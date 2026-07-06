Bei der KI-Inferenz verarbeitet ein trainiertes Modell Echtzeitdaten, um eine Ausgabe zu erzeugen. Da Unternehmen von grundlegenden Copiloten zu KI-nativen Systemen übergehen, erfordert die Inferenz eine viel geringere Latenz und höhere Zuverlässigkeit.
Wichtige Erkenntnisse
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Diese Infografik basiert auf Daten aus dem Bericht „Der Zustand von KI-Inferenz“ von Akamai, für den über 200 KI-Ingenieure und -Architekten befragt wurden.
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Um auf eine KI-native Infrastruktur umzusteigen, müssen 61 % der Teams Reaktionszeiten von unter 100 Millisekunden erreichen.
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Teams setzen zunehmend auf verteilte Cloudinferenz, um Workloads näher an die Nutzer und Daten heranzubringen.
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Die Workloads gehen über die Automatisierung von Mitarbeiterprozessen hinaus, um das Vertrauen der Kunden zu stärken und sie vor Betrug zu schützen.
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die zentralisierte Inferenz leitet alle Nutzeranfragen an ein einzelnes entferntes Rechenzentrum weiter, was zu Verzögerungen führt. Verteilte Cloudinferenz stellt KI-Modelle auf kleineren Servern bereit, die näher an Nutzern und Daten liegen.
Es sind automatisierte Netzwerkverwaltungstechniken. Die Sicherheitsüberprüfung analysiert den eingehenden KI-Traffic, während die automatische Steuerung die Nutzeranfragen an den effizientesten Cloudserver weiterleitet, um eine bestmögliche Reaktionsgeschwindigkeit der KI zu gewährleisten.