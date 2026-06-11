Im Gartner® Peer Insights™ 2026 zur Mikrosegmentierung der Netzwerksicherheit haben Kunden Akamai als Customers’ Choice anerkannt. Mit einer Gesamtbewertung von 4,8 von 5 und einer Empfehlungsbewertung von 99 %(Stand: November 2025). Das basiert auf 109 verifizierten Bewertungen – mehr als jeder andere Anbieter.
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GARTNER® ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und PEER INSIGHTS™ ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. bzw. seinen Vertragspartnern in den USA und weltweit und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Die Auszeichnung GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. bzw. seinen Vertragspartnern in den USA und weltweit und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen basieren, und dürfen nicht als Tatsachen ausgelegt werden. Sie repräsentieren auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Vertragspartnern. Gartner befürwortet weder die in diesem Inhalt dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen noch übernimmt Gartner eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Inhalts, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Gartner, Voice of the Customer for Network Security Microsegmentation, Peer-Beiträge, 22. Januar 2026.