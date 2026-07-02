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Akamai 深切缅怀 Danny Lewin

2001 年 9 月 11 日，Akamai 失去了 Danny Lewin。当日，他所搭乘的美国航空 11 号航班遭劫持并撞向纽约世界贸易中心。虽然已时隔多年，Danny 的精神和力量在 Akamai 人的心中依旧存在。他的眼光始终引领着我们继续致力于推动 Akamai 走向成功。

Danny Lewin headshot

关于 Danny

首先，Danny 以其才华著称。他曾在多个顶级计算机科学会议上发表并展示了多篇突破性论文,并荣获多项奖项,其中包括1998年麻省理工学院（MIT）颁发的 Morris Joseph Lewin 最佳硕士论文答辩奖（Morris Joseph Lewin Award for Best Masterworks Thesis Presentation）。他的硕士论文中包含一些构成 Akamai 服务核心部分的基本算法。他还是麻省理工学院计算机科学实验室算法团队的博士研究生。

此前，Danny 在 IBM 位于以色列海法市的研究实验室工作，他担任全职研究员和项目负责人。他同时拥有以色列顶级理工大学 Technion 的两个本科学位。1995 年，Technion 提名他为计算机工程年度优秀学生。在 IBM 工作期间,他负责开发与维护公司的 Genesys 系统，这是一款处理器验证工具,广泛应用于 IBM 及AMD、SGS Thompson 等其他企业。

在个人生活中，丹尼对速度与自由怀有深厚热爱，对摩托车、跑车和滑雪始终保持着浓厚兴趣。在所有认识丹尼的人眼中，他总是风风火火地奔忙着，内心充满无限动力，而且有着一股绝不服输的拼劲。他激励着身边的每一个人全力以赴、追求卓越,从不轻言放弃。他常用自己最喜欢的词 "obstreperous" （桀骜不驯)）来形容一切阻碍他前行的事物。

丹尼出生于美国科罗拉多州丹佛市，在耶路撒冷长大。他曾在以色列国防军服役四年多，并担任军官。他在 Technion 以最高荣誉获得文学和科学学士学位，并从麻省理工学院获得了硕士学位。

Danny 去世时年仅 31 岁，留下了妻子和两个儿子。

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