄 매니저

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키스 오슬라코비치(Keith Oslakovic)

인프라 엔지니어링 및 운영 담당 SVP

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Kate Prouty headshot

케이트 프루티(Kate Prouty) 

SVP 겸 최고 정보 책임자

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찰리 라이스(Charlie Rice)

기업 및 비즈니스 개발 담당 SVP

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Ofer Wolf headshot

오퍼 울프(Ofer Wolf)

기업 보안 담당 SVP 겸 총괄 매니저

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Claudio Baumann headshot

클라우디오 바우만(Claudio Baumann)

남미 지역 전무 이사

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Matt Berk headshot

맷 버크(Matt Berk)

북미 영업 담당 수석 부사장

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Natalie Billingham headshot

나탈리 빌링엄(Natalie Billingham)

SVP 겸 EMEA(유럽·중동·아프리카) 지역 총괄 사장

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제럴드 덱(Gerald Deck)

국제 전무 이사

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오즈 골란(Oz Golan)

API 보안 담당 부사장

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Hirokazu Higuma headshot

히구마 히로카즈

일본 담당 VP 겸 전무 이사

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프라사드 만다바(Prasad Mandava)

인도 담당 전무 이사

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파리말 판디아(Parimal Pandya)

글로벌 클라우드 영업 담당 수석 부사장

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숀 리(Sean Li)

아시아 태평양 지역 전무 이사 겸 영업 담당 수석 부사장

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Anna Stanisz headshot

안나 파슈키에비치(Anna Paszkiewicz)

폴란드 사이트 리더 겸 EMEA 고객 매출 운영 디렉터

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Fabián Calvo headshot

파비안 칼보(Fabián Calvo)

솔루션 엔지니어링 이사, 라틴 아메리카 및 코스타리카 사이트 리더

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