注意：请仔细阅读并审查这一 AURA LCDN 最终用户许可及有限担保协议（以下简称“本 EULA”）。根据本 EULA 指定的条款，最终用户（以下简称“客户”）可以安装并使用由 AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.或其任何附属机构（以下简称“AKAMAI”）提供的软件（如下定义）以及任何关联的第三方软件。客户只能从 AKAMAI 或其他经认可的来源获得许可。“认可来源”是指 (A) AKAMAI 或 (B) 经过 AKAMAI 授权并与 AKAMAI 签订了转销商、系统集成商或分销商协议，以在客户范围内将适用软件（视情况而定）分销和/或转授权给最终用户的转销商、系统集成商或分销商。根据与 AKAMAI 签订的适用协议，任何非 AKAMAI 公司的认可来源均应确保客户受到以下约束：(A) 通过客户向 AKAMAI 履行并交付本 EULA 而受本 EULA 的约束；或者 (B) 所含条款类似或限制不低于本 EULA 的认可来源与客户之间签订的协议，并且认可来源应确保在适合的司法管辖范围内对客户形成约束和义务。

同意最终用户许可协议（EULA） 。 通过签署本 EULA 或使用本软件（定义见本文），客户同意受本协议约束。如果客户不同意本 EULA 的规定，则不能下载、安装或使用本软件。

定义 。 在本 EULA 中使用时，以下条款应包含以下含义：

a) “本软件”仅指由 Akamai 提供的以下软件：

i) 包含以下部分在内的 Aura LCDN 软件套件：HyperCache、Intercept Service、Request Router、Aura Management Center 和 Basic Monitoring、Aura Analytics Service 默认安装；

(ii) 为 Aura LCDN 客户有选择性提供的以下软件：(A) Aura Local DNS、(B) Aura Licensed CDN – 加密；(C) VOD Asset Manager；(D) Aura Advanced Analytics Service 和/或 (E) Licensed Multicast Solution;

iii) 配置和调试脚本及文件；

iv) 以上第 2(a)(i)-(iii) 条中所述软件的所有补丁、纠错、更新、修订和自定义。



第 2(a)(i)-(ii) 条中的软件组件仅以机器可读对象代码形式提供；第 2(a)(iii) 条中的软件组件可能以人类可读形式提供。适用于本软件的软件描述、计费方法、使用要求和类似条款位于 www.akamai.cn/service 上，并在此处采用。



b)“ 交易文档 ”是指由适用软件许可的任何单独订购表或采购订单，该软件许可由认可来源和客户执行，或由客户发行并由认可来源以书面形式接受。



c)“ 用户文档 ”是指由 Akamai 提供的软件电子用户手册，包括所有更新和修订。本软件和用户文档有时合称为“本程序”。

授予许可 。

在符合本 EULA 条款与条件且客户已签署交易文档并已向认可资源支付必要许可费和其他费用的情况下，Akamai 授予客户且客户接受非排他性、不可转让、可撤销许可，以在期限之内（如下定义）使用 Akamai 提供的本软件及用户文档。本软件只能由客户在作为本软件设计目标、由 Akamai 提供或明确认可的物理计算设备或虚拟机环境中用于自身内部业务，并且不得超过参照此类软件的适用“交易文档”而设定的权限数量或其他使用限制。客户及 Akamai 一致认可本软件是许可而不是销售，“购买”、“出售”或类似及派生词语将一致理解为表示“许可”，“客户”一词或类似及派生词语应一致理解为“被许可方”。除此处第 (2)(a)(iii) 中定义的组件之外，本软件的人类可读部分（或其他源代码）将不会提供或透露给客户。客户同意不会抵押、出租、出借或共享其在本 EULA 下的客户权利，并且在未得到 Akamai 事先书面同意的情况下，不会指派或转让客户权利。客户同意不会反编译、反汇编、反向工程、修改、调整或以其他方式转化本软件（无论整体还是部分），也不会允许第三方进行此类操作；未经过 Akamai 明确书面同意，不应将本软件提供给其他任何第三方使用或创建本软件的派生作品。Akamai 保留此处未明确授予的所有权利。



客户可以复制一份本软件及用户文档以作备份。本软件或用户文档的任何此类副本均应包括许可方的版权和其他产权声明。除本段所授权之外，客户或客户授权或监控的任何人均不得复制本程序或任何部分。

所有权及第三方软件 。

Akamai 及其许可方保留所有版权、商业秘密权、专利权、商标权和任何其他包含或与本软件相关的所有权。客户确认本软件是归 Akamai 及其许可方所有的所有权和机密信息，并且将保护其机密。本 EULA 并未将本软件的任何利益让与客户，而只是根据本 EULA 条款授予可撤消的有限使用权。Akamai 可能会随本软件一起分发不属于本软件一部分且客户必须安装的第三方软件。这些第三方程序规定有各自的许可条款。如果客户不同意遵循此类第三方软件程序的相应许可条款，则不得安装。“软件可能需要或使用的相关第三方软件程序列表可以在此处找到，客户在此同意妥善安装并遵守其条款与条件。

费用 。

客户支付的许可费是依据本 EULA 所授予许可的费用。除非 Akamai 书面同意，否则应在每个月历季度使其权限数量与实际使用数量保持一致，方法是将每个季度的实际使用数量与已购买的权限数量进行比较。如果相应季度的实际使用数量超过购买的权限数量（此类超额称为“超量使用”），则客户应在该日历季度结束之后三十 (30) 天内针对超量使用购买必要的附加权限数量。Akamai 有权每季度审查客户是否遵循以上规定。一旦此类审查发现未遵循本 EULA 的情况，客户应及时向 Akamai 支付相应费用，另加执行审查的合理成本。

期限 。

本 EULA 从客户履行本 EULA 并向认可来源支付本软件费用起生效，其延续期限以下列较早者为准：(a) 此类软件的交易文档用于按年费获得许可期限时，该交易文档上指定的相应期限长度（如有）结束时，或者 (b) 终止之日（“期限”）。客户可以随时终止本 EULA，并将本软件以及所有副本或部分退还给 Akamai。如客户违反此处任何条款，Akamai 可以终止本 EULA。如 Akamai 终止，客户应将本软件以及所有副本或部分退还给 Akamai。本 EULA 的终止不得不利于 Akamai 关于损害或其他任何适用补偿的权利。

有限保证 。

软件保证：Akamai 保证在正常使用及服务情况下，本软件在实质上符合 Akamai 当前发布的规格，并且发布的此类规格在本软件的特定最新版本发送给客户的九十 (90) 天（“保证期”）内一直有效。在保证期间内，作为客户唯一的排他性补偿，Akamai 将提供已发现问题的纠正或解决方案，包括补丁、纠正性软件版本或由 Akamai 确定的其他合理方法，以纠正特定软件不符合保证的情况；这些方法可能包括要求用户升级到此类软件的更新版本，但前提是客户必须以书面形式将不合规情况的性质通知给 Akamai。如果本软件 (a) 已被 Akamai 之外的其他任何人修改或改动、(b) 被滥用或误用，或者 (c) 配合使用的硬件或软件不是由 Akamai 出售或 Akamai 明确认可且作为本软件设计目标的软件程序或产品，则本保证不适用。任何情况下，Akamai 都不保证软件的使用没有错误或不会中断。Akamai 对软件保证的唯一责任应仅限于提供以上所述的补偿。本保证不适用于 (a) 评估软件（如下定义）或许可进行试用、评估、测试或演示的其他任何软件，或 (b) 其他任何 Akamai 产品或服务。



对于非 Akamai 或其附属机构的各方所提供的任何商品、设备、硬件、布线、材料、服务、支持、产品或许可软件，Akamai 不提供任何明示、暗示、法定的保证、担保或其他协议，也不对其承担任何责任或提供任何服务。与本软件关联提供的第三方软件不属于本 EULA 规定范围内的软件。



保证索赔：如果客户不能在相应的保证期内向 Akamai 提供所宣称缺陷的通知，则 Akamai 不承担任何责任。如果 Akamai 测试发现所宣称的缺陷产生原因不在 Akamai 的合理控制范围之内，包括对软件的改动或滥用，则 Akamai 不承担任何责任。

更新和升级不在担保范围内。更新和升级的适用范围仅包括客户签订的全额付款“交易文档”，其涵盖维护和/或支持服务，且客户有权获得此类更新和升级。

评估软件许可 。

如果客户依据本 EULA 收到的软件用于评估和演示（“评估软件”），则评估软件的许可严格限于客户方员工和承包商用于客户的内部非生产性评估，并且使用的期限限制为不得超过从客户获得评估软件之日起的三十 (30) 天。出现以下情况时，客户依据本 EULA 获得的权利将立即终止（以较早者为准）：(a) 评估期限到期，或者 (b) 客户按照“交易文档”购买商业性非评估软件版本许可的时间。Akamai 有权随时单方面决定终止客户的评估软件许可。本 EULA 由于任何原因而终止之后，客户同意退还或销毁其评估软件和用户文档的副本。Akamai 按“原样”授予评估软件的许可，并且不对客户承担与评估软件相关的任何形式的明示或暗示保证或义务。

免责声明 。

除第 7 节中所述的明确保证之外，本软件按“原样”提供，并且 AKAMAI 不承担依据本 EULA 提供的 AKAMAI 软件的其他任何明示、暗示或法定的保证，包括但不仅限于对适销性或特定用途适用性的暗示保证、对非侵权性、权利或安全性的任何保证，以及由于交易过程、履约过程、使用或交易做法而造成的任何保证。AKAMAI 提供与本软件关联的技术或其他建议或服务时，其明示保证不得被放大、缩小或受影响，并且不应导致任何义务或责任。客户确认并同意在此类免责声明不能实施的任何司法管辖区域，任何未被有效拒绝的暗示担保的期限仅限于保证期。

责任限制 。

在法律许可的完整范围内，AKAMAI 对由于本 EULA 而引起或与其相关的所有责任（无论是合同约定、侵权行为还是其他）均不应超过客户依据相应交易文档，在索赔之前六个月内为导致索赔的特定软件而支付或应付给 AKAMAI 的许可费金额。任何情况下，对任何数据损失、利润损失、业务中断、补充服务或所导致的其他特殊性、附带性、结果性、惩罚性或间接性损失，无论何种归责理论，AKAMAI 均不承担任何责任。

知识产权赔偿 。



a) Akamai 应保护、补偿客户并避免其由于任何针对客户提出的索赔或受到的诉讼而受到损害，但其范围仅限于根据本软件在实际提供给客户所在国家/地区依据法律直接侵害已发专利或其他知识产权而针对本软件提出的主张。如果本软件出现侵权且被禁止使用，Akamai 应能选择自行付费让客户有权继续使用本软件，或者替换为不侵权的软件，或者修改此类软件以使其不再侵权。如果 Akamai 无法提供上述补偿之一，客户可以在书面通知 Akamai 之后终止相应软件的“交易文档”，并且无需支付终止费用。对由于任何客户内容或应用程序、与相关 Akamai 文档指定不符的软件用法、与本软件配合使用的非 Akamai 指定或提供的任何硬件、软件、产品、应用程序、数据或其他材料、客户被指在得到通知后继续实施侵权行为或由于非 Akamai 提供的产品或服务而导致的索赔，Akamai 对于任何侵犯专利、版权或其他知识产权的行为均不负任何责任。本处第 11 节声明，如果本软件侵犯任意第三方的知识产权，将由客户单独作出排他性补偿。



b) 客户应 (i) 立即以书面形式通知 Akamai 有关要求的赔偿所对应的任何索赔或诉讼，并且 (ii) 允许 Akamai 独立控制任何索赔或诉讼的辩护。如未获得受赔偿方事先书面同意，Akamai 不应达成任何对受赔偿方形成责任或义务约束的和解。

与 Akamai 网络相关的软件使用 。

当客户将本软件与 Akamai 网络（定义见《可接受使用政策》（如下所定义））结合使用时，应遵守 Akamai 可接受使用政策 (“AUP”)；该政策通过引用并入本最终用户许可协议（EULA）。

出口管制；美国政府客户 。

客户确认依据美国法律法规及其他任何相应国家/地区的法律和法规，本软件受到出口控制的约束。如有违反任何司法管辖机构出口控制法律的情况，客户将不会出口、再出口、分发或提供本软件或程序（包括本软件或程序的任何部分或任何直接产品）、机密信息或相关技术数据。如果本软件依据美国国防部或民间机构合同的条款获取，按照 48 C.F.R. 2.101（1995 年 10 月）定义的条款规定，本软件属于“商业物品”，包括“商业计算机软件”和“商业计算机软件文档”，并且此类条款在“联邦采购条例”第 48 C.F.R. 12.212 条及后续条例以及美国国防部 FAR 补充条例第 48 C.F.R. 227.7202-1 至 227.7202-4（1995 年 6 月）及后续条例中使用。所有美国政府最终用户获得本软件时，其权利仅限于本 EULA 中的规定。

账簿与记录 。

客户将按照普遍接受的会计准则保留帐簿和记录，并且准确反映出本 EULA 相关的所有交易和信息。此类帐簿和记录应从其录入之日起保留至少五 (5) 年，并在给出合理通知的情况下在合理的时间开放给 Akamai 的代表和代理进行检查。针对由 Akamai 提供给客户与本软件配合使用的第三方软件程序，客户同意 Akamai 可将本 EULA 及与本 EULA 相关的所有信息的副本提供给该程序的许可方。

适用法律；管辖地 。

本 EULA 及与本软件相关的所有索赔均受马萨诸塞联邦法律管辖，而不考虑法律规则或原则的选择应用。争议将在马萨诸塞联邦的相应联邦或州法庭进行听证。本 EULA 中特别声明排除《国际货物买卖》中的《联合国合同公约》。

Akamai 不承担供应商和许可方的责任 。

客户确认针对担保或其他方面，其依据本 EULA 获得的权利仅对 Akamai 有效。任何 AKAMAI 供应商或许可方均不作出任何保证、承担任何责任或向客户提供任何关于 AKAMAI 软件或程序或其任何部分的支持或信息。客户同意针对使用本软件或程序而引起的任何形式的索赔、损害或损失，免除所有 Akamai 供应商和许可方的责任。

条款独立性与权利放弃 。

如果本 EULA 中的任何条款在适用法律下非法或不可强制执行，本 EULA 中的其余条款均继续有效且完全可强制执行。在未经 Akamai 正式授权行政人员以书面形式明确免除的情况下，在这些条款和条件下的任何延迟或未能行使的行为并不构成 Akamai 的弃权。

修改 。未经 Akamai 授权行政人员事先书面同意，客户不得修改本 EULA 的条款或条件。Akamai 可随时修改监管本软件使用的条款。我们会在 Akamai 网站上公布生效日期以通知此类更新。如果客户在此类修改后的使用条款生效日期后继续使用本软件，则表示其同意遵守当前使用条款。