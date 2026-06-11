AVVERTENZA: LEGGERE E VALUTARE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E ACCORDO DI GARANZIA LIMITATA PER L'UTENTE FINALE (QUESTO "EULA") PER AURA LCDN. QUESTO EULA DEFINISCE I TERMINI IN BASE AI QUALI UN UTENTE FINALE ("CLIENTE") PUÒ INSTALLARE E UTILIZZARE IL SOFTWARE (COME DEFINITO DI SEGUITO) FORNITO DA AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. O IL SOFTWARE DI QUALUNQUE SUA AFFILIATA ("AKAMAI") E DI QUALSIASI TERZA PARTE ASSOCIATA. AL CLIENTE È FORNITA LA LICENZA SOLO PER IL SOFTWARE DI AKAMAI O DI ALTRA ORIGINE APPROVATA. CON "ORIGINE APPROVATA" SI INTENDE (A) AKAMAI O (B) UN RIVENDITORE, UN INTEGRATORE DI SISTEMI O UN DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DA AKAMAI NEL RISPETTO DEI TERMINI DEL CONTRATTO TRA RIVENDITORE, INTEGRATORE DI SISTEMI O DISTRIBUTORE E AKAMAI PER LA DISTRIBUZIONE E/O LA CONCESSIONE IN SUBLICENZA, A SECONDA DEI CASI, DEL SOFTWARE PERTINENTE AGLI UTENTI FINALI NELLA REGIONE DEL CLIENTE. AI SENSI E IN CONFORMITÀ AL CONTRATTO VIGENTE CON AKAMAI, QUALSIASI ORIGINE APPROVATA DIVERSA DA AKAMAI DOVRÀ GARANTIRE CHE IL CLIENTE SIA VINCOLATO (A) DAL PRESENTE EULA IN ESECUZIONE E ATTUAZIONE DI QUESTO EULA DA PARTE DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DI AKAMAI OPPURE (B) DA UN CONTRATTO TRA L'ORIGINE APPROVATA E IL CLIENTE CONTENENTE TERMINI SOSTANZIALMENTE ANALOGHI, E NON MENO RESTRITTIVI O LIMITATI RISPETTO A QUESTO EULA, CHE L'ORIGINE APPROVATA DOVRÀ ASSICURARSI ESSERE VINCOLANTE PER E OPPONIBILE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE PERTINENTE.

Accettazione dell’EULA . Con la sottoscrizione del presente Contratto o l’utilizzo del Software (come qui definito), il Cliente acconsente a essere vincolato dai termini dello stesso. Nel caso in cui non accetti di essere vincolato al presente EULA, il Cliente non può installare né utilizzare il Software.

Definizioni . Ai fini del presente Contratto, ai seguenti termini con l'iniziale maiuscola viene attribuito il significato di seguito specificato:

a) Con "Software" si intende soltanto il software fornito da Akamai indicato di seguito:

i) La suite software Aura LCDN, costituita dai seguenti componenti: HyperCache, Intercept Service, Request Router, Aura Management Center e Basic Monitoring, un'installazione predefinita di Aura Analytics Service;

ii) il software riportato di seguito disponibile opzionalmente per i clienti della suite Aura LCDN: (A) Aura Local DNS, (B) Aura Licensed CDN – Encryption, (C) VOD Asset Manager; (D) Aura Advanced Analytics Service; e/o (E) Licensed Multicast Solution;

iii) script e file di configurazione e debug;

iv) tutte le patch, le correzioni degli errori, gli aggiornamenti, le revisioni e le personalizzazioni e i plug-in per i software menzionati nelle precedenti clausole 2(a)(i)-(iii).



I componenti software di cui alle clausole 2(a)(i)-(ii) sono forniti solo come codici oggetto leggibili da computer; i componenti software di cui alla clausola 2(a)(iii) potrebbero essere forniti in formato leggibile dall'utente. Descrizioni di software, metodi di fatturazione, requisiti d'uso e altri termini analoghi relativi al Software sono disponibili all'indirizzo www.akamai.com/it/service e utilizzati in questo documento.



b) Con " Documento di transazione " si intende un singolo modulo d'ordine o ordine di acquisto della licenza del Software applicabile eseguito sia da un'Origine approvata sia dal Cliente oppure emesso dal Cliente e accettato per iscritto da un'Origine approvata.



c) Con " Documentazione per l'utente " si intende la documentazione per l'utente relativamente all'accesso elettronico del Software fornito da Akamai, inclusi tutti gli aggiornamenti e le revisioni del caso. Nel presente documento, il Software e la Documentazione per l'utente sono talvolta indicati collettivamente come "Programma".

Concessione di licenza .

In conformità con i termini e le condizioni del presente EULA, Akamai concede al Cliente, e il Cliente accetta, una licenza non esclusiva, non trasferibile e revocabile per l'uso del Software e della Documentazione per l'utente forniti da Akamai e per cui il Cliente ha sottoscritto un Documento di transazione e ha pagato la licenza richiesta e altri canoni a un'Origine approvata durante il Periodo di validità (come definito di seguito). Il Software può essere usato dal Cliente esclusivamente per gli scopi della propria attività aziendale interna su un dispositivo fisico di elaborazione o un ambiente di macchina virtuale fornito o espressamente qualificato da Akamai per cui il Software è stato progettato, e nel rispetto del numero di diritti e altre limitazioni d'uso così come stabilito o incorporato per riferimento nel Documento di transazione pertinente per tale Software. Il Cliente e Akamai prendono atto e concordano che il Software è concesso in licenza e non venduto, e che il significato dei termini "acquisto", "vendita" o di parole simili o derivate è compreso e accettato nel senso di "licenza" e che il significato del termine "Cliente" o di parole simili o derivate è compreso e accettato nel senso di "Licenziatario". A eccezione dei componenti definiti nella clausola (2)(a)(iii) del presente Contratto, il codice leggibile (o altro codice sorgente) del Software non verrà fornito o rivelato al Cliente. Il Cliente accetta che il Cliente non può impegnare, concedere in leasing, affittare o condividere i diritti del Cliente ai sensi di questo EULA, e che il Cliente non può, senza il previo consenso scritto di Akamai, assegnare o trasferire i diritti del Cliente qui delineati. Il Cliente accetta che il Cliente non può decompilare, disassemblare, decodificare, modificare, adattare o in altro modo convertire il Software (in tutto o in parte), né può permettere a terze parti di eseguire tali operazioni e che il Cliente non può rendere disponibile il Software a terze parti o creare lavori derivati dal Software senza l'esplicito consenso scritto di Akamai. Tutti i diritti non espressamente concessi nel presente documento sono riservati di Akamai.



Il Cliente può eseguire una copia del Software e della Documentazione per l'utente per fini di backup. Ognuna di queste copie del Software o della Documentazione per l'utente deve includere il copyright del Licenziante e altri avvisi di proprietà. Ad eccezione di quanto autorizzato in questo paragrafo, non è consentito al Cliente, o ad altre persone sotto l'autorità o il controllo del Cliente, di eseguire copie del Programma o di qualunque sua porzione.

Diritti di proprietà e software di terzi .

Akamai e i suoi licenzianti conservano tutti i diritti di copyright, diritti di segreto industriale, brevetti, marchi di fabbrica e tutti gli altri diritti di proprietà a copertura di o riguardanti il Software. Il Cliente prende atto che il Software è proprietario e include informazioni riservate appartenenti ad Akamai e ai suoi licenzianti. Il Cliente manterrà la confidenzialità del caso. Questo EULA non trasferisce al Cliente alcun interesse concernente o riferibile al Software, ma solo un diritto limitato all'uso, revocabile sulla base dei termini di questo EULA. Akamai può distribuire con il Software programmi software di terze parti che non fanno parte del Software e che il Cliente deve installare. Questi programmi di terze parti sono soggetti ai propri termini di licenza. Se il Cliente non accetta di attenersi ai termini di licenza di tali programmi software di terze parti, il Cliente non deve installarli. Un elenco dei programmi software di terze parti che potrebbero essere richiesti o utilizzati dal Software è disponibile qui nelle pagine "Informazioni su" del Software e il Cliente accetta di installare correttamente e di attenersi ai termini e alle condizioni del caso.

Costi .

I canoni di licenza versati dal Cliente sono pagati a fronte della licenza concessa ai sensi di questo EULA. A meno che non sia stato altrimenti pattuito per iscritto con Akamai, ogni trimestre il Cliente dovrà provvedere al conguaglio confrontando l'uso effettivo rispetto ai diritti acquistati in precedenza. Nell'eventualità in cui l'uso effettivo nel corso del trimestre ecceda i crediti acquistati (tale eccesso è definito "Uso in eccesso"), il Cliente dovrà acquistare il numero di crediti aggiuntivi necessario per coprire l'Uso in eccesso, entro trenta (30) giorni dal termine di detto trimestre. Akamai si riserva il diritto di verificare l'osservanza del Cliente delle condizioni di cui sopra, su base trimestrale. Nel caso la verifica riveli una non conformità a questo EULA, il Cliente dovrà tempestivamente pagare ad Akamai i canoni del caso, oltre ai ragionevoli costi imputabili alla verifica.

Periodo di validità .

Il presente EULA è effettivo a partire dall'esecuzione di questo EULA da parte del Cliente e dal pagamento dei canoni di licenza per il Software all'Origine approvata e resterà valido fino alla prima circostanza tra (a) la fine dell'eventuale Periodo di validità specificato nel Documento di transazione per detto Software se il Documento di transazione si riferisce a una licenza a termine soggetta a canoni annuali o (b) la data finale (del "Periodo di validità"). Il Cliente può risolvere questo EULA per il Software in qualunque momento restituendo il Software e tutte le copie o relative porzioni ad Akamai. Akamai può risolvere questo EULA in caso di inadempienza da parte del Cliente di qualunque termine. Nel caso di risoluzione da parte di Akamai, il Cliente dovrà restituire ad Akamai il Software e tutte le copie o relative porzioni. La risoluzione di questo EULA lascia impregiudicati i diritti di Akamai di rivalersi dei danni subiti o di richiedere applicazione di qualsiasi altro rimedio esperibile.

Garanzia limitata .

Garanzia del Software: Akamai garantisce che, in normali condizioni di uso e servizio, il Software è materialmente conforme alle specifiche di Akamai fornite al momento della pubblicazione laddove le specifiche pubblicate esistono al momento del rilascio della versione più recente di tale Software che è fornito al Cliente per un periodo di novanta (90) dalla data di consegna (il "Periodo di garanzia"). Durante il Periodo di garanzia, come unico ed esclusivo rimedio del Cliente, Akamai fornirà correzioni o soluzioni temporanee dei problemi identificati, che possono comprendere patch, versioni correttive del Software o altri strumenti che siano stati ragionevolmente determinati da Akamai per correggere specifici problemi del Software in conformità con la Garanzia; tali strumenti potrebbero includere la richiesta al Cliente di aggiornare il Software ad una versione più recente, a condizione che il Cliente abbia informato per iscritto Akamai della natura della non conformità. Questa garanzia non si applica nel caso in cui qualunque Software sia stato (a) modificato o alterato da entità diverse da Akamai, (b) usato o applicato in modo improprio, oppure (c) usato in combinazione con hardware o software diversi dai programmi software o dai prodotti venduti da Akamai o espressamente qualificati da Akamai per i quali il Software è stato progettato. In nessun caso Akamai garantisce che l'utilizzo del Software sarà esente da difetti o ininterrotto. L'unico obbligo a capo di Akamai ai sensi della presente garanzia sarà fornire i rimedi descritti in precedenza. La presente garanzia non si applica a (a) Software di valutazione (come definito di seguito) o qualunque altro Software concesso in licenza in versione Beta o a fini di valutazione, test o dimostrazione, oppure (b) qualsiasi altro prodotto o servizio di Akamai.



Akamai non fornisce alcuna garanzia o altro accordo, in modo esplicito, implicito o per legge, in relazione a beni, attrezzature, hardware, cablaggi, materiali, servizi, supporto, prodotti o software concessi in licenza forniti da parti diverse da Akamai o i suoi Affiliati, e declina qualsiasi responsabilità al riguardo o per i servizi relativi. Il software fornito da terze parti insieme al Software di cui al presente documento non è considerato Software ai fini del presente EULA.



Prestazioni coperte dalla garanzia: Ai sensi della presente Garanzia, Akamai non può essere ritenuta responsabile se il Cliente non notifica ad Akamai il presunto difetto durante il Periodo di garanzia valido. Ai sensi della presente Garanzia, Akamai non può essere ritenuta responsabile se i test effettuati da Akamai dimostrano che il presunto difetto è imputabile a cause che non rientrano nel ragionevole controllo di Akamai, inclusa l'alterazione o un uso improprio del software.

Aggiornamenti e upgrade non sono coperti dalla garanzia. Aggiornamenti e upgrade sono disponibili unicamente nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto un Documento di transazione interamente pagato a copertura di servizi di manutenzione e/o supporto che conferiscano al Cliente il diritto a tali aggiornamenti e upgrade.

Licenza software di valutazione .

Se il Software ricevuto dal Cliente ai sensi del presente EULA è utilizzato a fini di valutazione e dimostrazione ("Software di valutazione"), la licenza del Software di valutazione è limitata all'uso da parte di dipendenti e subappaltatori del Cliente, esclusivamente per finalità non produttive di valutazione interna ed è ulteriormente limitata a un periodo non superiore a trenta (30) giorni dalla data in cui il Cliente ha acquistato il Software di valutazione. Ai sensi del presente EULA, i diritti del Cliente cesseranno con effetto immediato in coincidenza della circostanza che si verifichi per prima tra (a) la scadenza del periodo di valutazione o (b) il momento dell'acquisto da parte del Cliente di una licenza per una versione non di valutazione, rilasciata commercialmente, del Software, il cui acquisto sia comprovato da un Documento di transazione. Akamai si riserva il diritto di risolvere la licenza del Cliente per il Software di valutazione in qualunque momento a sua esclusiva discrezione. Il Cliente accetta di restituire o distruggere la copia del Software di valutazione e della Documentazione per l'utente in suo possesso nel caso di risoluzione del presente EULA per qualsiasi ragione. Akamai concede in licenza il Software di valutazione "così com'è" e declina qualsivoglia obbligo di garanzia o responsabilità riguardante il Software di valutazione, in modo esplicito o implicito, nei confronti del Cliente.

Disclaimer .

FATTE SALVE LE GARANZIE ESPLICITE RIPORTATE NELLA SEZIONE 7, IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È" E AKAMAI NON FORNISCE ALCUNA ALTRA GARANZIA, ESPLICITA, IMPLICITA O DI LEGGE IN RELAZIONE AL SOFTWARE AKAMAI FORNITO NELL'AMBITO DI QUESTO EULA, IVI INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALUNQUE GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, QUALUNQUE GARANZIA DI NON VIOLAZIONE, TITOLARITÀ O SICUREZZA E QUALUNQUE GARANZIA CHE POSSA DERIVARE DALLA NEGOZIAZIONE, DALLE PRESTAZIONI, DAGLI USI O DAL COMMERCIO. LE GARANZIE ESPLICITE DI AKAMAI NON POTRANNO ESSERE ESTESE, RIDOTTE O INFLUENZATE DA, E NESSUNA OBBLIGAZIONE O RESPONSABILITÀ NE POTRÀ DERIVARE, LA PRESTAZIONE DA PARTE DI AKAMAI DI ALTRO SERVIZIO O CONSULENZA TECNICA CONNESSI AL SOFTWARE. CON IL PRESENTE DOCUMENTO, IL CLIENTE PRENDE ATTO E ACCETTA CHE IN QUALUNQUE GIURISDIZIONE IN CUI TALE CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ FOSSE RITENUTA NON VALIDA, LA DURATA DI QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA NON EFFETTIVAMENTE ESCLUSA SARÀ LIMITATA AL PERIODO DI GARANZIA.

Limitazione di responsabilità .

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, LA RESPONSABILITÀ DI AKAMAI PER QUALUNQUE RIVENDICAZIONE DERIVANTE DA O CONNESSA A QUESTO EULA, SIA PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE, ILLECITO CIVILE O ALTRIMENTI, NON POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO DEI CANONI DI LICENZA PAGATI O PAGABILI DAL CLIENTE AD AKAMAI COME INDICATO DAL DOCUMENTO DI TRANSAZIONE PER IL SOFTWARE SPECIFICO DA CUI DERIVA LA RIVENDICAZIONE DURANTE I SEI MESI PRECEDENTI LA RICHIESTA. IN NESSUN CASO AKAMAI POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALUNQUE PERDITA DI DATI, DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, SOSTITUZIONE DI SERVIZI O ALTRI DANNI ACCESSORI, CONSEQUENZIALI, PUNITIVI O INDIRETTI, PER QUALSIASI CAUSA, SENZA RIFERIMENTO A CRITERI DI RESPONSABILITÀ.

Protezione della proprietà intellettuale .



a) Akamai dovrà difendere, tenere indenne e manlevare il Cliente in relazione a rivendicazioni sollevate o a cause o azioni legali intentate ai danni del Cliente, ma soltanto nella misura in cui queste siano fondate sull'affermazione che il Software fornito, oggetto del presente contratto, violi direttamente un brevetto registrato o un altro diritto di proprietà intellettuale ai sensi delle leggi del Paese in cui il Software è effettivamente fornito al Cliente. Se il Software è ritenuto causa di violazione e l'uso è imposto, Akamai avrà la possibilità di fornire al Cliente, a proprie spese, il diritto di continuare a usare il Software, di sostituirlo con un software che non implichi violazioni o di modificare tale Software in modo da renderlo conforme. Se Akamai non è in grado di fornire una delle soluzioni riportate, Il Cliente può dare cessazione al Documento di transazione per il Software in oggetto senza dover sostenere costi di disdetta al momento della notifica scritta ad Akamai. Akamai non si assume alcuna responsabilità per la violazione di brevetti, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale derivanti da qualunque contenuto o applicazione del Cliente, dall'uso del Software in modo diverso da quanto specificato nella documentazione Akamai pertinente, dall'uso o dalla combinazione del Software con componenti hardware, software, prodotti, applicazioni, dati o altri materiali non specificati/forniti da Akamai, da presunte attività di violazione continuativa del Cliente dopo la segnalazione di tale violazione al Cliente o nella misura in cui tali rivendicazioni siano relative a prodotti o servizi non forniti da Akamai. La presente sezione 11 riporta l'unico ed esclusivo rimedio del Cliente nel caso in cui il Software violi i diritti di proprietà intellettuale di terze parti.



b) Il Cliente dovrà (i) notificare immediatamente per iscritto ad Akamai qualunque rivendicazione o citazione per cui è richiesto un indennizzo e (ii) consentire soltanto ad Akamai di controllare la difesa da rivendicazioni, cause o citazioni. Akamai non parteciperà a negoziazioni che impongano responsabilità o obblighi nei confronti della parte indennizzata senza ottenere il previo consenso scritto della parte indennizzata.

Uso del Software in relazione alla rete Akamai .

Quando si utilizza il Software in connessione con la rete Akamai (come definita nelle sottostanti Policy di utilizzo), il Cliente deve rispettare le Policy di utilizzo di Akamai ("Policy di utilizzo"), che sono integrate in questo EULA per riferimento.

Controllo delle esportazioni; clienti istituzionali U.S.A .

Il Cliente prende atto che il Software è soggetto a controlli sulle esportazioni ai sensi di leggi e regolamenti degli U.S.A. e di qualunque altro Stato. Il Cliente non può esportare, riesportare, distribuire o fornire il Software o il Programma (inclusa qualunque porzione del Software o del Programma o qualunque prodotto da questi direttamente derivante), informazioni riservate o dati tecnici correlati contravvenendo alle leggi sul controllo delle esportazioni di qualunque giurisdizione. Se il Software viene acquistato sulla base dei termini di un contratto del Dipartimento della difesa o di un'istituzione pubblica, il Software è considerato un "elemento commerciale" con il significato che questo termine assume nell'articolo 48 C.F.R. 2.101 (Ottobre 1995) ovvero un insieme di "software commerciale" e "documentazione per software commerciale" con il significato che questi termini assumono nell'articolo 48 C.F.R. 12.212 del Regolamento sugli acquisti federali (e versioni successive) e negli articoli da 48 C.F.R. 227.7202-1 a 227.7202-4 (Giugno 1995) del DoD FAR Supplement (e versioni successive). Tutti gli utenti finali istituzionali degli U.S.A. acquistano il Software esclusivamente con i diritti previsti nel presente EULA.

Libri e registri .

Il Cliente dovrà tenere e conservare libri e registri conformemente ai principi contabili generalmente accettati (GAAP), indicando accuratamente tutte le transazioni e le informazioni riguardanti il presente EULA. Tali libri e registri dovranno essere conservati per almeno cinque (5) anni dalla data di registrazione a pertinente e, con un preavviso ragionevole, devono essere liberamente consultabili in caso di ispezioni da parte di rappresentanti e agenti di Akamai in tempi ragionevoli. Il Cliente accetta che Akamai possa fornire una copia di questo EULA e tutte le informazioni riguardanti questo EULA ai licenzianti dei programmi software di terze parti forniti al Cliente da Akamai per l'uso con il Software.

Legge applicabile; Foro competente .

Questo EULA e qualsiasi rivendicazione riguardante il Software saranno regolati dalle leggi del Commonwealth of Massachusetts, a prescindere dalla scelta della giurisdizione e relative norme o i principi di legge. Le controversie verranno trattate negli opportuni tribunali federali o statali del Commonwealth of Massachusetts. La convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci è specificamente esclusa dall'applicazione di questo EULA.

Declinazione delle responsabilità di fornitori e licenzianti verso Akamai .

Il cliente prende atto che, ai sensi di questo EULA, i propri diritti, nella forma di garanzia o altro, sussistono esclusivamente nei confronti di Akamai. NESSUN FORNITORE O CONCESSORE DI LICENZA DI AKAMAI RILASCIA ALCUNA GARANZIA, SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ O SI IMPEGNA A FORNIRE AL CLIENTE SUPPORTO O INFORMAZIONI RELATIVAMENTE AL SOFTWARE O AI PROGRAMMI DI AKAMAI, IN TUTTO O IN PARTE. Il Cliente esenta pertanto tutti i fornitori e licenzianti di Akamai da rivendicazioni, richieste di danni o perdite derivanti dall'uso del Software o del Programma, indipendentemente dal tipo di azione.

Divisibilità e rinuncia. .

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente EULA sia illegale o non valida secondo la legge applicabile, le restanti disposizioni del presente EULA rimarranno valide e interamente applicabili. Eventuali ritardi o mancate azioni ai sensi dei presenti termini e condizioni non costituiranno una rinuncia da parte di Akamai, a meno che la rinuncia non sia espressamente presentata per iscritto da un responsabile debitamente autorizzato da Akamai.

Modifiche . Il Cliente non può modificare i termini o le condizioni del presente EULA senza previo consenso scritto da parte di un responsabile autorizzato di Akamai. Akamai può modificare i termini che controllano l'uso del Software in qualsiasi momento. Tali aggiornamenti saranno notificati tramite la pubblicazione della data effettiva sul sito Web di Akamai. Il Cliente conferma e accetta di essere vincolato ai presenti termini di utilizzo nel caso in cui continui a utilizzare il Software dopo la data effettiva di tali termini di utilizzo modificati.