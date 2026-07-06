AI 추론이란 학습된 모델이 실시간 데이터를 처리해 아웃풋을 도출하는 과정을 말합니다. 기업이 기본적인 코파일럿을 사용하는 단계에서 AI 네이티브 시스템을 배포하는 단계로 성숙해질수록, 추론 작업에는 훨씬 더 낮은 지연 시간과 높은 신뢰성이 요구됩니다.