2026 Gartner® Peer Insights™ 네트워크 보안 마이크로세그멘테이션 보고서에서 Akamai가 Customers’ Choice로 선정됐습니다. Akamai는 2025년 11월 기준으로 종합 평점 5점 만점에 4.8점, 추천 비율 99퍼센트를 기록했습니다. 이는 검증된 리뷰 109건을 기반으로 한 결과로, 해당 부문에서 다른 어떤 벤더보다 많은 리뷰 수입니다.
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GARTNER®는 등록 상표 및 서비스 마크이고, PEER INSIGHTS™는 Gartner, Inc. 및/또는 미국 내외에 있는 Gartner 계열사의 등록 상표이며, 이 문서에서는 허가를 받고 사용되었습니다. All rights reserved. GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE 배지는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표 및 서비스 마크이며, 이 문서에서는 허가를 받고 사용되었습니다. All rights reserved. Gartner Peer Insights는 개별 최종 사용자의 경험에 따른 주관적인 견해를 담고 있으며 사실의 진술로서 해석되어서는 안 되고 Gartner나 그 계열사의 견해를 대표하지 않습니다. Gartner는 이 콘텐츠에 설명된 어떠한 벤더사, 제품, 서비스도 지지하지 않으며, 상품성이나 특정 목적에 대한 적합성에 대한 보증을 포함해 본 콘텐츠의 정확성이나 완전성에 대해 명시적이거나 묵시적인 어떠한 보증도 하지 않습니다.
Gartner, Voice of the Customer for Network Security Microsegmentation, Peer Contributors, 2026년 1월 22일.