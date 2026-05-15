AVISO: LEA Y REVISE CUIDADOSAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL Y DE GARANTÍA LIMITADA DE AURA LCDN (EN LO SUCESIVO "CLUF"). ESTE CONTRATO ESTABLECE LOS TÉRMINOS EN VIRTUD DE LOS CUALES UN USUARIO FINAL ("CLIENTE") PUEDE INSTALAR Y UTILIZAR EL SOFTWARE (COMO SE DEFINE MÁS ADELANTE) SUMINISTRADO POR AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. O CUALQUIERA DE SUS FILIALES ("AKAMAI") Y CUALQUIER SOFTWARE ASOCIADO DE TERCEROS. EL CLIENTE SOLO PODRÁ CONCEDER LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE AKAMAI O DE OTRA FUENTE AUTORIZADA. POR "FUENTE AUTORIZADA" SE ENTIENDE: A) AKAMAI O B) UN DISTRIBUIDOR, INTEGRADOR DE SISTEMAS O UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE AKAMAI, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DEL REVENDEDOR, INTEGRADOR DE SISTEMAS O DISTRIBUIDOR CON AKAMAI PARA DISTRIBUIR O EMITIR SUBLICENCIAS, SEGÚN SEA EL CASO, DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE A LOS USUARIOS FINALES DENTRO DEL TERRITORIO DEL CLIENTE. DE CONFORMIDAD CON SU CONTRATO CON AKAMAI, Y SUJETO A SUS CONDICIONES, CUALQUIER FUENTE AUTORIZADA QUE NO SEA AKAMAI, DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE EL CLIENTE ESTÉ OBLIGADO POR A) ESTE CLUF MEDIANTE LA FORMALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CLUF POR PARTE DEL CLIENTE ANTE AKAMAI O B) UN CONTRATO ENTRE LA FUENTE AUTORIZADA Y EL CLIENTE QUE CONTENGA TÉRMINOS SUSTANCIALMENTE SIMILARES A LOS DE ESTE CLUF, QUE NO SEAN MENOS RESTRICTIVOS O LIMITADOS Y QUE LA FUENTE AUTORIZADA GARANTICE QUE SEA VINCULANTE Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CLIENTE EN LA JURISDICCIÓN APLICABLE.

Aceptación del CLUF . Al ejecutar este CLUF o utilizar el Software (tal como se define en el presente), el Cliente acepta quedar obligado por los términos del mismo. Si no acepta cumplir las condiciones de este CLUF, no debe descargar, instalar ni utilizar el Software.

Definiciones . Tal como se utilizan en este CLUF, los siguientes términos escritos con mayúscula inicial tendrán los significados que se indican a continuación:

a. "Software" se refiere únicamente al siguiente software suministrado por Akamai:

i) el paquete de software Aura LCDN, que consta de los siguientes componentes: HyperCache, Intercept Service, Request Router, Aura Management Center and Basic Monitoring, una instalación por defecto de Aura Analytics Service;

ii) el siguiente software disponible de forma opcional para los clientes de Aura LCDN: (A) Aura Local DNS, (B) Aura Licensed CDN – Encryption, (C) VOD Asset Manager; (D) Aura Advanced Analytics Service; o (E) Licensed Multicast Solution;

iii) configuración y depuración de scripts y archivos;

iv) todos los parches, correcciones de errores, actualizaciones, revisiones, personalizaciones y plugins para el software descritos en las cláusulas 2(a)(i)-(iii) anteriores.



Los componentes de software de las cláusulas 2(a)(i)-(ii) se proporcionan únicamente en formato de código de objeto legible por máquina; los componentes de software de la cláusula 2(a)(iii), pueden proporcionarse en formato legible por humanos. Las descripciones del Software, los métodos de facturación, los requisitos de uso y condiciones similares aplicables al Software se encuentran en https://www.akamai.com/es/legal/services y se incluyen en el presente documento.



b. " Documento de transacción " hace referencia a cualquier formulario de pedido individual u orden de compra de la licencia del Software correspondiente que se formalice tanto por parte de una fuente autorizada como por parte del cliente, o que emita el cliente y la acepte una fuente autorizada por escrito.



c. " Documentación del usuario " es la documentación del usuario para el acceso electrónico al Software proporcionado por Akamai, incluidas todas las actualizaciones y revisiones. El Software y la Documentación del usuario se denominan a veces de manera colectiva en el presente documento como el "Programa".

Concesión de licencia .

Siempre que se cumplan los términos y condiciones de este CLUF, Akamai concederá al cliente y el cliente aceptará una licencia no exclusiva, no transferible y revocable para utilizar el Software y la Documentación del usuario proporcionados por Akamai, por los que el cliente ha firmado un Documento de transacción y ha pagado la licencia requerida y otras tarifas a una Fuente autorizada durante el periodo de validez (tal como se define a continuación). El Software podrá ser utilizado por el cliente exclusivamente para fines internos de la empresa en un dispositivo informático físico o en el entorno de máquina virtual proporcionado o expresamente certificado por Akamai para el que se diseñó el Software, y estará sujeto al número de suscripciones y a otras limitaciones de uso que se hayan establecido o a las que se haga referencia en el Documento de transacción correspondiente de tal Software. El Cliente y Akamai pretenden y acuerdan que el Software se concede bajo licencia, no se vende, y que los términos "comprar", "vender" y los términos similares o derivados de estos se entienden con respecto a la "licencia" y que el término "cliente" o los términos similares o derivados de este se refieren al "titular de la licencia". Salvo en el caso de los componentes definidos en la cláusula 2(a)(iii) de este documento, no se proporcionará ni divulgará al cliente el código legible por humanos (u otro código fuente) del Software. El Cliente acepta que no podrá pignorar, alquilar, arrendar ni compartir los derechos del Cliente en virtud del presente CLUF, y el Cliente no cederá ni transferirá los derechos del Cliente contemplados en el presente documento sin el consentimiento previo por escrito de Akamai. El Cliente acepta que no puede descompilar, desmontar, realizar ingeniería inversa, modificar, adaptar ni traducir el Software (en su totalidad o en parte), ni permitir a terceros que lo hagan, y que no podrá facilitar el Software a terceros, ni crear trabajos derivados del Software sin consentimiento expreso por escrito de Akamai. Akamai se reserva todos los derechos no concedidos expresamente en el presente documento.



El cliente puede realizar una copia del Software y de la Documentación del usuario a efectos de disponer de una copia de seguridad. Esta copia del Software o de la Documentación de usuario deberá incluir los derechos de autor del licenciatario y otros derechos de propiedad. Con excepción de lo autorizado en virtud de este párrafo, el Cliente o cualquier persona que esté bajo su control o autoridad no podrá copiar el Programa, ya sea total o parcialmente.

Derechos de propiedad intelectual y Software de terceros .

Akamai y sus licenciatarios se reservan todos los derechos de autor, secretos comerciales, patentes, marcas registradas y todos los demás derechos de propiedad del Software o relacionados con este. El Cliente reconoce que el Software es información confidencial y propiedad de Akamai y sus licenciatarios y acuerda mantener la confidencialidad en relación a él. Este CLUF no concede al cliente ningún otro beneficio con respecto al Software, sino únicamente un derecho limitado y revocable de uso de acuerdo con los términos de este CLUF. Akamai podrá distribuir programas de software de terceros junto con el Software que no formen parte de este y que el cliente deberá instalar. Estos programas de terceros están sujetos a sus propios términos de licencia. Si el cliente no acepta respetar los términos de la licencia correspondientes a los programas de software de terceros, no debe instalarlos. Podrá encontrar aquí una lista de los programas de terceros asociados que el Software puede requerir o utilizar, y el Cliente se compromete, por el presente documento, a instalar correctamente y a someterse a sus términos y condiciones.

Tarifas.

Los cánones de licencia pagados por el Cliente se abonan como contraprestación por la licencia concedida en virtud de este CLUF. A menos que se acuerde lo contrario por escrito con Akamai, el Cliente deberá conciliar una vez por trimestre sus suscripciones con el uso real, comparando el uso real para dicho trimestre con las suscripciones ya adquiridas. En el caso de que el uso real durante dicho trimestre supere las suscripciones adquiridas ("exceso de uso"), el cliente deberá adquirir el número necesario de suscripciones adicionales para cubrir el exceso de uso en un plazo de treinta (30) días tras la finalización de dicho trimestre. Akamai se reserva el derecho a auditar el cumplimiento de este CLUF por parte del Cliente cada trimestre. En caso de que dicha auditoría revele el incumplimiento de este contrato, el Cliente deberá pagar inmediatamente a Akamai las tasas correspondientes, además de los costes razonables de la auditoría.

Duración .

Este CLUF será efectivo a partir del momento en que el Cliente formalice este CLUF y abone los cánones de licencia del Software a la Fuente autorizada y se mantendrá en vigor hasta que: a) finalice la duración correspondiente (si la hubiere) especificada en el Documento de transacción para dicho Software, si tal Documento de transacción es para una licencia temporal sujeta a cánones anuales; o b) hasta la fecha de terminación (la "Duración"). El cliente podrá rescindir este CLUF del Software en cualquier momento mediante la devolución del Software y de todas las copias o partes de él a Akamai. Akamai podrá rescindir este CLUF en caso de que el Cliente infrinja cualquiera de los términos establecidos. En caso de rescisión del contrato por parte de Akamai, el Cliente deberá devolver el Software y todas las copias o partes del mismo a Akamai. La rescisión del presente CLUF no menoscabará los derechos de Akamai por los daños y perjuicios sufridos o a cualquier otra compensación disponible.

Garantía limitada .

Garantía del Software: Akamai garantiza que, en condiciones normales de uso y servicio, el Software se ajustará materialmente a las especificaciones vigentes publicadas de Akamai tal como existan en el momento de enviar la versión específica más actualizada del Software que se proporciona al Cliente durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de envío (el "periodo de garantía"). Durante el periodo de garantía y como única y exclusiva compensación al Cliente, Akamai corregirá o solucionará los problemas identificados, incluidos los parches, actualizaciones de software correctivas u otros medios que Akamai determine razonables para corregir la particular falta de conformidad del Software con los términos de la garantía, lo que significa que quizás sea necesario que el Cliente obtenga una versión más actual del Software, siempre y cuando haya notificado a Akamai por escrito la naturaleza de la no conformidad. Esta garantía no será aplicable si el Software ha sido a) modificado o alterado por cualquier otra persona no perteneciente a Akamai, b) mal usado o mal aplicado o c) utilizado en combinación con un hardware o software que no sean los programas de software o productos vendidos por Akamai o expresamente certificados por Akamai para los que se diseñó el Software. En ningún caso Akamai garantiza que el uso del Software estará libre de errores o interrupciones. La única obligación de Akamai en virtud de la garantía del software será proporcionar las soluciones descritas anteriormente. Esta garantía no se aplica: a) al Software de evaluación (tal como se define a continuación) o a cualquier otro tipo de software con licencia beta, con fines de evaluación, prueba o demostración o b) a cualquier otro producto o servicio de Akamai.



Akamai no prevé garantía ni acuerdo alguno, ya sea de forma expresa, implícita o legal, con respecto a cualquier mercancía, equipo, hardware, cableado, material, servicio, asistencia técnica, producto o software con licencia suministrado por terceros ajenos a Akamai o sus filiales, y no asume responsabilidad alguna por ello ni por los servicios con respecto a ellos. El software de terceros proporcionado en relación con el Software al que se refiere el presente documento no se considera Software para los fines de este CLUF.



Reclamaciones relativas a la garantía: Akamai no incurrirá en responsabilidad alguna en virtud de esta garantía en caso de que el Cliente no notifique a Akamai los supuestos defectos del producto durante el periodo de garantía aplicable. Akamai no incurrirá en responsabilidad alguna en virtud de la presente garantía, si las comprobaciones de Akamai revelan que el presunto defecto se debe a causas que escapan al control razonable de Akamai, que incluyen la modificación o uso indebido del software.

Las actualizaciones no se incluyen como parte de la garantía. Las actualizaciones solo estarán disponibles en la medida en que el Cliente haya firmado un Documento de transacción que cubra el mantenimiento o los servicios de asistencia técnica que le otorguen derecho a dichas actualizaciones.

Licencia del software de evaluación .

Si el Software que el cliente ha recibido en virtud de este CLUF se utiliza con fines de evaluación y demostración ("Software de evaluación"), la licencia del Software de evaluación estará limitada estrictamente al uso por parte de los empleados y contratistas del Cliente y únicamente con fines internos, no productivos y de evaluación. Además se limitará a un periodo no superior a treinta (30) días a partir de la fecha en que el cliente adquiera el Software de evaluación. Los derechos del Cliente en virtud de este CLUF se extinguirán tan pronto como: a) venza el periodo de evaluación o b) en el momento en que el Cliente adquiera una licencia para una versión comercial del software, que no sea de evaluación, conforme a un Documento de transacción. Akamai se reserva el derecho de rescindir la licencia del Software de evaluación del Cliente en cualquier momento a su entera discreción. El Cliente se compromete a devolver o destruir la copia de su Software de evaluación y la Documentación del usuario en el momento de rescisión del presente CLUF, sea cual fuere el motivo. Akamai concede licencias para el Software de evaluación "tal como está" y rechaza cualquier garantía, obligación o responsabilidad de cualquier tipo para con el cliente con respecto al Software de evaluación, ya sea expresa o implícita.

Exención de responsabilidad .

A EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 7, EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y AKAMAI NIEGA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O LEGAL CON RESPECTO AL SOFTWARE DE AKAMAI PROPORCIONADO DE ACUERDO CON ESTE CLUF, INCLUIDA, PERO NO LIMITADA A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, CUALQUIER GARANTÍA DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS Y TITULARIDAD, Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE SURJA EN EL TRASCURSO DE LAS NEGOCIACIONES, USO O PRÁCTICA COMERCIAL. LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS DE AKAMAI NO SE VERÁN AMPLIADAS, MENOSCABADAS O AFECTADAS POR LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA U OTRO TIPO DE ASESORAMIENTO O SERVICIO EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE POR PARTE DE AKAMAI, QUE NO INCURRIRÁ EN OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA AL RESPECTO. POR EL PRESENTE CONTRATO, EL CLIENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE EN LAS JURISDICCIONES DONDE NO SEA POSIBLE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA A LA QUE NO SE HAYA RENUNCIADO DE FORMA EFECTIVA SE LIMITARÁ AL PERIODO DE GARANTÍA.

Limitación de responsabilidad .

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, LA RESPONSABILIDAD DE AKAMAI CON RESPECTO A TODAS LAS RECLAMACIONES DERIVADAS DE ESTE CLUF O RELACIONADAS CON ESTE, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, O DE OTRO MODO, NO EXCEDERÁ EL IMPORTE DE LOS CÁNONES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DEL CLIENTE A AKAMAI CON ARREGLO AL DOCUMENTO DE TRANSACCIÓN DEL SOFTWARE EN PARTICULAR AL QUE SE REFIERE LA RECLAMACIÓN DURANTE LOS SEIS MESES ANTERIORES A ESTA. EN NINGÚN CASO, AKAMAI SERÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE DATOS, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, LOS LA SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS U OTROS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENTES, PUNITIVOS O INDIRECTOS, SIN IMPORTAR LA CAUSA E INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD.

Indemnización por propiedad intelectual .



a. Akamai deberá defender, indemnizar y eximir al Cliente de responsabilidad por cualquier reclamo, cualquier juicio o procedimiento contra este, pero solo en la medida en que se base en una acusación de que el Software proporcionado según se menciona en este documento infringe directamente una patente concedida o cualquier otro derecho de propiedad intelectual en virtud de las leyes del país en el que se suministra el Software al Cliente. Si se considera que el Software constituye una infracción y se ha disfrutado de su uso, Akamai tendrá la opción y correrá con los gastos de adquirir para el Cliente el derecho a seguir utilizando el Software, reemplazará este con un software que no suponga infracción alguna, o modificará dicho Software para que no constituya infracción. Si Akamai no pudiera proporcionar ninguna de las soluciones anteriores, el cliente podrá rescindir el Documento de transacción para el Software correspondiente sin cargo por cancelación tras notificar por escrito a Akamai. Akamai no será responsable de las infracciones de patentes, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual resultantes de cualquier contenido del Cliente o de las aplicaciones de este, del uso del Software que no sea el especificado en la correspondiente documentación de Akamai, del uso o la combinación del Software con cualquier hardware, software, producto, aplicación, dato u otros materiales no especificados o proporcionados por Akamai, de que el Cliente continúe presuntamente con las actividades ilícitas después de haber recibido notificación de ellas, o en la medida en que las reclamaciones se deriven de productos o servicios no suministrados por Akamai. Este apartado 11 recoge la única compensación a disposición del Cliente en caso de que el Software infrinja los derechos de propiedad intelectual de terceros.



b. El Cliente deberá i) notificar a Akamai inmediatamente por escrito cualquier demanda o procedimiento por el que se reclame indemnización; y ii) permitir que Akamai tenga el control exclusivo de la defensa de cualquier demanda, pleito o procedimiento. Akamai no celebrará ningún acuerdo que imponga obligaciones a la parte indemnizada sin obtener el consentimiento previo por escrito de esta.

Uso de Software en conexión con la red de Akamai .

Cuando se utiliza el Software en conexión con la red de Akamai (tal como se define en la política de uso aceptable, que se especifica a continuación), el Cliente cumplirá con la política de uso aceptable de Akamai ("PUA"), incorporada a este CLUF mediante esta referencia.

Control de exportaciones; clientes del Gobierno de EE. UU.

El Cliente reconoce que el Software está sujeto a controles de exportación en virtud de las leyes y reglamentos de Estados Unidos y de las leyes y reglamentos aplicables de cualquier otro país. El Cliente no exportará, reexportará, distribuirá ni suministrará el Software o el Programa (incluida cualquier parte del Software o Programa o cualquier producto directo de estos), información confidencial ni datos técnicos relacionados que contravengan las leyes de control de las exportaciones de cualquier jurisdicción. Si el Software se adquiere de acuerdo con los términos de un Departamento de Defensa o de un contrato de una agencia civil, el Software constituye un "artículo comercial", tal y como se define en el título 48, sección 2.101, del Código de Reglamentos Federales (CFR, por sus siglas en inglés) de octubre de 1995, que consiste en "software informático comercial" y "documentación de software informático comercial", de acuerdo con el uso de dichos términos en el título 48, sección 12.212, del CFR de los Reglamentos federales de adquisición (FAR, por sus siglas en inglés) y sus sucesores y en el título 48, secciones 227.7202-1 a 227.7202-4 del CFR (junio de 1995) del suplemento del FAR del Departamento de Defensa y sus sucesores. Todos los usuarios finales del Gobierno de Estados Unidos adquieren el Software únicamente con los derechos establecidos en este CLUF.

Libros y registros .

El Cliente podrá mantener los libros y registros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, mostrando con precisión todas las transacciones y la información relativa a este CLUF. Estos libros y registros deberán conservarse como mínimo durante cinco (5) años a partir de la fecha de entrada correspondiente y estarán disponibles para ser inspeccionados por los representantes y agentes de Akamai en momentos razonables y previo aviso. El Cliente acepta que Akamai puede proporcionar una copia de este CLUF y toda la información relativa a este CLUF a los licenciatarios de programas de software de terceros suministrados al cliente por Akamai para su uso junto con el Software.

Legislación aplicable y tribunales competentes .

Este CLUF y todas las reclamaciones relacionadas con el Software se regirán por las leyes de la Commonwealth de Massachusetts, con independencia de y sin aplicar la elección de cualquier normativa o principio legislativo. Las disputas se resolverán en los tribunales federales o estatales sitos en la Commonwealth de Massachusetts. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías queda expresamente excluida de la aplicación de este CLUF.

Los proveedores y licenciatarios no serán responsables frente a Akamai .

El Cliente reconoce que sus derechos en virtud de este CLUF, en la naturaleza de la garantía, o de cualquier otro tipo, son exclusivos en relación a Akamai. NINGÚN PROVEEDOR O LICENCIATARIO DE AKAMAI ASUME GARANTÍA NI RESPONSABILIDAD ALGUNA, NI SE COMPROMETE A PROPORCIONAR AL CLIENTE ASISTENCIA NI INFORMACIÓN RELATIVA AL SOFTWARE O A LOS PROGRAMAS DE AKAMAI O A CUALQUIER PARTE DE ESTOS. Por medio del presente contrato, el Cliente exime a todos los proveedores y licenciatarios de Akamai de cualquier responsabilidad con respecto a la reclamación, pérdida o daño derivados del uso del Software o Programa, independientemente del tipo de acción.

Divisibilidad y renuncia .

Si alguna disposición de este CLUF es ilegal o inaplicable en virtud de la ley vigente, el resto de las disposiciones del presente CLUF seguirán siendo válidas y plenamente aplicables. Ningún retraso o falta de aplicación de medidas en virtud de estos términos y condiciones constituirá una renuncia de Akamai a menos que un directivo autorizado de Akamai presente la renuncia expresamente por escrito.

Modificación . El Cliente no podrá modificar los términos y condiciones del presente CLUF sin el consentimiento previo por escrito de un directivo autorizado de Akamai. Akamai podrá modificar las condiciones de uso del Software en cualquier momento. Los avisos de dichas actualizaciones se proporcionarán mediante la publicación de la fecha de entrada en vigor en la página web de Akamai. El Cliente consiente y acepta regirse por las Condiciones de uso actuales si continúa utilizando el Software tras la fecha de entrada en vigor de dichas Condiciones de uso modificadas.