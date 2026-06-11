KI hat den Prozess weiterentwickelt und ermöglicht es Angreifern, innerhalb weniger Minuten realistisches Branding, passende Sprache und überzeugende Kundenabläufe für gefälschte Websites und Betrugskampagnen zu erstellen.
Wichtige Erkenntnisse:
KI-basierte Automatisierung hat Markenimitationen industrialisiert und die herkömmliche manuelle Überwachung kann nicht Schritt halten. Da Angreifer nun innerhalb weniger Minuten überzeugende Phishing-Websites und gefälschte Domains erstellen können, müssen Unternehmen auf eine intelligente Lösung umstellen, um massive finanzielle Verluste und die Erosion des Kundenvertrauens durch Betrug zu verhindern.
Transparenz ist die Voraussetzung für effektiven Markenschutz. Viele gefälschte digitale Ressourcen liegen ganz außerhalb der Reichweite herkömmlicher Sicherheitstools. Die Implementierung einer kontinuierlichen Erkennung über Domains, soziale Medien und das Dark Web hinweg sorgt dafür, dass Teams diese Transparenzlücken in Echtzeit erkennen und beseitigen können.
Veraltete reaktive Workflows können nicht mit der Geschwindigkeit moderner Angreifer Schritt halten. Die manuelle Abwehr von Prozessen ist für Umgebungen, in denen Hosting und Identitäten ständig wechseln, zu langsam. Daher ist eine automatisierte Untersuchung und Durchsetzung erforderlich, um markenbasierte Angriffe mit derselben Geschwindigkeit zu stoppen, mit der sie entstehen.
Effektive Sicherheit erfordert die Priorisierung von Bedrohungen mit erheblichen Auswirkungen gegenüber risikoarmen Störungen. Nicht jede Domain, die ihre Marke imitiert, stellt dieselbe Gefahr dar. Durch KI-basierte Analysen, die Bedrohungen basierend auf der Wahrscheinlichkeit von Kundenschäden bewerten, können Sicherheitsteams ihre begrenzten Ressourcen auf die wichtigsten Risiken konzentrieren.
Isolierter Markenschutz schränkt die Verantwortlichkeit und die allgemeine Verteidigung ein. Die fragmentierten Bemühungen zwischen Rechts-, Marketing- und Sicherheitsteams behindern eine konsistente Reaktion. Dahingegen bietet die Integration von Bedrohungsinformationen in eine einheitliche Sicherheitsstrategie klare, messbare Erkenntnisse, die Führungskräfte benötigen, um Investitionen zu rechtfertigen und Due Diligence zu demonstrieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Zunehmende finanzielle Verluste, erhöhte Kundenabwanderung und der erhebliche Verlust des Markenvertrauens sind die Konsequenz, wenn Markenimitation nicht angegangen werden.
Die Plattform bietet eine breite Multichannel-Transparenz über ähnliche Domains, Websites, soziale Medien, mobile App-Stores, Suchmaschinen, E-Mail- und Dark-Web-Quellen hinweg.
Mithilfe von Automatisierung und KI-gestützter Erkennung können Tausende von Varianten gleichzeitig bearbeitet werden, wodurch Routineuntersuchungen und Takedowns automatisiert werden, sodass sich menschliche Analysten auf komplexere Fälle konzentrieren können.
Das Signal-Dashboard bietet KI-gestützte Einblicke und Bedrohungsdaten, mit denen Unternehmen die Effektivität von Phishing-Takedowns verfolgen und die geografische Verteilung von Angriffen überwachen können.
Die Lösung nutzt KI-Modelle, die mit echten Markenmissbrauchsmustern trainiert wurden, um Signale zu analysieren, wodurch False Positives minimiert und Bedrohungen mit erheblichen Auswirkungen von risikoarmen Störungen unterschieden werden können.
Brand Guardian integriert Bedrohungsinformationen für Marken mit den erweiterten DNS-Funktionen und Sicherheitsfunktionen von Akamai, um eine einheitliche Ansicht externer Risiken zu bieten und eine stärkere Governance zu ermöglichen.
Unternehmen können eine Markenbewertung direkt bei ihrem Akamai-Team anfordern oder auf der Website des Unternehmens eine Demo anfordern.