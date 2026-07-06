En primer lugar y por encima de todo, Danny era conocido por su brillantez. Publicó y presentó varios informes que supusieron un gran avance en conferencias punteras sobre informática y recibió diversos premios, entre los que se incluyen el premio Morris Joseph Lewin Award en 1998 a las mejores presentaciones de tesis de máster en el MIT. La tesis de su máster incluía algunos de los algoritmos fundamentales que forman la base de los servicios de Akamai. Fue candidato al doctorado en el Grupo de Algoritmos del Laboratorio de Ciencias de la Computación del MIT.



Anteriormente, Danny trabajó en el laboratorio de investigación de IBM en Haifa (Israel), donde ejercía las funciones de investigador a tiempo completo y director de proyectos a la vez que completaba dos licenciaturas en Technion, la principal universidad tecnológica de Israel. En 1995, Technion le nombró Estudiante Destacado del año en Ingeniería Informática. En IBM era el responsable del desarrollo y soporte del sistema Genesys de la compañía, una herramienta de verificación de procesadores que se utiliza ampliamente en IBM y en otras empresas como AMD o SGS Thompson.



En el ámbito personal, Danny era un apasionado de la velocidad y de la libertad, y mostraba un ávido interés por las motocicletas, los coches rápidos y el esquí. Cualquiera que conociese a Danny sabía que era un hombre inquieto, con mucha determinación e increíblemente competitivo. Incitaba a todos aquellos que se encontraban a su alrededor a trabajar al máximo nivel, nunca aceptaba un no por respuesta y llamaba a todo lo que se interponía en su camino "escandaloso", su palabra favorita.



Nacido en Denver, Colorado, y educado en Jerusalén, Danny fue oficial de las Fuerzas Armadas de Israel, y sirvió en el ejército del país durante más de cuatro años. Se graduó en Ciencias con honores por la Universidad Technion y tiene un máster del MIT.



Danny tenía 31 años y dejó esposa y dos hijos.