Antes de tudo, Danny era conhecido por sua brilhante inteligência. Ele publicou e apresentou diversos artigos inovadores em importantes conferências de ciência da computação e recebeu vários prêmios, incluindo o Morris Joseph Lewin Award de 1998, concedido pelo MIT à melhor apresentação de tese de mestrado. Sua tese de mestrado incluía alguns dos algoritmos fundamentais que compõem o núcleo dos serviços da Akamai. Ele era um candidato de Ph.D. no grupo de Algoritmos do Laboratório de Ciências da Computação do MIT.



Anteriormente, Danny trabalhou no laboratório de pesquisa da IBM em Haifa, Israel, onde atuava em tempo integral na área de pesquisa e líder de projetos, enquanto concluía dois cursos de graduação na Technion, a principal universidade de tecnologia de Israel. Em 1995, foi nomeado pela Technion como Estudante de destaque do ano em engenharia da computação. Na IBM, ele era responsável pelo desenvolvimento e suporte do sistema Genesys da empresa, uma ferramenta de verificação de processador amplamente usada na IBM e em outras empresas, como AMD e SGS Thompson.



Como observação pessoal, ele tinha grande afinidade por velocidade e liberdade, mantendo um ávido interesse em motocicletas, carros velozes e esqui. Todos que conheciam Danny sabiam que ele era um homem que estava sempre ativo, profundamente motivado e incrivelmente competitivo. Ele inspirou todos ao seu redor a trabalharem da melhor forma possível, nunca aceitando “não” como resposta e chamando qualquer coisa que o atrapalhasse de turbulento, sua palavra preferida.



Nascido em Denver, Colorado, e criado em Jerusalém, Danny era um oficial das Forças de Defesa de Israel, servindo no exército do país por mais de quatro anos. Ele obteve um bacharelado em artes e ciências, summa cum laude, da Technion, e mestrado no MIT.



Danny tinha 31 anos e deixa sua esposa e dois filhos.