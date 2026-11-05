EU 디지털 서비스법(DSA)에 따라 남용 신고를 제출하려면 이 양식을 사용해 주세요.

DSA 제9조 및 제10조에 따른 명령 제출의 경우, EU 또는 EU 회원국 당국은 이 양식을 사용해야 합니다.

Akamai 클라우드 인프라(기존의 Linode) 관련 악용 사례를 신고하시려면 이 양식을 이용해 주시기 바랍니다.