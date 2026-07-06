AI推論とは、学習済みモデルがリアルタイムデータを処理するときに出力を生成することです。企業が基本的なCopilotの使用からAIネイティブシステムの展開まで成熟するにつれ、推論にはきわめて少ないレイテンシーとより高い信頼性が求められるようになります。