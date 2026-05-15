공지: 본 AURA LCDN 최종 사용자 사용권 및 제한 보증 계약('EULA')을 모두 읽고 확인해 주세요. 본 EULA는 AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.가 제공하는 소프트웨어(이하 정의됨)를 최종 사용자(“고객”)가 설치 및 사용할 수 있는 조건을 명시합니다. 또는 해당 계열사('Akamai')에서 제공하는 소프트웨어(아래 정의) 및 그와 관련된 모든 써드파티 소프트웨어를 설치 및 사용할 수 있도록 약관을 규정하고 있습니다. 고객은 오직 Akamai 또는 공식 공급원으로부터 소프트웨어의 사용권을 취득할 수 있습니다. '공식 공급원'이란 (A) Akamai 또는 (B) Akamai가 경우에 따라 고객의 권역에서 최종 사용자에게 소프트웨어를 유통 및/또는 2차 사용권을 부여하기 위해 Akamai와 재판매자/시스템 통합업체/유통업체의 계약 조건에 따라 인증한 재판매자, 시스템 통합업체 또는 유통업체를 뜻합니다. 해당하는 Akamai와의 계약에 따라 Akamai 외 모든 공식 공급원은 고객이 (A) Akamai를 대상으로 본 EULA를 실행 및 준수하거나 (B) 본 EULA와 조건이 상당히 유사하며 제약 수준이 낮지 않거나 더 높고 공식 공급원이 해당 관할권에서 고객에 대한 법적 구속력 및 집행 가능성을 보장할 수 있는 공식 공급원과 고객 간의 계약을 준수하도록 해야 합니다.

EULA 동의 . 본 EULA를 체결하거나 소프트웨어(본 문서에 정의된 바에 따름)를 사용함으로써, 고객은 본 계약의 구속을 받는 것에 동의하게 됩니다. 고객이 본 EULA가 구속력을 가지는 것에 동의하지 않을 경우 소프트웨어를 다운로드하거나 설치 또는 사용할 수 없습니다.

정의 . 본 EULA에서 사용되는 다음의 대문자로 표기된 용어들은 다음과 같은 의미를 갖습니다.

a) '소프트웨어'는 다음과 같이 Akamai가 제공한 소프트웨어만을 뜻합니다.

i) 다음 구성요소로 구성된 Aura LCDN 소프트웨어 제품군: HyperCache, Intercept Service, Request Router, Aura Management Center 및 기본 모니터링(Aura Analytics Service의 기본 설치 버전);

ii) Aura LCDN 고객이 선택적으로 사용할 수 있는 다음과 같은 소프트웨어: (A) Aura Local DNS, (B) Aura Licensed CDN – Encryption, (C) VOD Asset Manager, (D) Aura Advanced Analytics Service 및/또는 (E) Licensed Multicast Solution

iii) 설정 및 디버깅 스크립트와 파일

iv) 위 2(a)(i)-(iii)절에 설명된 소프트웨어의 모든 패치, 오류 수정, 업데이트, 개정 사항, 사용자 정의, 플러그인



2(a)(i)-(ii)절의 소프트웨어 구성요소는 시스템이 인식 가능한 개체 코드 양식으로만 제공되며 2(a)(iii)절의 소프트웨어 구성요소는 인간이 인식 가능한 형식으로 제공될 수 있습니다. 소프트웨어 설명, 청구 방법, 소프트웨어에 해당하는 사용 요건 및 유사 조건은 www.akamai.com/service와 여기에서 확인할 수 있습니다.



b) “ 거래 문서 ”란 승인된 공급처와 고객 양측이 체결하거나, 고객이 발행하고 승인된 공급처가 서면으로 수락한 해당 소프트웨어 라이선스에 관한 개별 주문서 또는 구매 주문서를 의미합니다.



c) “ 사용자 문서 ”란 Akamai가 전자적 방식으로 접근 권한을 제공하는 해당 소프트웨어의 사용자 설명서를 의미하며, 이에 대한 모든 업데이트 및 개정본을 포함합니다. 여기서는 소프트웨어와 사용자 문서를 통합하여 “프로그램”이라 칭하기도 합니다.

사용권 부여 .

Akamai는 본 EULA의 조건을 준수하는 조건으로 고객에게 Akamai가 제공하며 고객이 기간(아래에 정의) 동안 거래 문서를 확인하고 공식 공급원에 필수 사용권 및 기타 요금을 지불한 소프트웨어 및 사용자 문서를 이용할 수 있도록 비독점적이고 양도 불가능하며 취소 가능한 사용권을 제공하며 고객은 이를 수락합니다. 고객은 소프트웨어의 해당 거래 문서에 기재되거나 참조로 포함된 자격 및 기타 사용 제한 횟수에 따라 Akamai가 소프트웨어 설계 목적에 맞게 제공하거나 명시적으로 인정한 실제 컴퓨터 장치 또는 가상 시스템 환경에서 내부 비즈니스 용도로만 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 고객과 Akamai는 소프트웨어의 사용권이 부여되며 판매되지 않고, '구매', '판매' 또는 이와 유사하거나 파생된 단어가 '사용권'에 관한 의미임을 이해 및 동의하며 '고객' 또는 이와 유사하거나 파생된 단어가 '인가 사용자'를 뜻하는 것으로 이해 및 동의한다는 데 찬성합니다. (2)(a)(iii)절에 정의된 구성요소를 제외하고 소프트웨어에서 인간이 인식 가능한 요소(또는 기타 소스 코드)는 고객에게 제공되거나 공개되지 않습니다. 고객은 본 EULA에 따른 고객의 권리를 담보로 맡기거나 임대, 임차 또는 공유할 수 없으며 Akamai의 사전 서면 동의 없이 고객의 권리를 양도하거나 이전할 수 없습니다. 고객은 Akamai의 명시적 서면 동의 없이 소프트웨어(전체 또는 부분)를 역컴파일, 분해, 역엔지니어링, 수정, 조정 또는 변형하거나 써드파티의 동일한 행위를 행하도록 허용할 수 없으며 소프트웨어를 써드파티가 이용하도록 제공하거나 소프트웨어의 파생물을 제작할 수 없습니다. 여기에 명시되지 않은 모든 권리는 Akamai의 소유입니다.



고객은 백업 용도로 소프트웨어와 사용자 문서의 사본을 각각 하나씩 생성할 수 있습니다. 이와 같은 소프트웨어 또는 사용자 문서의 사본에는 사용 허가자의 저작권 및 기타 독점 공지가 포함됩니다. 이 단락에서 인정한 경우를 제외하면, 고객 또는 고객의 권한이나 통제하에 있는 개인은 프로그램 또는 그 일부의 사본을 제작할 수 없습니다.

독점 권리 및 써드파티 소프트웨어 .

Akamai와 해당 사용권자는 본 소프트웨어와 관련된 모든 저작권, 거래 기밀에 관한 권리, 특허, 상표권 및 기타 모든 독점적 권한을 보유합니다. 고객은 본 소프트웨어가 Akamai 또는 해당 사용권자의 소유인 독점 정보 및 기밀 정보이며 이러한 기밀성을 유지해야 함을 인지합니다. 본 EULA는 고객에게 소프트웨어와 관련된 이익을 전달하지 않으며, 본 EULA의 조건에 따라 취소 가능한 제한된 사용권만 제공합니다. Akamai는 소프트웨어와 함께 소프트웨어에 포함되지 않았으며 고객 설치가 필요한 써드파티 소프트웨어 프로그램을 배포할 수 있습니다. 이러한 써드파티 프로그램에는 각각 고유한 사용권 조건이 적용됩니다. 고객이 써드파티 소프트웨어 프로그램에 해당하는 사용권 조건을 준수하는 데 동의하지 않을 경우 프로그램을 설치할 수 없습니다. 소프트웨어에서 요구 또는 활용할 수 있는 제3자 소프트웨어 프로그램의 목록은 여기에서 찾을 수 있으며 고객은 프로그램을 적절히 설치하고 해당 이용 약관을 준수해야 합니다.

수수료 .

고객이 지불하는 사용권 요금은 본 EULA에 따라 부여되는 사용권에 대한 대가입니다. Akamai와 서면으로 합의하지 않은 경우 고객은 각 분기의 실제 사용량과 이미 구매한 자격을 비교하여 분기마다 사용 자격과 실제 사용량을 조정해야 합니다. 해당 분기에 실제 사용량이 구매한 자격을 초과할 경우('초과 사용량') 고객은 해당 분기 종료 후 30일 이내에 초과 사용량을 충족하는 추가 자격을 구매해야 합니다. Akamai는 분기별로 고객이 전술한 사항을 준수하고 있는지 감사할 권리를 보유합니다. 감사를 통해 고객이 본 EULA를 준수하지 않는 것으로 나타날 경우 고객은 Akamai에 적절한 요금과 함께 합당한 감사 비용을 즉시 지불해야 합니다.

기간 .

본 EULA는 고객이 EULA를 실행하고 소프트웨어의 사용권 요금을 공식 공급원에 지불함으로써 효력이 시작되며 유효 기한은 (a) 연간 요금이 부과되는 기간 사용권인 경우 소프트웨어의 거래 문서에 기재된 기간 종료 시 또는 (b) 종료 날짜('기간')입니다. 고객은 언제든지 소프트웨어와 사본 전체 또는 일부를 Akamai에 반환하여 소프트웨어의 EULA를 종료할 수 있습니다. Akamai는 고객이 본 EULA의 조건을 위반하는 경우 EULA를 종료할 수 있습니다. Akamai가 직접 종료할 경우 고객은 소프트웨어와 사본 전체 또는 일부를 Akamai에 반환해야 합니다. 본 EULA가 종료되더라도 손해 또는 기타 가능한 모든 구제책에 대한 Akamai의 권리는 영향을 받지 않습니다.

보증 제한 .

소프트웨어 보증: Akamai는 정상적인 사용 및 서비스 시 배송된 소프트웨어가 고객에게 배송된 날짜로부터 90일('보증 기간') 동안 Akamai에서 배송 당시 게시 중인 가장 최근에 배포한 소프트웨어의 사양을 실제로 준수함을 보증합니다. 보증 기간에 Akamai는 보증을 준수하기 위해 특정 소프트웨어의 오류를 수정할 수 있다고 합리적으로 판단한 패치와 수정 소프트웨어 배포 또는 기타 수단을 포함하여 식별된 문제의 수정 또는 해결 방안을 제공합니다. 여기에는 고객이 Akamai에 서면으로 소프트웨어가 보증을 준수하지 않음을 알린 경우 고객이 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드하는 것 역시 포함될 수 있습니다. 이 보증은 소프트웨어를 (a) Akamai 외 누군가 수정하거나 변경한 경우, (b) 남용하거나 오용한 경우, (c) Akamai가 소프트웨어 설계 목적에 맞게 판매하거나 명시적으로 인정한 소프트웨어 프로그램 또는 제품이 아닌 하드웨어 또는 소프트웨어와 함께 사용한 경우에는 적용되지 않습니다. Akamai는 어떠한 경우에도 소프트웨어에 오류가 없거나 중단되지 않을 것을 보증하지 않습니다. 소프트웨어 보증에 의한 Akamai의 유일한 의무는 위에서 설명한 구제책을 제공하는 것입니다. 이 보증은 (a) 평가판 소프트웨어(아래에 설명)나 베타, 평가, 테스트 또는 데모 용도로 사용권이 제공된 소프트웨어 또는 (b) 기타 모든 Akamai 제품 또는 서비스에는 적용되지 않습니다.



Akamai나 계열사 외의 당사자가 공급하는 재화, 장비, 하드웨어, 배선, 자재, 서비스, 지원, 제품 또는 사용권이 부여된 소프트웨어와 관련하여 Akamai는 어떤 종류의 명시적, 암묵적 또는 법에 명시된 보증, 보장 또는 기타 계약도 제공하지 않으며 그와 관련된 책임 또는 서비스 의무를 지지 않습니다. 소프트웨어와 연계하여 제공되는 써드파티 소프트웨어는 본 EULA의 목적에 부합하는 소프트웨어가 아닙니다.



보증 청구: Akamai는 고객이 발생했다고 주장하는 결함을 보증 기간 동안 Akamai에 통보하지 않을 경우 이러한 보증에 따른 책임을 지지 않습니다. Akamai는 자체적인 테스트를 통해, 주장된 결함의 원인이 Akamai의 합리적 통제 범위 내에 있지 않은 것으로 밝혀질 경우 이러한 보증에 따른 책임을 지지 않습니다.

업데이트 및 업그레이드는 보증의 일부로 포함되지 않습니다. 업데이트 및 업그레이드는 고객이 유지보수를 포함한 거래 문서 및/또는 고객에게 그러한 업데이트 및 업그레이드 자격을 부여하는 지원 서비스의 요금을 완불한 경우에만 제공됩니다.

평가판 소프트웨어 사용권 .

고객이 본 EULA에 따라 수령한 소프트웨어를 평가 및 시연용('평가판 소프트웨어')으로 사용하는 경우, 평가판 소프트웨어의 사용권은 오직 고객의 직원 및 계약업체에만 제공되고, 그 용도는 고객의 내부적이고 비생산적인 평가용으로만 제한되며, 사용 기간은 고객의 평가판 소프트웨어 취득 날짜로부터 30일을 초과할 수 없습니다. 본 EULA에 의한 고객의 권리는 (a) 평가 기간이 만료되거나 (b) 고객이 상용으로 배포된 소프트웨어의 비평가 버전 사용권을 거래 문서에 따라 구매하는 시점에 즉시 종료됩니다. Akamai는 재량에 따라 언제든지 고객의 평가판 소프트웨어 사용권을 종료할 권리가 있습니다. 고객은 어떤 이유로든 본 EULA 종료 시 평가판 소프트웨어와 사용자 문서의 사본을 반환하거나 파기해야 합니다. Akamai는 평가판 소프트웨어의 사용권을 '있는 그대로' 제공하며 평가판 소프트웨어와 관련하여 고객에게 어떤 종류의 명시적 또는 묵시적 보증이나 책임 의무도 지지 않습니다.

책임 부인 .

섹션 7에 규정된 명시적 보증을 제외하고 소프트웨어는 '있는 그대로' 제공되며 Akamai는 본 EULA에 따라 제공된 Akamai 소프트웨어와 관련하여 기타 모든 명시적, 묵시적 또는 법에 명시된 보증을 부인합니다. 여기에는 상품성 및 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증, 비침해성이나 자격 또는 보안에 대한 보증, 거래 과정이나 이행 과정, 사용 또는 거래 실무를 통해 발생하는 보증이 포함됩니다. Akamai의 명시적 보증은 소프트웨어와 연계된 Akamai 렌더링 기술 또는 기타 조언이나 서비스로 인해 확대 혹은 경감되거나 그로부터 영향받지 않으며 그에 대한 의무나 책임도 발생하지 않습니다. 이러한 책임 부인이 효력을 갖지 못하는 관할권에서 효력이 부인되지 않은 모든 묵시적 보증의 지속 기간은 보증 기간으로 제한됩니다.

책임 제한 .

법이 허용하는 전체 범위에서 계약, 불법 행위 또는 기타 행위에 의해 본 EULA와 관련하여 발생하는 모든 청구에 대한 Akamai의 책임은 고객이 청구가 발생한 특정 소프트웨어의 거래 문서에 따라 청구 전 6개월 동안 Akamai에 지불했거나 지불 가능한 사용권 요금을 초과할 수 없습니다. Akamai는 담보책임과 무관하게 어떤 경우에도 손실된 데이터, 손실된 수익, 비즈니스 중단, 교체 서비스 또는 기타 특별하거나 부수적이거나 결과적이거나 징벌적이거나 간접적인 손해에 대해 책임지지 않습니다.

지적 재산권 면책 .



a) Akamai는 설치된 소프트웨어가 실제로 고객에게 제공된 국가의 법에 따라 발행된 특허 또는 지적 재산권을 직접적으로 침해한다는 주장이 있을 경우에 한해 고객에게 제기된 모든 청구 또는 소송이나 재판으로부터 고객을 보호하고 면책하며 고객의 손해를 보전합니다. 소프트웨어가 권리를 침해한다고 주장되어 사용이 금지될 경우 Akamai는 자체 비용으로 고객에게 계속해서 소프트웨어를 사용할 권리를 제공하거나, 권리를 침해하지 않는 소프트웨어로 교체하여 제공하거나, 해당 소프트웨어가 권리를 침해하지 않도록 수정할 수 있습니다. Akamai가 전술한 구제책 중 한 가지를 제공하지 못할 경우 고객은 계약 종료에 대한 수수료 없이 Akamai에 대한 서면 통지로 소프트웨어의 거래 문서를 종료할 수 있습니다. Akamai는 고객의 콘텐츠 또는 애플리케이션, 관련 Akamai 문서와 다른 소프트웨어의 사용, Akamai가 지정하거나 제공하지 않은 모든 하드웨어, 소프트웨어, 제품, 애플리케이션, 데이터 또는 기타 자료와 소프트웨어의 결합 사용, 침해 통지 이후 고객의 침해로 주장되는 활동 지속, Akamai가 제공하지 않은 제품 및 서비스로 인해 발생하는 청구로 인한 특허, 저작권 또는 기타 지적 재산권 침해에 대해 책임지지 않습니다. 섹션 11의 구제책은 소프트웨어가 써드파티의 지적 재산권을 침해하는 경우 고객의 유일하고 독점적인 구제책에 해당합니다.



b) 고객은 (i) 면책이 필요한 청구 또는 재판에 대해 Akamai에 즉시 서면으로 알리고 (ii) 청구, 소송 또는 재판에서 Akamai의 변호 관리를 허용해야 합니다. Akamai는 면책 당사자의 사전 서면 동의 없이 면책 당사자에 책임이나 의무를 부과하는 합의를 체결하지 않습니다.

Akamai 네트워크와 연계한 소프트웨어의 사용 .

Akamai 네트워크(이하 정의된 AUP에 정의됨)와 관련하여 소프트웨어를 사용할 때, 고객은 Akamai 이용 제한 정책(“AUP”)을 준수해야 하며, 본 AUP는 참조를 통해 본 EULA의 일부로 통합됩니다.

수출 통제, 미국 정부 고객 .

소프트웨어에는 미국 법과 규정 및 기타 해당 국가의 법과 규정에 의한 수출 통제가 적용됩니다. 고객은 모든 관할권의 수출 통제법에 반하여 소프트웨어나 프로그램(소프트웨어 또는 프로그램이나 그에 포함된 제품의 일부를 포함), 기밀 정보 또는 관련 기술 데이터를 수출, 재수출, 배포 또는 공급할 수 없습니다. 국방부 또는 민간 기구의 계약 조건에 따라 소프트웨어를 취득한 경우 해당 소프트웨어는 48 C.F.R. 2.101(1995년 10월)에 정의된 조건에 따라 '상용 항목'에 해당하며 연방 획득 규정 및 후속 규정(Federal Acquisition Regulations)의 48 C.F.R. 12.212, DoD FAR 증보판(DoD FAR Supplement) 및 후속 규정의 48 C.F.R. 227.7202-1 ~ 227.7202-4(1995년 6월)에 등장하는 용어인 '상용 컴퓨터 소프트웨어'와 '상용 컴퓨터 소프트웨어 문서'로 구성됩니다. 미국 정부 최종 사용자는 소프트웨어와 함께 본 EULA에 규정된 권리만 취득합니다.

장부 및 기록 .

고객은 일반 회계 원칙에 따라 장부 및 기록을 관리하여 본 EULA와 관련된 모든 거래 및 정보를 정확하게 표시해야 합니다. 그러한 장부 및 기록은 합당한 통지에 따라 합당한 시기에 Akamai의 담당자 또는 대리인이 점검할 수 있도록 데이터를 입력한 날짜로부터 최소 5년 이상 보존해야 합니다. Akamai는 본 EULA의 사본 및 본 EULA와 관련된 모든 정보를 고객이 소프트웨어와 함께 사용할 수 있도록 Akamai가 제공한 써드파티 소프트웨어 프로그램의 사용 허가자에게 제공할 수 있습니다.

적용 법률 및 장소 .

본 EULA 및 소프트웨어와 관련한 모든 소송은 법률 규정 또는 원칙의 선택적 적용에 관계없이 매사추세츠 커먼웰스 법률에 따릅니다. 분쟁의 심리는 매사추세츠 커먼웰스에 소재한 적합한 연방 또는 주 법원에서 진행됩니다. 본 EULA 적용 시 국제 물품 매매 계약에 관한 UN 협약(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)은 배제됩니다.

Akamai에 대한 공급업체 또는 사용 허가자의 책임 면제 .

본 EULA에 따른 고객의 권리는 보증 및 기타 요소의 본질에 있어 Akamai와의 관계에만 적용됩니다. Akamai 공급업체 또는 사용 허가자는 Akamai 소프트웨어나 프로그램 또는 그 일부와 관련하여 보증을 이행하거나 책임을 지거나 고객에게 지원 또는 정보를 제공할 의무가 없습니다. 고객은 행동 유형에 관계없이 소프트웨어 또는 프로그램 사용으로 인해 발생하는 모든 청구, 손해 또는 손실을 공급업체 및 사용 허가자에게 물을 수 없습니다.

분리 가능성 및 권리 포기 .

본 EULA의 조항 중 일부가 적용 가능한 법률에 의거 위법하거나 집행 불가능한 경우에도 본 EULA의 나머지 조항은 유효성을 유지하며 온전히 집행 가능합니다. 이러한 조항 또는 조건에 따른 조치가 지연되거나 제대로 시행되지 않더라도 Akamai의 수권 대리 직원이 서면을 통해 명시적으로 권리를 포기하지 않는 한, Akamai는 권리를 포기한 것이 아닙니다.

수정 . 고객은 Akamai의 수권 대리 직원이 서면으로 동의하기 전까지는 본 EULA의 조항 또는 조건을 수정할 수 없습니다. Akamai는 언제든지 소프트웨어 사용에 적용되는 조건을 수정할 수 있습니다. 그러한 업데이트는 Akamai 웹 사이트에 효력일을 게시함으로써 공지됩니다. 수정된 이용 약관의 효력일 이후에 소프트웨어를 계속 사용하는 고객은 수정된 이용 약관에 구속됩니다.