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소프트웨어에 오픈 소스 또는 써드파티 구성요소가 포함된 경우, 해당 구성요소는 별도의 저작권 고지 및 라이선스의 적용을 받을 수 있으며, Akamai는 이를 고객에게 제공할 것입니다.
아래에 명시된 Akamai 제품 중 하나 이상을 사용하거나 배포할 경우, 해당 제품에 적용되는 라이선스 계약의 이용 약관이 적용됩니다. 사용하려는 제품에 해당하는 계약서를 읽어보시기 바랍니다. 특히 사용하려는 소프트웨어의 계약 내용을 주의 깊게 확인해 주세요.
AnswerX Licensed 최종 사용자 라이선스 및 제한적 보증 계약
Aura LCDN 최종 사용자 라이선스 및 제한적 보증 계약
Aura Licensed Multicast Solution Client SDK 최종 사용자 라이선스 계약
Akamai AAP 하이브리드 라이선스
Akamai Firewall for AI 라이선스
Akamai Firewall for AI SDK 라이선스
API 보안 라이선스
Bot Manager Premier 및 Account Protector Mobile 보안 모듈 SDK 라이선스
CloudTest 최종 사용자 라이선스 계약
EdgeWorkers 및 EdgeKV 추가 제품 정책
Enterprise Application Access(EAA), Secure Internet Access Enterprise 및 Connectors 라이선스 계약
Guardicore 소프트웨어 라이선스
Media Analytics 라이선스 계약
Media Analytics 라이선스 계약 (iPhone®및 iPad® 버전)
Prolexic On-Prem 라이선스 계약
Akamai Secure Internet Access 서비스 및 DNSi 최종 사용자 라이선스 및 제한적 보증 계약
통합(MAP + mPulse) 소프트웨어 개발 키트 라이선스 계약
Secure Internet Access Mobile 최종 사용자 라이선스