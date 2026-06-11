KI-basierte Automatisierung hat Markenimitationen industrialisiert und die herkömmliche manuelle Überwachung kann nicht Schritt halten. Da Angreifer nun innerhalb weniger Minuten überzeugende Phishing-Websites und gefälschte Domains erstellen können, müssen Unternehmen auf eine intelligente Lösung umstellen, um massive finanzielle Verluste und die Erosion des Kundenvertrauens durch Betrug zu verhindern.

Transparenz ist die Voraussetzung für effektiven Markenschutz. Viele gefälschte digitale Ressourcen liegen ganz außerhalb der Reichweite herkömmlicher Sicherheitstools. Die Implementierung einer kontinuierlichen Erkennung über Domains, soziale Medien und das Dark Web hinweg sorgt dafür, dass Teams diese Transparenzlücken in Echtzeit erkennen und beseitigen können.

Veraltete reaktive Workflows können nicht mit der Geschwindigkeit moderner Angreifer Schritt halten. Die manuelle Abwehr von Prozessen ist für Umgebungen, in denen Hosting und Identitäten ständig wechseln, zu langsam. Daher ist eine automatisierte Untersuchung und Durchsetzung erforderlich, um markenbasierte Angriffe mit derselben Geschwindigkeit zu stoppen, mit der sie entstehen.

Effektive Sicherheit erfordert die Priorisierung von Bedrohungen mit erheblichen Auswirkungen gegenüber risikoarmen Störungen. Nicht jede Domain, die ihre Marke imitiert, stellt dieselbe Gefahr dar. Durch KI-basierte Analysen, die Bedrohungen basierend auf der Wahrscheinlichkeit von Kundenschäden bewerten, können Sicherheitsteams ihre begrenzten Ressourcen auf die wichtigsten Risiken konzentrieren.