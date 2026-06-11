En el informe Gartner® Peer Insights™ sobre microsegmentación de seguridad de red de 2026, los clientes reconocieron a Akamai como Customer' Choice y le otorgaron una calificación general de 4,8 sobre 5 y una puntuación de recomendación del 99 % a noviembre de 2025. Esto se basa en 109 reseñas verificadas, más que cualquier otro proveedor.
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Gartner, Voice of the Customer for Network Security Microsegmentation, Peer Contributors, 22 de enero de 2026.