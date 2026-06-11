AI 기반 자동화는 브랜드 사칭을 산업화해 기존의 수동 모니터링을 무력화하고 있습니다. 이제 공격자들이 몇 분 안에 그럴싸한 피싱 사이트와 위조 도메인을 출시할 수 있으므로, 기업은 사기로 인한 막대한 손실과 고객 신뢰의 하락을 방지하기 위해 인텔리전스 기반 솔루션으로 전환해야 합니다.

가시성은 효과적인 브랜드 보호를 위한 필수 요소입니다. 수많은 불법 복제 디지털 경험은 기존 보안 툴의 탐지 범위를 완전히 벗어났습니다. 도메인, 소셜 미디어, 다크 웹에 대한 지속적인 검색 기능을 구축하면 팀이 실시간으로 이러한 가시성 격차를 확인하고 해소할 수 있습니다.

기존의 사후 대응형 워크플로는 오늘날의 공격자의 속도에 맞춰 대응하지 못합니다. 호스팅 및 ID가 끊임없이 변화하는 환경에서는 수동 차단 프로세스가 너무 느리기 때문에, 적절한 속도로 브랜드 기반 공격을 차단하려면 자동화된 조사 및 적용이 필요합니다.

효과적인 보안을 위해서는 리스크가 낮은 노이즈보다 영향력이 큰 위협에 우선 대응해야 합니다. 모든 유사 도메인이 동일한 수준의 위험을 내포하는 것은 아닙니다. AI 기반 분석을 활용하면 고객에 해를 끼칠 가능성을 바탕으로 위협의 순위를 매길 수 있으므로, 보안팀은 제한된 리소스를 가장 중요한 리스크에 집중시킬 수 있습니다.