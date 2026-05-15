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Gartner® Peer Insights reconhece a microssegmentação da Akamai como Escolha dos clientes (Customers’ Choice)

No relatório Gartner® Peer Insights™ de 2026 sobre microssegmentação para segurança de rede, os clientes reconheceram a Akamai como Customers' Choice, com uma classificação geral de 4,8/5 e um índice de recomendação de 99% em novembro de 2025. Esses dados se baseiam em 109 avaliações verificadas — mais do que qualquer outro fornecedor.

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  • Obtenha informações com base em 109 avaliações de clientes da Akamai — mais do que qualquer outro fornecedor nessa categoria.
  • Entenda por que a Akamai foi reconhecida. 
  • Descubra por que a Akamai recebeu uma classificação de 4,8 de 5.

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GARTNER® é uma marca registrada e marca de serviço, e PEER INSIGHTS é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. O emblema GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas, e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados. O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste em opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato nem representa as opiniões do Gartner ou de suas afiliadas. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nesse conteúdo nem oferece qualquer garantia, expressa ou implícita, com relação a esse conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Gartner, Voice of the Customer for  Network Security Microsegmentation, Peer Contributors,  22 de janeiro de 2026.