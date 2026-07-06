L'inférence IA consiste, pour un modèle entraîné, à traiter des données en temps réel afin de générer un résultat. À mesure que les entreprises évoluent, passant de l'utilisation de copilotes basiques au déploiement de systèmes natifs IA, l'inférence nécessite une latence bien moindre et une fiabilité accrue.