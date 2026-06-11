AI가 해당 프로세스를 산업화함으로써 공격자는 위조 웹사이트 및 사기 캠페인을 위한 진짜 같은 브랜드, 언어 및 고객 흐름을 단 몇 분 만에 만들 수 있습니다.
핵심 내용:
AI 기반 자동화는 브랜드 사칭을 산업화해 기존의 수동 모니터링을 무력화하고 있습니다. 이제 공격자들이 몇 분 안에 그럴싸한 피싱 사이트와 위조 도메인을 출시할 수 있으므로, 기업은 사기로 인한 막대한 손실과 고객 신뢰의 하락을 방지하기 위해 인텔리전스 기반 솔루션으로 전환해야 합니다.
가시성은 효과적인 브랜드 보호를 위한 필수 요소입니다. 수많은 불법 복제 디지털 경험은 기존 보안 툴의 탐지 범위를 완전히 벗어났습니다. 도메인, 소셜 미디어, 다크 웹에 대한 지속적인 검색 기능을 구축하면 팀이 실시간으로 이러한 가시성 격차를 확인하고 해소할 수 있습니다.
기존의 사후 대응형 워크플로는 오늘날의 공격자의 속도에 맞춰 대응하지 못합니다. 호스팅 및 ID가 끊임없이 변화하는 환경에서는 수동 차단 프로세스가 너무 느리기 때문에, 적절한 속도로 브랜드 기반 공격을 차단하려면 자동화된 조사 및 적용이 필요합니다.
효과적인 보안을 위해서는 리스크가 낮은 노이즈보다 영향력이 큰 위협에 우선 대응해야 합니다. 모든 유사 도메인이 동일한 수준의 위험을 내포하는 것은 아닙니다. AI 기반 분석을 활용하면 고객에 해를 끼칠 가능성을 바탕으로 위협의 순위를 매길 수 있으므로, 보안팀은 제한된 리소스를 가장 중요한 리스크에 집중시킬 수 있습니다.
고립된 브랜드 보호 기능은 경영진의 책임성과 전체적인 방어 수준을 저해합니다. 법무팀, 마케팅팀, 보안팀 간의 파편화된 작업은 일관된 대응을 방해하지만, 브랜드 위협 인텔리전스를 통합 보안 체계에 통합하면 리더들은 투자를 정당화하고 상당한 주의 의무를 입증하는 데 필요한 명확하고 강력한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
브랜드 사칭에 대처하지 못한 것에 따른 주된 결과로는 사기 손실 증가, 고객 손실 증가, 심각한 브랜드 신뢰도 하락이 있습니다.
이 플랫폼은 유사 도메인, 웹사이트, 소셜 미디어, 모바일 앱 스토어, 검색 엔진, 이메일 및 다크 웹 소스에 대한 광범위한 다채널 가시성을 제공합니다.
자동화 및 AI 기반 탐지를 사용해 수천 개의 유사 변종을 동시에 처리하고 일상적인 조사와 차단을 자동화해 인간 분석가가 복잡한 사례에 집중할 수 있도록 합니다.
시그널 대시보드는 AI 기반 인사이트 및 위협 데이터를 제공해 기업이 피싱 차단의 효과를 추적하고 공격의 지리적 분포를 모니터링할 수 있도록 지원합니다.
이 솔루션은 실제 브랜드 남용 패턴에 대해 학습한 AI 모델을 활용해 신호를 분석해 오탐률을 최소화하고 리스크가 낮은 노이즈와 큰 영향을 미치는 위협을 구분할 수 있습니다.
브랜드 위협 인텔리전스를 Akamai의 광범위한 DNS 체계 및 보안 기능과 통합해 외부 리스크에 대한 통합된 뷰를 제공하고 강력한 거버넌스를 지원합니다.
기업이 Akamai 팀에 직접 브랜드 평가를 요청할 수도 있고, 회사 웹사이트를 방문해 데모를 요청할 수도 있습니다.