2026 年の Gartner® Peer Insights™ のネットワーク・セキュリティ・マイクロセグメンテーションに関するレポートでは、Akamai がユーザーによる総合評価で 5 点満点中 4.8 点を獲得し、推奨度 99% を達成し、Customers’ Choice に選出されました（2025 年 11 月現在）。これは、他のベンダーよりも多い 109 件の検証済みレビューに基づいた結果です。
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- Akamai が獲得した 109 件のお客様レビューの要点（これは同部門内の他のベンダーよりも多い件数です）。
- Akamai が高く評価された理由。
- Akamai が 5 点中 4.8 点の評価を獲得した理由。
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Gartner, Voice of the Customer for Network Security Microsegmentation, Peer Contributors, 2026 年 1 月 22 日。